Мятежная, яркая, несчастная: трагическая история жены Фрэнсиса Скотта Фицджеральда
Зельду Фицджеральд часто называют «возлюбленной Фицджеральда», «матерью его дочери», «проблемной женой» или «вспыльчивой музой».
Эти описания никогда не смогут описать, какой она была на самом деле.
Никаких рамок
Зельда никогда не была женщиной второго плана. Она была эпатажной, смелой и талантливой, всегда умела привлекать внимание. Ее творчество и яркая личность вызывают интерес даже спустя 70 лет после ее трагической гибели.
Родившись в 1900 году в Алабаме в богатой семье, Зельда с детства ни в чем не нуждалась. Она была умной, любила быть в центре внимания и проявляла интерес к письму и танцам. В юности она посещала вечеринки, эпатируя публику своим дерзким поведением. Она курила, пила алкоголь и флиртовала на глазах у всех. В то время такое поведение было вызывающим и не могло остаться незамеченным.
В университетском журнале Зельда писала: «Я люблю кататься на мотоциклах парней, жевать жвачку, курить в публичных местах, танцевать щека к щеке, пить кукурузный ликер и джин. Я была первой, кто решился на стрижку боб. Ночью я пробиралась на пляж, чтобы купаться при лунном свете с парнями, а потом за завтраком делала вид, что ничего не произошло».
После окончания университета в 1919 году она встретила Скотта на вечеринке в загородном клубе. Скотт Фицджеральд сразу пал жертвой ее невероятного обаяния. Тогда еще неизвестный писатель сразу предложил Зельде руку и сердце, но она отказала ему. Сгорая от злости и страха потерять возлюбленную, Скотт не собирался сдаваться. Ее решение изменилось только после публикации его романа «По эту сторону рая».
Сумасшедший брак
Роман стал бестселлером, и через неделю после его успеха пара поженилась. Скотт и Зельда были в эйфории, наслаждаясь славой и роскошной жизнью. Они постоянно становились героями светских хроник их-за своих безумных выходок: пара могла прийти в театр абсолютно голыми или кататься на крыше такси.Но Скотта все чаще тянуло к рутинной жизни. В отличии от Зельды.
Но через два года у них родилась дочь, и семья переехала во Францию, где они и осели. Там же был написан роман «Великий Гэтсби». Зельда занялась рисованием и танцами, брала уроки балета и делала успехи. В 1928 году она получила приглашение выступить с Королевским балетом в Италии, но отказалась, решив посвятить себя написанию коротких рассказов. Однако между ней и Скоттом все чаще и чаще стали вспыхивать ссоры: он обвинял ее в плагиате своих идей.
Сгореть, как спичка
Но беззаботная жизнь пары продлилась недолго. В 1929 году семья Фицджеральдов обанкротилась, и им пришлось забыть о роскошной жизни. Буквально через год у Зельды диагностировали шизофрению и частые перепады настроения. Ее состояние стремительно ухудшалось, несмотря на лечение. Однажды она бросилась с лестницы в одном из известных ресторанов. Говорят, что поводом для этого стала необоснованная ревность мужа к знаменитой танцовщице Айседоре Дункан.
Несмотря на различные лечения, Зельде становилось все хуже: она начала слышать голоса, которые уверяли, что против ее семьи готовится заговор, а вскоре и вообще запретили ей двигаться.
В период лечения она много писала и рисовала, создав цикл иллюстраций к своей любимой книге «Алиса в стране чудес».
Скотт не смог пережить болезнь жены и умер от сердечного приступа 21 декабря 1940 года в возрасте 44 лет. Зельда прожила без него еще восемь лет. Ее смерть была ужасной: она оказалась заперта в комнате для электрошоковой терапии, когда начался пожар. Вместе с восемью другими пациентами она сгорела заживо.