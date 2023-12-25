История жизни самого высокого солдата вермахта

В 1944 году солдаты союзников из англо-канадского полка захватили возле французского города Кале странного пленного. Это был рядовой вермахта гигантского роста, рядом с которым самые рослые англичане выглядели как дети. У бойца при себе оказались документы, из которых стало известно, что зовут гиганта Якоб Накен и ему 38 лет. Тут кто-то из англосаксов вспомнил, что слышал об этом человеке в мирное время. Звали его тогда просто — «Самый высокий человек в мире».

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Якоб Хадсон Накен родился 15 февраля 1906 года в Дюссельдорфе. У него была хорошая наследственность — его родители были ростом выше 180 см. Но сам Якоб оставил их далеко позади, вымахав до 221 см. Огромный рост доставлял немцу немало хлопот. Его голову постоянно украшали синяки и шишки от встреч с дверными косяками. Накен с трудом пользовался общественным транспортом и был вынужден тратить большие деньги на пошив одежды по индивидуальному заказу.

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На обычную работу парня огромного роста брать не хотели, тем более что в Германии царил кризис. Поэтому когда Якобу предложили работу в цирке — он был невероятно рад. Цирковая жизнь закружила юношу по гастролям, и он почти перестал бывать дома, разъезжая по просторам Европы и обеих Америк.

Публика знала Накена под сценическими псевдонимами «Уран» и «Великан из Рейнланда». К этим громким именам импресарио почти всегда добавляли — «самый высокий человек в мире» и публика хорошо запоминала Якоба. Для контраста парня ставили в одни номера с самыми низкорослыми артистами.

Якоб Накен хоть и был гигантом, но до самых высоких людей планеты ему было далеко. В одно время с ним жили американец Роберт Уодлоу ростом 272 см и голландец Альберт Йохан Крамер с 242 см. Но важны были не цифры, а грамотная реклама и цирковые мастера маркетинга отлично знали свое дело.

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Якобу очень нравилась гастрольная жизнь, благодаря которой он посмотрел мир. В 1939 году гигант принял участие во Всемирной выставке в Нью-Йорке в составе делегации Германии. Тогда Накен решил, что останется жить в прекрасной стране за океаном. Но осуществить свою мечту он не смог — грянула война и присутствие граждан Рейха стало в США нежелательным.

Якоб на фронте

Из-за боевых действий в Европе нормальная цирковая жизнь оказалась нарушена и поездки все чаще отменялись. Но снова безработным Якоб стать не успел — страна вспомнила о нем и призвала в армию. В Германии Накен стал самым рослым бойцом и ему опять пришлось сталкиваться с трудностями. Форму и обувь для великана шили на заказ, но в остальном он не получал никаких поблажек.

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Вообще, даже по законам военного времени, Якоба не должны были призывать в армию. Хорошо известно, что у людей очень большого роста полно болезней, связанных с опорно-двигательным аппаратом, сердцем и другими органами. Были такие проблемы и у Накена, но это почему-то никто не принял во внимание.

Самый высокий солдат вермахта не был самым рослым военнослужащим Европы. В финской армии служил Вайне Мюллирине, рост которого составлял 247 см. Но финн был признан негодным к строевой службе и его приписали к тыловым службам. Якобу Накену с этим повезло меньше и он оказался в самом пекле кровавой бойни.

Якоб служил в пулеметной роте и за дисциплинированность и отвагу быстро получил звание обер-ефрейтора. Воевал он на полях Польши и Франции, а в плен попал после легкого ранения под городом Булонь-сюр-Мер департамента Па-де-Кале. История сохранила два снимка пленения Якоба. С ним рядом канадский капрал Боб Робертс. На одной из фотографий два солдата смотрят друг на друга, причем видно, что Якоб испуган. А на втором Робертс обыскивает карманы немца.

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Очевидцы вспоминали, что общение Робертса и Накена выглядело так курьезно, что смеялись как канадцы и англичане, так и пленные немцы. В общем, обстановка в этот момент не выглядела угрожающей и даже натянутой. К тому же канадских солдат приятно удивило то, что Якоб говорит на английском. Пленный рассказал, что работал в цирке и бывал как в США, так и в Канаде.

Послевоенная жизнь Якоба Накена

После всех формальностей Накена и других раненых солдат вермахта отправили в госпиталь в Шотландию. На этом война для самого высокого солдата вермахта закончилась. После излечения Якоба отправили в лагерь для военнопленных, а оттуда в конце 1945 года он вернулся в Германию. Дома Накен женился на девушке по имени Мария, с которой в 1949 году эмигрировал в США — страну своей мечты.

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Якоб и Мария поселились в штате Нью-Джерси, в городе Патерсоне. Там еще до войны обосновалась сестра Накена. Оказалось, что в США «самого высокого человека в мире» еще помнят. Великан оказался востребован как артист и имел успех в амплуа огромного Санты на детских утренниках. Потом Якоба стали приглашать и на телевидение, где его прозвали «Длинным Джейком из Германии».

Накен был гостем шоу Роберта Рипли «Хотите верьте, хотите нет» и многих других телешоу с высокими рейтингами. В 1955 Якоб и его супруга стали гражданами США. До 1959 года немец выступал в разных шоу на Бродвее под именем «Великий Уран». Он был известен не только высоким ростом, но и своей силой. Иногда Якоб сажал на плечи двух девушек и носил их по сцене.

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