Как прожить более 100 лет, рассказала американская долгожительница

Жительница США в возрасте 104 лет рассказала, в чем заключается секрет ее долголетия.

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Американка Лула Харрис назвала в числе условий долгой жизни уважение к людям и решимость не позволить трудностям взять над тобой верх. Об этом женщина заявила во время празднования своего дня рождения.

По мнению долгожительницы, она сумела сохранить молодость в душе за счет того, что многие годы занималась садоводством и домашними питомцами. Американка и сейчас продолжает наслаждаться маленькими радостями: танцами, рыбалкой и днями, когда она общается с праправнуками, сообщает WYFF News 4.