102-летняя жительница Ямайки раскрыла секрет долголетия

102-летняя жительница Ямайки Миртл Смит живёт одна, но при этом с лёгкостью справляется с домашними делами и по сей день с удовольствием принимает гостей. По мнению женщины, секрет её долголетия — вегетарианская диета и ежедневная активность.

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Женщина родилась в 1921 году и всю жизнь проработала на почте. Помимо карьеры, она посвятила много времени семье. Сейчас Миртл на пенсии: свои дни она проводит в домашних заботах. Соседи часто видят долгожительницу за уборкой двора или во время похода на рынок за продуктами.

Миртл уверена, залог долгой, здоровой жизни — питание. Женщина не ест мясо, зато в её рационе много овощей. Также она старается не налегать на переработанные продукты: