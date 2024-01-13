Приготовившая самый большой наггетс в мире блогер умерла в США

Блогер-кулинар Линн Ямада Дэвис, которая трижды попала в Книгу рекордов Гиннесса, скончалась в возрасте 67 лет. У нее было более 17 миллионов подписчиков. О смерти шеф-повара сообщил ее младший сын Тим, который монтировал видео для нее.

«Ее последние минуты были очень мирными, и, к счастью, ее окружали люди, которых она любила больше всего, ее друзья и семья», – сказал он.

По данным The New York Times, она умерла от рака пищевода. В 2021 году Дэвис рассказала о своем диагнозе. В 2019 году у нее также диагностировали рак горла, из-за которого изменился звук ее голоса. У нее остались сыновья Тим и Шон Дэвис, дочери Ханна Марико Шофет и Бекки Стейнберг, двое внуков и муж Кит Дэвис.

Японка начала снимать смешные кулинарные ролики во время карантина из-за коронавируса в 2020 году. Благодаря ее юмору и необычным эффектам она быстро набрала большое количество подписчиков.

Тим Дэвис в своем видео, объявляющем о смерти своей матери, поделился тем, что помимо готовки она любила путешествовать, бегать марафоны и животных.