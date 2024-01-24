Тед Банди: 35 лет со дня казни самого красивого серийного маньяка Америки

Тед Банди вошел в историю благодаря своей обаятельной внешности, непревзойденному чувству юмора, хитрости и жестокости, с которой он совершал десятки убийств молодых американок. По его биографии сняли сотни документальных и художественных фильмов. Его примеру следовали и другие убийцы, пытавшиеся повторить славу Банди. «ФедералПресс» расскажет, как успешный студент юридического факультета стал серийным маньяком, державшим в страхе всю Америку.

Первые жертвы и поиски убийцы

В январе 1974 года знакомые молодой студентки с длинными волосами на прямой пробор и обаятельной внешностью Карен Спаркс забили тревогу. Девушка несколько дней не выходила на связь и не появлялась в университете Сиэтла.

Когда Карен обнаружили в ее доме, она лежала вся в крови на полу в гостиной. Позже полиция установила, что преступник проник в жилище девушки, выбил стойку из кровати, а после ударил Карен по голове, от чего она потеряла сознание. Затем неизвестный изнасиловал ее этой стойкой и скрылся, оставив студентку умирать.

Карен обнаружил ее сосед, но в сознание девушка пришла только через 10 дней. Преступника она не запомнила, но всю жизнь будет мучиться от частичной слепоты и глухоты и постоянного звона в ушах. Карен стала первой жертвой загадочного преступника.

Через несколько дней после нападения на Карен Спаркс пропала Линда Энн Хилли. Она, как и Карен, была студенткой Вашингтонского университета, и тоже носила длинные волосы на прямой пробор. Ее тело обнаружили в горах.

35 лет со дня казни Теда Банди

В следующие шесть месяцев полиция продолжит поиски еще пятерых студенток, но всех их объединит то, что они будут похожи друг на друга и мертвы. Впоследствии свидетели вспоминали, что в последний раз, когда они видели девушек, рядом с ними был молодой и симпатичный парень.

Полиция не бездействовала. Она обыскивала места, где были обнаружены тела девушек, опрашивали свидетелей, друзей и родственников погибших, которые попадали под подозрение, но не могли связать все убийства в одну серию, так как тела находили в разных штатах.

«В 70-е годы американских полицейских учили, что при расследовании убийства или нападении преступника нужно искать среди тех, у кого мог быть мотив или какая-то связь с жертвой. Сама мысль о том, что преступление мог совершить абсолютно посторонний человек, которого жертва никогда не знала, считалась глупостью», – рассказывает американский журналист и писатель Стивен Мишо, который более 100 часов беседовал с Банди в камере для смертников.

В июле того же 1974 года в нескольких километрах от Сиэтла с разницей в 4 часа пропадают две подруги Дженис и Деннис. В последний раз их видели с симпатичным молодым человеком в белом теннисном костюме. Он просил девушек помочь ему загрузить в машину парусник. Позже свидетели рассказали, что парень представился Тедом. Он уехал на бежевом Volkswagen Käfer.

Осечка или самоуверенность?

Никто из преступников не хочет быть пойманным, поэтому они маскируются, переодеваются, меняют машины, места жительства и никогда не сообщают свое настоящее имя. Но Тед Банди был не из тех, кто хотел прятаться и шифроваться. Он любил себя и думал, что нет никого, кто был бы настолько же умен, как он. Он любил убивать на виду и оставаться при этом на свободе.

Его подвели самоуверенность и чувство превосходства над всеми: над своими жертвами, которые не могли дать отпор, над полицией, которая ходила кругами возле его личности и никак не могла сложить все факты, чтобы в итоге задержать его, и даже над присяжными, которые решали его судьбу. Он глумился над всеми, но по итогу убил сам себя.

Получив данные о его имени и машине, сотрудники органов распространили фоторобот, который попал в руки Элизабет Клепфер. Она узнала в преступнике своего возлюбленного Теда Банди.

«Теду удалось убедить Лиз и других женщин, с которыми он состоял в отношениях, что он без памяти в них влюблен. И здесь я осмелюсь предположить, что он им не лгал. Он лгал самому себе. Ему нравилось считать себя ненормальным только в одном единственном крошечном аспекте своей жизни», – сообщает Стивен Мишо.

35 лет со дня казни Теда Банди

Кстати об убеждении. Тед был типичным прообразом всех голливудских актеров того времени: красивые черты лица, хороший твидовый пиджак, чувство юмора, манеры и работа в штабе избирательной кампании губернатора-республиканца Дэна Эванса. Он мог расположить к себе кого угодно. Так он и привлекал внимание своих жертв.

Вернемся к Лиз Клепфер. Она и ее трехлетняя дочка души не чаяли в Теде. Он полностью вжился в роль отчима. Любил много времени проводить со своей новой семьей, но идиллия длилась недолго.

Через четыре года после начала отношений Банди заявил, что поступает в университет Юты и переезжает один, что означало разрыв отношений. Когда Тед уехал, а в руки брошенной Лиз попал его фоторобот, девушка не задумываясь сообщила в полицию, что у ее бойфренда по имени Тед есть бежевый Volkswagen Käfer, а еще в его квартире, откуда он не успел забрать все вещи, лежат костыли, повязки из бинтов и сумка, наполненная женским бельем, по всей видимости, не принадлежавшим Элизабет. Все эти находки Банди не предпочел спрятать. Они лежали на видном месте.

Получив информацию, полиция не предприняла каких-либо действий для задержания мужчины. Это означало, что преступник продолжил свои темные дела в новом штате Юта.

Позже Элизабет в разное время 1974 года несколько раз посетила полицейский участок, чтобы указать на личность Банди, но ее показания не восприняли всерьез.

Страх – худший друг преступника

Переехав в Юту, Тед перестал сильно проявлять себя и не пытался выделяться. Теперь он хотел слиться с толпой и не привлекать к себе внимание.

Он всегда был уверенным в себе и в том, что его никогда не поймают, но одно неловкое движение начало череду событий, которые в конечном итоге привели к поимке Банди.

Летом 1975 года в Сиэтле шериф возвращался со смены к себе домой около двух часов ночи. По дороге он заметил припаркованный автомобиль, водитель которого, завидев полицейскую машину, резко сдвинулся с места. Сотрудника полиции это насторожило, и тогда он погнался за авто.

После остановки и изучения содержимого бежевого Volkswagen Käfer полицейский обнаружил веревки, ледоруб, женские колготки, лыжную маску, фонарик и отвертку. Когда мужчина спросил водителя, что он делает на трассе в такое позднее время, тот ответил, что едет из кинотеатра, где смотрел фильм. Оказалось, что фильм, который назвал американец, никогда не показывали ни в одном из местных кинотеатров, а после мужчина перечислил много бессвязных и глупых фактов. Это насторожило полицейского.

35 лет со дня казни Теда Банди

Той же ночью Теда Банди задержали, но после отпустили под залог.

На следующий день шериф рассказал своим коллегам, которые расследовали дело пропавшей в Сиэтле девушки, о странном происшествии и находках. Утром все СМИ пестрили заголовками «Может ли Тед из Юты быть Тедом из Сиэтла».

Раскручивание дела

После того как полицейские сложили все кусочки пазла и наконец обратили внимание на заявления Элизабет Клепфер, которая рассказывала о странных находках в доме своего бывшего возлюбленного, они установили за Банди круглосуточную слежку и провели обыск его автомобиля. Там правоохранители обнаружили волосы девушек, которые при жизни никогда не пересекались и даже не знали о существовании друг друга.

Банди опознала одна из жертв, и это сразу стало прецедентом для начала дела. Весной 1976 года Тед приходил на первое слушание дела, на котором против него выдвигали обвинения в похищении Кэрол ДаРонч. На слушании присутствовали журналисты, а телевидение вело трансляцию. Именно тогда Банди понял, ему необходимо завоевать любовь публики, чтобы не сесть за решетку.

35 лет со дня казни Теда Банди

На слушании он держался уверенно: вступал в диалог с судьей, общался с присяжными и вел себя довольно вежливо по отношению ко всем участникам процесса. После слушания судья признал Банди виновным в похищении девушки и отправил в колонию, но уже через полгода Теда обвинили по новой статье. На этот раз – в убийстве.

Он совершил его в январе 1975 года. Тогда одна пара отдыхала на горнолыжном курорте. Молодая девушка ненадолго оставила своего жениха, чтобы подняться к себе в номер. Свидетели видели, как она выходила из лифта на этаже. После ее тело обнаружили в нескольких милях от отеля. Примечательно, что в квартире Банди следователи нашли брошюру из этого отеля, которая стала косвенной уликой.

В новом деле Банди решил защищать себя самостоятельно, так как считал, что суд настроен к нему предвзято, поэтому на слушании на Теде не было наручников, а сам он делал все, чтобы через камеры журналистов обаять как можно больше американцев и американок.

«Во время слушания Тед пошел в одну из библиотек, в которую у него был доступ. Все подумали, что он пошел искать какие-то книги, а он дошел до открытого окна, выпрыгнул из него, приземлился двумя этажами ниже и сбежал», – поделился журналист Мишо.

На свободе подозреваемый в убийстве провел около недели, но после, из-за отсутствия навыков выживания и неумения угонять машины, был пойман полицией.

Второй побег и жажда нового убийства

Второй его побег был более продуманным. Часто Банди посещали знакомые, журналисты и обычные зеваки, которые следили за слушаниями. Они приносили ему деньги. Банди удалось скопить порядка 500 долларов.

Он сидел в одиночной камере, поэтому никто не следил, сколько он ест, пьет и чем занимается. Тед сел на строжайшую диету и похудел на 9 кг. Он проделал в потолке дыру, которая вела в комнату обслуживающего персонала. Одной ночью Банди проник в эту комнату, переоделся и покинул тюрьму.

Он бежал во Флориду, где воровал кредитные карты, а после напивался в барах.

В одну такую пьяную ночь Банди не смог справиться с желанием убивать. Он проник в одно из женских общежитий, напал на четырех девушек, двух из которых убил, после покинул здание и изнасиловал одну из студенток, живших в паре кварталов от общежития. От смерти ее спасли вернувшиеся соседки.

Банди задержали через три недели после случившегося. И снова он оказался пойман на ночной трассе за рулем угнанного автомобиля. В этот раз ему не удалось сбежать.

Самый медийный преступник XX века

Очередной суд над Тедом Банди начался весной 1979 года и стал первым процессом, который транслировали по телевидению. Как и в прошлых делах, Банди вызвался защищать себя сам. Он продолжил играть хорошего парня, который не может никого убить. На слушания приходило множество женщин, которые испытывали ярую симпатию к мужчине, обвиняемому в зверских убийствах.

Он пытался играть на нервах не только телезрителей, но и непосредственных участников судебного процесса. Из постоянных жалоб были такие, как недовольство отсутствием горячего сэндвича с сыром и плохое освещение в камере, из-за которого невозможно изучать документы дела. Тед самостоятельно проводил опросы своих выживших жертв, свидетелей и всех тех, кто мог что-то знать о его преступлениях.

Не обладая достаточными знаниями в правовых взаимоотношениях, Банди проиграл дело, и его осудили на пожизненный срок.

Через полгода его снова обвинили в убийстве. На этот раз жертвой стала 12-летняя девочка. Он снова вызвался быть своим адвокатам и продолжил вести себя пафосно и играть роли, но это дело завершилось тем, что его приговорили к смерти.

Казнь

Казнь дважды переносили из-за того, что адвокаты Теда, ссылаясь на его некачественную защиту, подавали апелляции о том, чтобы признать приговор незаконным, но их все время отклоняли.

Желая получить несколько лет или месяцев жизни, Банди пошел навстречу следствию и в подробностях рассказал о десятках своих преступлений, но это не привело к заветным месяцам жизни.

В ночь на 24 января 1989 года рядом с тюрьмой во Флориде находились 2000 человек, которые пели песни, танцевали и продавали футболки с изображением Теда на электрическом стуле.

В 07:00 утра его казнили.