103-летняя женщина раскрыла простой секрет долголетия

Жительница Великобритании в возрасте 103 лет поделилась секретом долголетия в свой день рождения.

Кэтлин Скрейс из шотландского города Тейн отметила праздничную дату в компании родственников и друзей в доме престарелых. После вечеринки пожилая дама отправилась на пляж вместе с дочерью.Причиной такой долгой жизни 103-летняя британка считает доброе отношение к себе и другим.

«Любите всех вокруг и себя. И делайте то, что приносит вам счастье», – приводит слова женщины The Northern Times.

Скрейс всю жизнь работала в системе здравоохранения. Вышла замуж за проектировщика авиастроительной компании и родила троих детей. После выхода на пенсию супружеская пара несколько лет провела в Уэльсе, а потом в Португалии.

Винсенту Дрансфилду, жителю Нью-Джерси (США), недавно исполнилось 110 лет. Родившийся в 1914 году мужчина раскрыл секрет своего долголетия.