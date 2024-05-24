100-летний мужчина раскрыл алкогольный секрет долголетия

100-летний ветеран Второй мировой войны раскрыл секреты своего долголетия, среди которых назвал отказ от сахара и соли и рюмку водки каждый день. Об этом пишет The Atlanta Journal-Constitution.

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Юджин Руссо из Нью-Йорка в первую очередь связывает свой возраст со здоровым образом жизни. Он любит готовить баклажаны, рыбу и лазанью, ест много овощей и фруктов. С 70 лет он перестал добавлять в еду сахар и соль. Руссо утверждает, что это позволяет ему не принимать большое количество таблеток. У мужчины здоровые зубы и волосы. Долгое время он занимался бодибилдингом.

У Руссо нет своей семьи, с 2013 года он живет с племянником Натом Галасси и его женой Ольгой в американском штате Джорджия. 85-летние муж и жена любят и уважают мужчину и называют его ласково «дядя Ю».

Ольга считает, что секрет долголетия Руссо в его самоуверенности и вечном желании побеждать.

«Он всегда настроен оптимистично, встает, даже если чувствует себя плохо. Никогда не жалуется и не говорит негативные вещи», — рассказывает она.

Женщина добавляет, что на хорошее состояние Руссо также влияет алкоголь. Он выпивает по рюмке водки в день, а также любит вино на ужин.

Руссо отправился воевать, когда ему было 19 лет. В качестве солдата он пересекал Ла-Манш и проходил маршем под Эйфелевой башней.

«Я видел ужасные вещи», — подчеркивает мужчина.

Так, он вспоминает батарейный огонь, под которым на его глазах пали семь его сослуживцев.

Война закончилась, и Руссо тогда же, 9 мая 1945 года, получил ранение в колено: в него случайно выстрелил американский солдат.

«Я выходил из наркоза, когда врач вложил мне в руку пулю в качестве сувенира», — рассказывает мужчина.

После госпиталя он вернулся домой и стал работать строителем.

Руссо часто посещает библиотеку, любит проводить время с детьми и внуками племянника и его жены. Мужчина — религиозный католик.

«Бог — мой приятель. Постоянно с ним разговариваю. Он дал мне эту жизнь, и я благодарен. Я хорошо провел время», — признался он.

Ранее сообщалось, что 103-летняя женщина из Великобритании назвала секретом своего долголетия любовь. Она посоветовала любить себя и всех вокруг, заниматься тем, что приносит счастье.