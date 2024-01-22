Двойная жизнь: о чем всем врал главный в мире популяризатор голодания

Те из нас, кто застал в осознанном возрасте 1970–80-е годы наверняка помнят книги американского диетолога Пола Брэгга, который учил правильному питанию и здоровому образу жизни. В СССР его главная книга — «Чудо голодания» не издавалась, поэтому ее переписывали от руки, копировали на печатных машинках под кальку и даже фотографировали. Сейчас, спустя десятилетия, выяснилось, что «великий диетолог» Брэгг — ловкий мистификатор, ставший миллионером благодаря своей вдохновенной лжи.

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Одна из уважаемый нью-йоркских газет 12 июля 1976 года сообщила читателям печальную новость — в возрасте 96 лет ушел из жизни известный во всем мире диетолог и популяризатор здорового образа жизни Пол Брэгг. Казалось, ничего странного, что человек умирает в столь почтенном возрасте, если бы не одно «но». В некрологе говорилось, что мужчина не просто умер, а погиб в результате несчастного случая, занимаясь… серфингом.

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Можно только позавидовать тому, что человек в таком возрасте уходит в мир иной, занимаясь экстремальным видом спорта, а не лежа под капельницей в клинике. Пол Брэгг всю жизнь рассказывал людям, как сохранить здоровье до глубокой старости и сам был лучшей рекламой своей методике.

Кстати, доктор планировал дожить минимум до 120 лет и мало кто сомневался, что если бы не трагедия, то ему бы это запросто удалось. Но есть в этой истории одна неувязка. В этот же день другое, не менее уважаемое издание, оповестило публику, что мистеру Брэггу стало плохо на улице, он упал и был доставлен в клинику, где вскоре скончался от сердечной недостаточности.

Никто в США, а тем более в мире, не обратил внимание на эти неувязки, тем более что в стране победившей демократии, пресса может рассказывать все что угодно. Сам факт смерти любимца миллионов, изменившего отношение людей к питанию и своему здоровью, был для всех шоком и американцы просто скорбели об этой утрате.

Американская история B

Имя доктора Пола Брэгга было знакомо каждому американцу и его книги «Излечи себя сам» и «Чудо голодания» стали бестселлерами в десятках стран мира. Доктор не только писал книги о здоровом образе жизни, но и ездил по США с лекциями, а также консультировал пациентов лично. Чтобы попасть на прием к легенде нужно было записаться как минимум за три месяца, а также не забыть приготовить некоторую сумму денег диетологу за его труды.

Патриция Брэгг

Спустя несколько месяцев после смерти Брэгга, когда горечь от утраты слегка улеглась, на телевидение пригласили дочь великого диетолога Патрицию, чтобы она порадовала американский народ воспоминаниями о своем замечательном отце. Женщина тоже была врачом и, как следовало ожидать, продолжила дело своего знаменитого отца.

Сама Патриция тоже была в некотором роде знаменитостью — лицо этой дамы неопределенного возраста в легкомысленной розовой шляпке красовалось на этикетках авторского яблочного уксуса, который настоятельно прописывал всем доктор Брэгг.

К моменту прибытия Патриции в студию зал был битком набит поклонниками здорового питания, а телефоны операторов прямой линии плавились от звонков телезрителей. Патриция, как всегда, была мила и позитивно настроена и начала эфир с рассказа о детстве своего отца.

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Дочь диетолога поведала, что Пол Брэгг вырос на большой ферме в штате Виргиния и его отец, Роберт Элтон, был знаменит на всю округу своими прекрасными овощами и фруктами. На ферме производили яблочный уксус и настаивали его в подвале дома в деревянных бочках.

Уксус этот обладал уникальными целебными свойствами. Если кто-то плохо себя чувствовал, то мать Пола, Кэролайн, добавляла в несколько капель этой жидкости в пищу и больной немедленно выздоравливал. Это работало не только с домочадцами — уксусом лечили коров, коз и даже кур и те быстро шли на поправку.

Встреча проходила просто замечательно, но вдруг один из зрителей попросил слова. Он хотел уточнить, почему рассказ Патриции о детстве Брэгга совсем не вяжется с тем, как сам автор описывал его в одной из своих первых книг. В частности, диетолог сетовал на то, что его ранние годы были омрачены ужасным питанием — его мать готовила исключительно жареные и очень жирные блюда.

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Патриция ловко выкрутилась из неприятной ситуации, тут же рассказав о том, что отец Пола был сторонником здорового питания, а мать была классической американской хозяйкой конца XIX века, не думающей о здоровой пище. Дочь доктора также добавила, что именно плохое питание привело к тому, что Брэгг в 16 лет заболел туберкулезом и едва не умер.

Спасло юношу то, что его отправили в Швейцарию, в клинику доктора Огюста Роллье, который излечивал болезни правильным питанием, солнечными ванными и физическими нагрузками. Если верить Патриции, то именно чудесное выздоровление разбудило в Поле желание стать врачом.

Рассказчица уже набрала в грудь побольше воздуха, чтобы начать рассказ очередной истории из жизни своего великого отца, как из зала последовал очередной вопрос от того же неугомонного зрителя:

"Госпожа Брэгг, вы сказали, что ваш отец был средним из трех братьев, но ведь сам он писал, что у него была сестра Луиза, которую он вылечил своим методом".

Патриции пришлось снова выкручиваться, рассказывая, что Луиза была просто кузиной, которая росла вместе с ее отцом. После второй неловкой заминки дотошному зрителю слова больше не давали и женщина смогла рассказать всем трогательную историю знакомства своих родителей и своего рождения без помех.

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Мать Патриции, Нетти Пендлетон, погибшая в ДТП в преклонном возрасте, до самой смерти следовала методике своего мужа и могла похвастаться отличным здоровьем. В доме Брэггов никогда не держали сахара, не ели мяса и шоколада, а вместо дезодорантов использовали подсоленную воду из пульверизатора.

Калейдоскоп разоблачений

С этой трогательной историей Патриция Брэгг гастролировала до 1980 года, пока на одном телешоу журналист «Вашингтон пост» не спросил, каким образом ее отца мог спасти в своей клинике Огюст Роллье, если на тот момент, когда Полу Брэггу было 16 лет, она еще не была открыта. Патриция ответила, что у ее отца была плохая память на даты и быстро сменила тему разговора.

Но начало было положено и к фактам, выдаваемым дочерью диетолога, стали внимательно присматриваться. Когда наследница доктора рассказала, что ее отец серьезно увлекалс Если ты читаешь эту надпись, значит кто-то взял эту статью с BigPicture.ru я борьбой и даже входил в олимпийские команды США в 1908 и 1912 годах, ее быстро разоблачили. Брэгг и правда был страстным поклонником борьбы, но в олимпиадах никогда не участвовал.

После этого разоблачение фактов из биографии Пола Брэгга стали для многих настоящим хобби. Одной из наиболее громких историй стало открытие реальной даты рождения. В публичной библиотеке города Бейтсвилл штата Индиана неожиданно отыскалось свидетельство о рождении доктора, в котором годом его рождения указывался 1895, а не 1881.

Это объяснило моложавость Пола Брэгга, который оказался на 14 лет моложе, чем всем рассказывал. Это было полным крахом империи Брэггов и Патриция больше не могла зарабатывать на вранье. Получив реальные документы гения диетологии, представители прессы извлекли из небытия всю его реальную подноготную, которая совершенно не стыковалась с маркетинговой публичной версией.

Выяснилось, что никакой райской фермы в Вирджинии не было. Был лишь покосившийся старый домишко в пригороде Индианаполиса — Бейтсвилле, где ютилась семья бедного работника типографии Роберта Элтона Брэгга. У Пола не было ни сестер, ни кузин, а были два брата.

Туберкулезом Брэгг никогда не болел и уж тем более не мог с доходами своей семьи лечиться в Швейцарии. Он, наоборот, рос крепким, спортивным парнем и с детства увлекался борьбой и акробатикой. В 1915 году парень оставил родной дом и переехал в Нью-Йорк, где вскоре женился на девушке по имени Нева Парнин.

Пара переехала в Индианаполис, где Брэгг устроился работать страховым агентом. В свободное время Пол не изучал диетологию, а выступал на местных ярмарках в качестве борца-любителя или развлекал знакомых акробатическими трюками. К 1921 году у Пола и Парнин было уже трое детей, но об этом, как и о самой женитьбе на Парнин, доктор никогда не упоминал.

Из Индианаполиса семья Брэгга перебралась в теплый Лос-Анджелес, где Брэгг нашел неплохое место учителя физкультуры в хорошей школе. Вы спросите, а когда же Пол успевал изучать медицину, ведь, по его словам, именно этим он только и занимался начиная с 18 лет.

Ответ на этот вопрос прост — Брэгг никогда не изучал медицину, а ученую степень доктора присвоил себе сам. Согласитесь, что «Пол Брэгг, доктор медицины» звучит куда лучше, чем «Пол Брэгг, учитель физкультуры». Идею о пользе голодания ему подкинул его приятель-японец, с которым он занимался дзюдо. Друг уверял Пола, что не поев 24 часа, шанс победить на татами выше и это несколько раз помогло Брэггу выиграть.

После этого он погрузился в изучение методик голодания и трудов швейцарского доктора Огюста Роллье в том числе. Никто не знает, когда и почему Брэгг расстался с женой, но есть предположение, что она не выдержала потока его идей. Точно известно лишь то, что Нева Парнин пережила своего мужа и умерла в 1988 году, когда ей исполнился 91 год — настоящий, а не вымышленный.

Из раннего творчества: Разыскиваются убийцы: жиры, соли, кофеин, алкоголь… Шериф Брэгг

А Брэгг, освободившись от семейных уз, почувствовал в себе призвание к наставничеству и в 1929 году провел свои первые лекции на тему омоложения и оздоровления. В объявлении, рекламирующем выступление доктора-самозванца было сказано следующее:

"Если вы сегодня выглядите на тридцать пять, я сделаю так, что через месяц вы будете выглядеть на двадцать, а если вам не повезло и вы выглядите на пятьдесят, то я сделаю так, что вы станете снова тридцатилетним!"

Первое же выступление в небольшом зале в Пасадене имело ошеломляющий успех. Темпераментный, атлетически сложенный лектор произвел на аудиторию, состоящую в основном из экзальтированных дам, неизгладимое впечатление. Брэгга сравнивали с античным богом здоровья, от него ждали личных советов, к нему просто хотели прикоснуться.

Та самая книга «Чудо голодания»

Все лекции Пол завершал простым, но эффектным трюком — он предлагал залу угадать, сколько ему лет. После того как зрители несмело называли реальный возраст лектора — 30-35 лет, Брэгг делал театральную паузу и заявлял, что ему недавно исполнилось 49! Все ахали и на следующей лекции зал снова был набит битком — кому не хочется обмануть природу и омолодиться.

Сразу стоит сказать, что все массовые мероприятия Брэгга были абсолютно бесплатными, но после их завершения к секретарю доктора выстраивались огромные очереди, чтобы записаться на частную платную консультацию. Пол не мелочился и брал со страждущих по 25 долларов, что было совсем немало в 20-х годах прошлого века. Звезды Голливуда, готовые на все ради сохранения фигуры и молодости, были самыми благодарными клиентами доктора.

Чуть позже, в 1929 году вышли первые книги диетолога — «Правда о сексе» и «Излечи себя сам». Первый их тираж был всего 1 000 экземпляров, но уже через пять лет оба труда вышли в количестве 50 тысяч штук каждый. Нужно отдать Брэггу должное — книги он писал сам, не прибегая к плагиату. Все, кто имел с ним дело, отмечали незамысловатый и поэтому разящий наповал слог автора.

А дара убеждения Полу было не занимать. Многие его лекции начинались с приготовления супа — Брэгг укладывал в большую кастрюлю куски мяса, помидоры, сыры и крупы, а затем заявлял:

"Сейчас вы отправите в свои сведенные голодом желудки вот это варево и вместе с ним вкуснейшие антибиотики, которыми угощали коров, перед тем как прирезать, отменную клейковину из круп — она склеит ваши кишки, чистейшие беспримесные нитраты и нитриты вот из этих восхитительных крупных краснощеких помидоров и других здоровых и полезных овощей, только сегодня приобретенных мною в супермаркете как раз для нашей праздничной встречи".

Готовый суп Брэгг разливал в пластиковые тарелки, сопровождая свои действия разъяснением механизма проникновения ядов из пластика в горячую пищу. Разве это не гениальный лектор? При этом во всех своих книгах и интервью Пол беззастенчиво лгал, жонглируя датами, фактами и медицинскими терминами.