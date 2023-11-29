Смерть на тренировке: гибель олимпийской чемпионки до сих пор окутана тайной

Гибель советской олимпийской чемпионки по гребле на байдарках Юлии Рябчинской потрясла всю спортивную общественность. 25-летняя девушка ушла из жизни при обстоятельствах, которые до сих пор окутаны тайной.

Обычный тренировочный день завершился трагедией.

Видео дня

Не умела плавать

Юлия родилась в небольшом посёлке в Винницкой области Украины в 1947 году. С раннего детства у девочки были отличные физические данные, но ей хотелось заниматься творчеством. Поэтому, закончив школу, она попробовала поступить в цирковое училище, но не смогла пройти вступительные испытания. Тогда Юлия отправилась на курсы медсестёр: туда её взяли без каких-либо проблем.

В больнице девушка познакомилась с фельдшером Александром Рябчинским. Молодые люди быстро нашли общий язык и вскоре поженились. Примерно в то же время Юлия случайно оказалась на тренировке по гребле и навсегда влюбилась в этот вид спорта. Удивительно, но когда она впервые села в байдарку, то не умела даже плавать!

РИА Новости

Рябчинская просто не могла перестать думать о карьере спортсменки. Она практически забросила работу и только и делала, что тренировалась. Муж, видя, что Юлия делает большие успехи, всячески её поддерживал. Уже на первых больших соревнованиях, куда допустили спортсменку, она сумела одержать победу. И тут же отобралась на чемпионат Украинской ССР, где сенсационно финишировала на втором месте.

Вскоре Рябчинская стала тренировать у прославленных советских байдарочников Геннадия Дьяченко и Антонины Серединой. Её отличала невероятная работоспособность. Занималась греблей Юлия даже в первые месяцы беременности! А затем пришёл и первый международный успех. В 1971 году она выиграла чемпионат мира в Белграде.

Впереди ждала Олимпиада в Мюнхене, где Рябчинская, конечно, мечтала выступить. Скептиков было довольно много: некоторые эксперты утверждали, что Юлия способна побеждать лишь на попутном ветре. Однако в нескольких стартах перед Играми девушка опровергла подобные предположения, отлично выступив при встречном воздушном потоке. После этого ни у кого уже не оставалось сомнений в том, что она способна победить и в Мюнхене.

И Юлия победила! Середина впоследствии вспоминала, что перед финальным заплывом Рябчинская очень волновалась и почти не спала. В итоге на старте она набрала просто невероятную скорость, из-за чего вскоре выдохлась и начала подпускать к себе соперниц. Однако перед финишем у Рябчинской открылось второе дыхание. Она прибавила и победила с отрывом почти в секунду. Поклонники гребли были убеждены: на следующих Играх новая звезда выступит ещё лучше.

Перевёрнутая байдарка

Зимой 1973-го Рябчинская и другие гребцы уехали в Грузию на сборы. Там Юлия ещё сильнее сблизилась с тренером Антониной Серединой: они проводили вместе не только тренировки, но и досуг. Юлия звала наставницу съездить с ней на родину, обещала познакомить с родителями…

В день трагедии Рябчинская и Середина вместе позавтракали, а затем отправились на тренировочную базу. Спустившись на воду, Юлия почти сразу ушла в отрыв от остальных и пропала из виду. Казалось, она по традиции придёт к финишу первой. Однако до конца маршрута байдарочница не добралась. Подруги по команде обнаружили её байдарку перевёрнутой. Рядом с ней на воде плавала шапочка, которую Юлии тем же утром дала Середина.

Спортсмены пытались отыскать Рябчинскую своими силами, но ничего не вышло. Тогда к делу привлекли водолазов, но и усилия тех были тщетными. Никто не мог поверить, что такая здоровая и спортивная девушка просто утонула в неглубокой и тихой реке. Середина до последнего убеждала себя в том, что это всё недоразумение, но через несколько часов ей пришлось признать горькую правду: тело Юлии вытащили на берег сетями недалеко от места, где обнаружили её байдарку.

sport-history.ru

Вскрытие добавило ещё больше загадок. Лёгкие спортсменки оказались совершенно сухими, что говорило об одном: утопление не было причиной смерти. Милиция рассматривала разные версии: от несчастного случая (в байдарку врезался рыбацкий катер) до убийства (Рябчинская признавалась Серединой, что подумывает о разводе с мужем). Первую пришлось отвергнуть из-за того, что на байдарке не было никаких повреждений. А у Александра Рябчинского и вовсе было стопроцентное алиби: его и близко не было в Грузии в момент трагедии. Официальной причиной смерти назвали спазм лёгких из-за резкого погружения в холодную воду.

Почти сразу после гибели жены Рябчинский женился вновь. Он попытался сделать так, чтобы его сын Игорь никогда не узнал, кем была его мать, однако потерпел в этом провал. Странное поведение мужчины сделало гибель великой спортсменки ещё более загадочной. А уж когда в 1999-м Александр и сам утонул при таинственных обстоятельствах, впору было говорить о мистике.