Россиянка сравнила русских мужчин с новозеландцами фразой «очевидный выбор»

Путешественница Марина Ершова побывала в Новой Зеландии и сравнила местных мужчин с россиянами фразой «очевидный выбор». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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По словам туристки, новозеландцы абсолютно самостоятельные.

«Мне кажется, что в России все девушки считают своих парней нытиками, которые не могут прожить без женского ухода и внимания. Даже во взрослом возрасте многие мужики в России живут с мамой», — объяснила Ершова.

При этом местные мужчины выступают за равноправие, хотя все равно сохраняют учтивость по отношению к женщинам, заметила путешественница. «Они умеют сопоставлять работу и занятия активностями. После ночной смены новозеландцы едут на природу, чтобы прогуляться с домашним питомцем, семьей или в одиночку. Меня это невероятно поражает», — заключила автор материала.