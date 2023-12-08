Морковный суп, спасающий детей: история педиатра Эрнста Моро

Благодаря ему обычный морковный суп спас тысячи жизней, стало возможным диагностировать, например, детский церебральный паралич, он открыл лактобактерии и при этом не получил ни одной значимой премии. Сегодняшний выпуск рубрики «Десять лет науки» посвящен педиатру Эрнсту Моро.

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Страшно подумать, но всего полтора столетия назад средняя продолжительность жизни человека составляла вдвое меньше, чем сейчас. Конечно, это не означает, что наши предки доживали до 35-40 лет и умирали от старости. Большая часть вклада в этот показатель на счету младенческой смертности. Ребенку мало было появиться на свет, ему нужно было дожить до совершеннолетия. Сто сорок два года назад родился человек, который сделал эту задачу проще, — педиатр Эрнст Моро.

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Сейчас мы бы назвали Моро словенским медиком, поскольку он родился 8 декабря 1874 года в столице современной Словении, в Любляне. Но в те далекие годы это был всего лишь один из городов Австро-Венгерской империи. И назывался город по-другому — Лайбах, столица герцогства Крайна.

Впрочем, учился Моро в самой настоящей Австрии, в Граце. В 1899 году он получил степень доктора медицины (то, что в США и Великобритании сейчас называется буквами MD), в 1901-1902 работал с великим Теодором Эшерихом (тем самым, что открыл бактерию Esherichia Coli — кишечную палочку), в Мюнхене в 1906 году получил специализацию педиатра, а двумя годами позже стал профессором в Университете Гейдельберга.

Именно в 1908 году он сделал важнейшее открытие, которое смогли объяснить лишь век спустя. В те годы очень много детей умирало от диареи. Моро создал простейший рецепт, благодаря которому смертность детишек упала вдвое, — обычный морковный суп. Полкило моркови превращается в пюре, заливается литром воды, приправляется тремя граммами соли и упаривается до общего объема в один литр. Все.

Только в 2002 году стало понятно, что образующиеся в этом супе кислые олигосахариды, попадающие в раствор из моркови, мешают бактериям прикрепляться к слизистой оболочке кишечника. Другое исследование показало, что благодаря этим свойствам суп лечит даже диарею, вызванную бактериями, устойчивыми к антибиотиками.

В принципе, уже этого хватает для того, чтобы помнить Моро и быть ему благодарным. А ведь на его счету и введение стерилизации детских бутылочек, и открытие того, что дети, вскормленные молоком матери, гораздо устойчивее к болезням (гораздо позже стало понятно, что «естественников» защищают антитела матери, в отличие от «искусственников»). Именно Моро придумал «молоко Моро» для искусственного вскармливания (сливки-мука-масло-сахар). Именно Моро открыл лактобактерии, содержащиеся в кисломолочных продуктах и показал их пользу. Именно он открыл рефлекс, который присутствует у ребенка в первые месяцы жизни: если издать около головы малыша резкий звук, то он сначала раскинет руки, растопырив пальцы, а затем сведет руки вместе, сжав их. Если рефлекса нет — это признак повреждения или угнетения центральной нервной системы. Именно по рефлексу Моро, а точнее, по его отсутствию, можно, например, заподозрить детский церебральный паралич.

Удивительно, но при всех своих заслугах Моро прожил скромную жизнь, не был награжден премиями (удивительно, но его даже не номинировали на медицинского «Нобеля» ни разу). Зато ему повезло выжить в Третьем Рейхе. Ему лишь пришлось уйти в 1936 году с профессорской должности в Гейдельберге «по состоянию здоровья» (на самом деле, по причине жены-еврейки), но до 74 лет своей жизни он занимался любимым делом. Великий педиатр до 1948 года работал врачом частной практики, открыв педиатрическую клинику на Моцартштрассе, дом 10.