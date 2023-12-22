Проклятье Little Big: почему один за другим умирают участники группы

На днях стало известно о смерти Дмитрия Красилова. Его бездыханное тело нашли в квартире. Предположительно, у артиста случилась острая сердечная недостаточность. Напомним, что Пухляш стал популярен после участия в шоу «Танцы», а также после клипов группы Little Big. Стоит отметить, что многих, кто связывал свою жизнь с этой группой, уже нет в живых. Что это за проклятье Little Big?

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Анна Кастельянос

Девушке было 46 лет. Группа позвала ее сниматься в клипе Everyday I’m drinking. Однако через некоторое время прерывала сотрудничество с Анной. Поговаривали, что между ними был конфликт. Из жизни девушка ушла в 21 году. Тогда ее бездыханное тело нашли волонтёры, которые и ухаживали за ней. Вскрытие показало, что причина смерти Анны Кастельянос — кардиомиопатия.

Полина Соколова

Следом за Анной ушла и Полина Соколова. Ее называли «толстушкой» из Little Big. Девушка успела сняться во многих клипах группы. Например, Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody. Little Big не могли поверить, что такая жизнерадостная девушка умерла. Причиной смерти стал коронавирус. К слову, уже тогда заговорили о проклятье группы Little Big.

Джи Джи

Мало кто знает, но ранее из жизни ушла блогерша Джи Джи. Она совершила самоубийство. Девушка также принимала участие в съемках группы Little Big Hateful Love.

Дмитрий Красилов