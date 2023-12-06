103-летний водопроводчик раскрыл оригинальный секрет долголетия

Житель США отпраздновал 103-й день рождения и раскрыл оригинальный секрет своего долголетия. Об этом сообщает KCRG-TV.

Эдвард Лоуренс отметил знаменательную дату в понедельник в городе Чарлстон, штат Южная Каролина. Мужчина сначала работал водопроводчиком, а позже стал начальником службы технического обслуживания города.

«Проживешь долго, если не будешь совать нос в чужие дела», — заявил 103-летний мужчина.

Лоуренс встретил праздник в кругу семьи и друзей. Он все еще живет в собственном доме, любит водить машину и занимается мелким ремонтом, когда нужно. Более того, после ухода с городской службы, долгожитель до 99 лет проработал водопроводчиком в местной церкви.