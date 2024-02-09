Почему экстрасенса Нинель Кулагину считали аферисткой

Несмотря на то, что официальной «религией» в СССР был атеизм, экстрасенсорные способности советская наука не отрицала. И даже активно изучала их, особенно в довоенное время. Но уже в 1930-е идеи гипноза, телепатии и поиска Шамбалы отступили на второй план перед более насущными задачами. Впрочем, были и исключения…

Унаследованные способности

О Нинели Кулагиной заговорили в 1960-х, когда ее способности стали изучаться. Она утверждала, что обладает телекинезом — даром передвигать предметы, доставшимся ей от матери. По ее собственным словам, уникальную способность женщина обнаружила случайно, заметив, что в те моменты, когда она сердится, предметы вокруг нее начинают хаотически перемещаться. Позже она научилась управлять этой способностью — для чего ей требовалась предварительная медитация, чтобы очистить мозг от посторонних мыслей.

Феномен Кулагиной

Свои способности женщина продемонстрировала официально в январе 1964 года в Ленинграде на научной конференции невропатологов, психиатров и психологов. Эксперименты снимали на пленку для дальнейшего изучения. Результаты немало удивили советских ученых. Спустя четыре года записи были продемонстрированы западным коллегам, и те тоже пришли в изумление. Впоследствии было проведено еще несколько «проверочных» экспериментов: силой мысли Кулагина вращала стрелку компаса, двигала мелкие предметы, читала текст, размещенный за спиной, разбивала яйца и даже останавливала сердце лягушки.

Авантюристка и аферистка

Но помимо тех, кто был очарован «талантом» женщины, нашлось немало скептиков. При детальном изучении отснятых материалов было обнаружено, что все мастерство Кулагиной заключается лишь в ловкости рук. Так, для передвижения предметов она использовала незаметные глазу капроновые нити, которые предварительно прятала в одежде, стрелкой компаса манипулировала при помощи спрятанного в рукаве маленького магнита, а для чтения использовала незаметный осколок зеркала.