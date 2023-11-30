Индианка отрастила волосы длиной 2,3 метра и установила мировой рекорд

Женщина из Индии по имени Смита Шривастава установила мировой рекорд по длине волос среди ныне живущих людей. Длина волос индианки достигла 236,22 сантиметра. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

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Смита отращивает волосы с 14 лет. На это ее вдохновила мать, генам которой она приписывает "здоровый рост" своих волос. Женщина также рассказала, что всегда стремилась подражать стилю индийских актрис 1980-х годов, у которых были длинные и красивые волосы.

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"В индийской культуре у богинь традиционно были очень длинные волосы. В нашем обществе стричь волосы считается дурным тоном, поэтому женщины отращивали волосы. Длинные волосы подчеркивают женскую красоту".

Смита обычно моет волосы два раза в неделю. Весь процесс, включая мытье, сушку, распутывание и укладку, занимает до трех часов каждый раз. На мытье она тратит 30-45 минут, затем сушит волосы полотенцем и распутывает их руками, на что обычно уходит два часа. Когда волосы распутаны и полностью высушены, она расчесывает их, а затем заплетает в косу или завязывает в пучок.

После этого Смита собирает все выпавшие волосы с листа и убирает их в полиэтиленовый пакет. За последние 20 лет женщина ни разу не выбрасывала свои волосы.

Книга рекордов Гиннесса

Смита начала собирать все свои выпавшие волосы, когда у нее внезапно началось сильное выпадение волос.

"Мысль о том, чтобы выбросить их, меня огорчила. Я начала плакать от того, что у меня так сильно выпадают волосы".

Иногда при ходьбе волосы попадают ей под ноги, в результате чего они ломаются, поэтому Смита обязательно собирает и эти пряди.

Единственный раз Смита подстригла волосы, когда заболела во время беременности вторым ребенком; она обрезала примерно 30 сантиметров, чтобы сделать волосы более послушными.

Смита говорит, что всякий раз, когда она выходит на улицу с распущенными волосами, люди "поражаются".

"Они не могут поверить, что у человека могут быть такие длинные волосы. Люди подходят ко мне, трогают мои волосы, фотографируются, делают селфи со мной и часто спрашивают, какими средствами я пользуюсь, ведь у меня красивые волосы".

Смита счастлива, что теперь ей принадлежит титул рекордсменки Книги рекордов Гиннесса, о котором, по ее словам, она раньше только мечтала.

"Бог ответил на мои молитвы. Я буду заботиться о своих волосах так долго, как только смогу. Я никогда не буду стричь волосы, потому что моя жизнь — в моих волосах".