Старейшей жительницей Японии стала 115-летняя Томико Итоока

ТОКИО, 13 декабря. /ТАСС/. 115-летняя Томико Итоока стала самой пожилой жительницей Японии после того, как 12 декабря на 117-м году жизни умерла другая японская долгожительница Фуса Тацуми. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния.