Итальянец описал российских богачей фразой «надевали все лучшее сразу»

Тревел-блогерша поговорила со знакомым итальянцем, который несколько лет работал в брендовом магазине Милана. Он рассказал ей о своем отношении к богатым клиентам из России. Его мнением она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

© Лента.ру

Иностранец признался, что опыт общения с россиянами у него был положительный, однако их внешний вид его удивлял.

«При полном параде, повсюду — одни бренды, обязательно дорогая сумка, очки. Некоторые надевали все лучшее сразу, очень бросалось в глаза. Выглядело так, словно у них есть острая необходимость продемонстрировать свое благосостояние», — такими фразами описал российских богачей итальянец.

При этом россияне были хорошими клиентами, покупали очень много вещей, после чего сотрудники магазина получали хорошую комиссию, добавил собеседник блогерши.

Автор публикации добавила, что ее знакомый очень удивился, когда она раскрыла ему средний размер зарплат в России.

«Ты говоришь, что при таких зарплатах люди и гостей хорошо принимают, и квартиры берут в кредит, и отдыхают, и путешествуют, и iPhone у каждого почти из твоих знакомых. Как такое возможно?» — недоумевал иностранец.

Он подчеркнул, что не может позволить себе купить iPhone, несмотря на то, что его зарплата выше среднего. По его мнению, эта трата неразумна.

«Еще и за квартиру платить, да и вообще иметь на черный день. Я не могу позволить себе купить этот телефон так, чтобы это не било по бюджету. А как твои знакомые это делают? Вы, русские, настоящие транжиры!» — удивился итальянец.