Леон Кемстач — о личной жизни и девочках: «Большинство выбирают самовлюбленных парней-эгоистов. А я не такой»

Актеры сериала «Слово пацана» буквально в одночасье стали популярными. Участников проекта зовут на всевозможные интервью, шоу и вечеринки, а их социальные сети насчитывают уже больше миллиона подписчиков. Одним из любимчиков сериала стал Леон Кемстач, который сыграл Андрея Пальто. 15-летний актер ответил на главный вопрос, который интересует женскую половину поклонников. Отметим, что Леон завидный жених! Парень не пьет, по клубам не ходит и ведет спокойный образ жизни. В интервью «Снобу» Леон подробно рассказал о своей личной жизни. Оказалось, что парень сейчас совсем не думает о личной жизни. Он понимает, что встречаться в его возрасте бессмысленно, так как это ни к чему не приведет. А в худшем случае – оставит только неприятный осадок и опыт. Леон слабо верит в любовь со школьной скамьи и до старости. Парень считает, что сейчас совсем другое поколение. «Большинство девочек, выбирают самовлюбленных парней-эгоистов. А я не такой. Я более открыт и хочу быть настоящим партнером, но своего человека я еще не нашел», — признался он. Если бы была возможность, то Кемстач сейчас хотел бы пойти на свидание с Кайли Дженнер. Кстати, Леон готов сам подходить к девушкам, чтобы познакомиться. И в случае отказа парень не будет убиваться. К таким ситуациям он относится с пониманием.