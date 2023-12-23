Как прожить более 100 лет, рассказала американская долгожительница
Жительница США в возрасте 104 лет рассказала, в чем заключается секрет ее долголетия.
Американка Лула Харрис назвала в числе условий долгой жизни уважение к людям и решимость не позволить трудностям взять над тобой верх. Об этом женщина заявила во время празднования своего дня рождения.
По мнению долгожительницы, она сумела сохранить молодость в душе за счет того, что многие годы занималась садоводством и домашними питомцами. Американка и сейчас продолжает наслаждаться маленькими радостями: танцами, рыбалкой и днями, когда она общается с праправнуками, сообщает WYFF News 4.
Ранее врач-кардиолог назвала основные правила долголетия. По ее словам, даже при имеющихся проблемах с сердцем можно прожить довольно долго.