Актер Кологривый заявил, что Янковский попал в "Слово пацана" без кастинга

Актер Никита Кологривый в интервью Лауре Джугелии вновь усомнился в актерских талантах Ивана Янковского. "А он не проходил никакой кастинг. Поэтому мы все это понимаем прекрасно. Ты хочешь сказать, мало Вов Адидасов по стране сидит ребят-актеров, что ли?" - возмутился Кологривый. При этом сам Кологривый признался, что проходил достаточно долгий кастинг ради участия в проекте Жоры Крыжовникова. Он убежден, что Янковский не сможет "переплюнуть" своего деда Олега Янковского, но уточнил, что актер импонирует ему как друг. Кологривый неоднократно оказывался в центре скандала. В этом году он раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого высмеял талант Данилы Козловского, назвав его "лжеартистом", обесценил работу коллег из "Слова пацана" и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

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