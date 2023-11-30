Индианка с волосами длиной 236 сантиметров установила мировой рекорд

Жительница Индии Смита Шривастава из штата Уттар-Прадеш стала мировой рекордсменкой по длине волос среди ныне живущих людей – ее локоны достигли длины 236,22 сантиметра. Она стала отращивать их в 14 лет и хотела быть похожей на индийских актрис из кино 1980-х годов, которые носили длинные волосы.

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46-летняя Смита моет голову два раза в неделю. На весь процесс, включая мытье, сушку, распутывание, расчесывание и укладку, уходит до трех часов. Женщина кладет волосы на простыню и распутывает их руками, стоя на кровати – это занимает около двух часов. Когда волосы распутаны и высушены, она расчесывает их и заплетает в косу либо делает пучок.

Волосы, которые выпадают у нее в процессе распутывания и расчесывания, она складывает в пакет. Индианка начала собирать все свои выпавшие волосы 20 лет назад, когда у нее внезапно произошла серьезная массовая потеря волос. Единственный раз, когда Смита стриглась с момента начала отращивания волос – когда она заболела во время беременности вторым ребенком. Она укоротила прическу примерно на 30 сантиметров, чтобы сделать свои волосы более управляемыми.

«Я никогда не буду стричься, потому что моя жизнь в моих волосах», – призналась она в интервью Книге рекордов Гиннесса.