Его вы изучали в школе: умер создатель языка программирования Pascal

Никлаус Вирт, швейцарский ученый-компьютерщик, считающийся одним из пионеров языков программирования, умер 1 января 2024 года в возрасте 89 лет.

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Вирт родился в Винтертуре, Швейцария, в 1934 году. Он изучал электротехнику в Швейцарском федеральном технологическом институте в Цюрихе, где в 1963 году получил докторскую степень. После окончания института Вирт работал научным сотрудником в Федеральном институте компьютерных исследований в Цюрихе. С 1968 по 1999 год он также был профессором информатики в Цюрихском университете.

Наибольшую известность Вирт получил благодаря своей работе над языками программирования. Он является создателем Pascal, структурированного языка программирования, который впервые был выпущен в 1970 году. Pascal широко использовался в образовании и научных исследованиях и способствовал популяризации методологии структурированного программирования.

Вирт также разработал несколько других языков программирования, включая Modula-2, Oberon и Oberon-2. Он также написал несколько влиятельных книг по информатике.