Ученые показали истинное лицо деда знаменитого фараона Тутанхамона

Он считается одним из величайших фараонов, и у него сохранилось больше статуй, чем у любого другого, однако научная реконструкция его лица так и не была проведена.

© Runews24.ru

Используя данные черепа мумии Аменхотепа III, которая хранится в Национальном музее египетской цивилизации в Каире, международная группа ученых воссоздала его внешность.

В состав авторов проекта вошли археологи и эксперт по 3D-графике, сообщило британское агентство Pen News.

По словам археолога австралийского Университета Флиндерса Майкла Хабихта, что Аменхотеп III выглядел совершенно иначе, чем фараон, изображенный на статуях.

«Это спокойное лицо человека, который пропагандировал мир и жил во времена величайшего экономического процветания. Он вполне мог быть одним из самых богатых людей, когда-либо живших на свете, по крайней мере, в свою эпоху. Трудно определить причину смерти, анализируя имеющиеся останки», - рассказал ученый.

С конца семидесятых годов прошлого века деда легендарного фараона Тутанхамона представляли тучным и малоподвижным человеком, с больными зубами.

Ранее в Египте ученые откопали недостающую деталь гигантской статуи Рамсеса II.