Герой Олимпиады нелепо погиб прямо на стадионе

Трофима Ломакина без преувеличения можно назвать легендой отечественного спорта. Тяжелоатлет с Алтая поздно вышел на высший уровень, но восхождение его было стремительным. На первых для страны Олимпийских играх советский чемпион завоевал историческое золото, после чего не покидал мировую элиту до конца десятилетия.

Однако редкий талант в конечном счёте и погубил спортсмена. Победы давались Трофиму легко, и между соревнованиями он позволял себе вести разгульный образ жизни. После окончания карьеры атлет свернул с праведного пути окончательно, связав свою жизнь с криминалом.

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Судьба олимпийского героя сложилась трагически.

Природный дар

Уникальная физическая одарённость Ломакина стала очевидна, когда он был ещё ребёнком. Трофим с детства помогал отцу в работе на приисках, которая требовала недюжинной силы – справиться с ней могли далеко не все взрослые мужчины. Подростком он подвизался грузчиком в порту, таская увесистые ящики и бочки. Никакой формальной спортивной подготовки при этом у парня не было: атлетические мощь и телосложение достались ему от природы.

Спортивный талант будущего чемпиона позже заметили в армии. Ломакин рвался на фронт с самого начала Великой Отечественной войны, но долго получал от комиссара отказы: его сила была нужнее в тылу. Позже Трофима всё же зачислили в полк, сражавшийся на японском направлении. Во время службы парень поучаствовал в Спартакиаде – и проявил себя так ярко, что получил от майора личное приглашение на тренировки по тяжёлой атлетике.

Самому Ломакину, правда, тягать штангу тогда показалось занятием праздным. Солдат проигнорировал предложение начальства, после чего его отправили на занятия уже в приказном порядке. Трофиму пришлось повиноваться, и вскоре он втянулся в новое дело и начал участвовать в соревнованиях. После нескольких заметных успехов, уже после войны, атлет переехал в Ленинград, где поступил в институт физкультуры и начал заниматься спортом профессионально.

Звёздная болезнь

Уже в 1952 году, спустя всего три года после переезда, Ломакин стал чемпионом СССР. Невероятный успех не могли проигнорировать в только что образованном олимпийском комитете страны, отбиравшем спортсменов для участия в дебютных Играх-1952. Трофим попал в союзную сборную и вскоре навсегда вписал своё имя в историю, завоевав в Хельсинки золотую медаль.

Жизнь атлета изменилась после этого триумфа навсегда. Ломакин превратился в большую звезду: его узнавали на улицах, приглашали на встречи с прессой… Справиться со свалившейся на него известностью спортсмен не сумел. Трофим начал гулять, почти бросил тренировки и перестал слушать тренеров.

Новый образ жизни, однако, не мешал штангисту побеждать. Серебро чемпионатов мира 1953 и 1954 годов, а затем и золото чемпионата Европы 1956 года заставили Ломакина поверить в собственное всесилие. Но спускать хамское поведение с рук спортивное начальство СССР чемпиону не могло – и сенсационно отстранило его от сборной перед Олимпиадой в Мельбурне.

Пропуск Игр отрезвил спортсмена, но ненадолго. Вскоре он вернулся к своей разгульной рутине и готовился к соревнованиям в прежнем режиме. Чтобы набрать форму перед турниром, Трофиму требовалось не более трёх месяцев – в остальное время он мог наведываться в спортзал раз в неделю. Таким образом он выиграл ещё два чемпионата мира, а в 1960 году завоевал серебро Олимпиады в Риме.

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Трагическая гибель

Вернувшись с Игр, Ломакин вскоре завершил карьеру. Искать себя на новом поприще спортсмен не захотел, продолжив вместо этого гулять. В течение нескольких лет Трофим растерял почти всех своих друзей – их заменили собутыльники из сомнительных кругов. Жену и сыновей, как выяснилось позже, штангист терроризировал – доходило даже до рукоприкладства. Об этом знали и в школе, где учились дети олимпийского чемпиона, и в милиции, но сделать ничего не могли: супруга не хотела писать на него заявление.

Спустя почти 10 лет Ломакин всё же нашёл себе новое занятие. Бывший штангист уехал в Якутию, где стал заниматься незаконной добычей и контрабандой золота. Вскоре его поймали и посадили в тюрьму на пять лет, но он вышел на свободу он уже через три года.

Долго, однако, на воле связавшийся с криминалом спортсмен не прожил. В 1973 году Ломакина неожиданно обнаружили мёртвым посреди стадиона в Москве. Официальная версия гласила, что тот пьяным залез на трибуны и свалился с большой высоты, но знакомые подозревали, что расправиться со штангистом могли бандиты.

Этих же мыслей придерживался и бывший партнёр атлета по сборной Аркадий Воробьёв: