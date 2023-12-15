Чем советская власть отблагодарила Юрия Гагарина за подвиг

В наши дни о полёте Юрия Гагарина в космос известно практически всё. Однако никогда не афишировалось, как первый космонавт был материально вознаграждён за свой подвиг.

Материальная благодарность Юрию Алексеевичу, выделенная властями, официально именовалась не премией или вознаграждением. После полёта в космос под грифом «Секретно» вышло Распоряжение Совета Министров СССР «О подарках Ю. А. Гагарину».

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Согласно тексту данного документа, Гагарину выделяли машину «Волга», жилой дом для его родителей, мебель и экипировку. Под экипировкой подразумевались дефицитные в СССР вещи. Гагарину полагались пальто демисезонное, пальто лёгкое летнее, плащ, два костюма, две пары обуви, шесть рубашек, две шляпы, шесть пар носков, шесть пар шёлкового нижнего белья, шесть пар комплектов трусов и маек, шесть галстуков, одна пара перчаток, одна электробритва, два чемодана и два комплекта военной формы.

Жене Валентине выделили пальто демисезонное, пальто лёгкое летнее, плащ, три платья, чёрный костюм, две шляпы, шесть пар чулок, три пары туфель, две дамские сумки, две пары перчаток, две пары косынок, две блузки и одну кофту.

Дочерям космонавта полагались: детская кроватка, детская коляска, четыре шерстяных платья, два пальто, две шапочки, четыре пары обуви, шесть пар белья, куклы, детское приданое. Практически весь этот список должен был достаться старшей дочери Елене. Младшей дочери Галине, родившейся в 1961 году, решили выделить только необходимые новорождённому ребёнку вещи.

Гагарину также предоставлялась четырёхкомнатная квартира по месту службы. Причём, к жилому помещению выделялась мебель для спальни, кухни, детской и кабинета; прилагалась и бытовая техника, к примеру, телевизор «Рубин», радиола «Люкс», стиральная машина, пылесос и холодильник. Расходы на эти подарки оплачивались из резервного фонда Совета Министров СССР.