В гостях у каннибалов: тайна исчезновения правнука богатейшего человека в мире

В ноябре 1961 года Майкл Рокфеллер — сын политика и банкира Нельсона Олдрича Рокфеллера — пропал во время экспедиции в Новую Гвинею. До сих пор непонятно, что именно тогда произошло — версии существуют разные.

В гостях у каннибалов

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Благодаря финансовому достатку семьи, Майкл имел возможность путешествовать по свету с ранних лет. Он часто бывал в Японии и Южной Америке. Но молодому человеку хотелось большей экзотики. Поэтому он договорился с Голландским национальным музеем этнологии об организации экспедиции на западный берег Новой Гвинеи — тогда эта территория находилась под протекторатом Нидерландов. А населяли ее племена асматов.

Представители этого папуасского народа, вплоть до середины XX века находившегося в изоляции, имели репутацию каннибалов и охотников за головами. Поэтому асматов предпочитали не трогать. Но исследователей всегда привлекали деревянные предметы искусства, что вырезали папуасы в знак уважения к предкам. Одна из целей экспедиции Рокфеллера состояла как раз в том, чтобы собрать такие украшения и другие предметы быта для музеев и, возможно, частных коллекций.

Исчезновение

Первая экспедиция прошла успешно, и Майкл смог доставить в США массу интересных артефактов. Поэтому на осень 1961 года он запланировал вторую экспедицию, в которую отправился вместе с антропологом Рене Вассингом. Их целью были отдаленные поселения асматов, до которых необходимо было добираться по реке. И хотя встреченные в пути аборигены отговаривали Майкла ехать к каннибалам, он был непреклонен.

Неподалеку от деревни Оцджанепу лодка в которой были Рокфеллер и Вассинг с двумя местными проводниками, заглохла, попав в полосу бурного течения. Тогда проводники покинули судно. Им удалось благополучно добраться до берега, но они заблудились в джунглях и были найдены спасателями спустя несколько дней. Некоторое время Рокфеллер и Вассинг дрейфовали в тонущей лодке, но потом Майкл также решил добираться до берега вплавь. Вассинг же остался в лодке. Спустя несколько часов Рене был обнаружен и спасен. Рокфеллера же обнаружить так и не удалось.

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