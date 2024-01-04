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Сын композитора из Саратова получил прозвище «Пальто» из сериала «Слово пацана»

Российский композитор Виталий Окороков сыграл на фортепиано мелодию «Не забывай», которую он сочинил в 1989 году для группы «Комбинация».

Сын композитора из Саратова получил прозвище «Пальто» из сериала «Слово пацана»
© Новости Саратова

Напомним, именно Окороков является автором главных хитов звездного коллектива из Саратова.

Популярная в начале 90-х песня «Не забывай» звучит в сериале «Слово пацана».

— По просьбе своего сына Матвея на Новый Год сыграл на рояле его любимую папину песню из сериала. Кстати, в школе его все зовут теперь «Пальто». Правда, похож немного на героя «Слово пацана», — написал Окороков в соцсетях.

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