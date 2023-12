Проклятье Little Big: почему один за другим умирают участники группы

На днях стало известно о смерти Дмитрия Красилова. Его бездыханное тело нашли в квартире. Предположительно, у артиста случилась острая сердечная недостаточность. Напомним, что Пухляш стал популярен после участия в шоу «Танцы», а также после клипов группы Little Big. Стоит отметить, что многих, кто связывал свою жизнь с этой группой, уже нет в живых. Что это за проклятье Little Big?

Анна Кастельянос

Полина Соколова

Следом за Анной ушла и Полина Соколова. Ее называли «толстушкой» из Little Big. Девушка успела сняться во многих клипах группы. Например, Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody. Little Big не могли поверить, что такая жизнерадостная девушка умерла. Причиной смерти стал коронавирус. К слову, уже тогда заговорили о проклятье группы Little Big.