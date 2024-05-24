Трагическая история жены Фрэнсиса Скотта Фицджеральда

Зельду Фицджеральд часто называют «возлюбленной Фицджеральда», «матерью его дочери», «проблемной женой» или «вспыльчивой музой».

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Эти описания никогда не смогут описать, какой она была на самом деле.

Никаких рамок

Зельда никогда не была женщиной второго плана. Она была эпатажной, смелой и талантливой, всегда умела привлекать внимание. Ее творчество и яркая личность вызывают интерес даже спустя 70 лет после ее трагической гибели.

Родившись в 1900 году в Алабаме в богатой семье, Зельда с детства ни в чем не нуждалась. Она была умной, любила быть в центре внимания и проявляла интерес к письму и танцам. В юности она посещала вечеринки, эпатируя публику своим дерзким поведением. Она курила, пила алкоголь и флиртовала на глазах у всех. В то время такое поведение было вызывающим и не могло остаться незамеченным.

В университетском журнале Зельда писала: «Я люблю кататься на мотоциклах парней, жевать жвачку, курить в публичных местах, танцевать щека к щеке, пить кукурузный ликер и джин. Я была первой, кто решился на стрижку боб. Ночью я пробиралась на пляж, чтобы купаться при лунном свете с парнями, а потом за завтраком делала вид, что ничего не произошло».

После окончания университета в 1919 году она встретила Скотта на вечеринке в загородном клубе. Скотт Фицджеральд сразу пал жертвой ее невероятного обаяния. Тогда еще неизвестный писатель сразу предложил Зельде руку и сердце, но она отказала ему. Сгорая от злости и страха потерять возлюбленную, Скотт не собирался сдаваться. Ее решение изменилось только после публикации его романа «По эту сторону рая».

Сумасшедший брак

Роман стал бестселлером, и через неделю после его успеха пара поженилась. Скотт и Зельда были в эйфории, наслаждаясь славой и роскошной жизнью. Они постоянно становились героями светских хроник их-за своих безумных выходок: пара могла прийти в театр абсолютно голыми или кататься на крыше такси.Но Скотта все чаще тянуло к рутинной жизни. В отличии от Зельды.

Но через два года у них родилась дочь, и семья переехала во Францию, где они и осели. Там же был написан роман «Великий Гэтсби». Зельда занялась рисованием и танцами, брала уроки балета и делала успехи. В 1928 году она получила приглашение выступить с Королевским балетом в Италии, но отказалась, решив посвятить себя написанию коротких рассказов. Однако между ней и Скоттом все чаще и чаще стали вспыхивать ссоры: он обвинял ее в плагиате своих идей.

Сгореть, как спичка

Но беззаботная жизнь пары продлилась недолго. В 1929 году семья Фицджеральдов обанкротилась, и им пришлось забыть о роскошной жизни. Буквально через год у Зельды диагностировали шизофрению и частые перепады настроения. Ее состояние стремительно ухудшалось, несмотря на лечение. Однажды она бросилась с лестницы в одном из известных ресторанов. Говорят, что поводом для этого стала необоснованная ревность мужа к знаменитой танцовщице Айседоре Дункан.

Несмотря на различные лечения, Зельде становилось все хуже: она начала слышать голоса, которые уверяли, что против ее семьи готовится заговор, а вскоре и вообще запретили ей двигаться.

В период лечения она много писала и рисовала, создав цикл иллюстраций к своей любимой книге «Алиса в стране чудес».

Скотт не смог пережить болезнь жены и умер от сердечного приступа 21 декабря 1940 года в возрасте 44 лет. Зельда прожила без него еще восемь лет. Ее смерть была ужасной: она оказалась заперта в комнате для электрошоковой терапии, когда начался пожар. Вместе с восемью другими пациентами она сгорела заживо.