Мещанин Яков Свердлов: архивисты развенчали мифы о сером кардинале Кремля

3 июня 1885 года в Нижнем Новгороде в многодетной еврейской семье ремесленника-гравера родился будущий революционер Яков Михайлович Свердлов. Его наделяли многими эпитетами - серый кардинал Кремля, черный дьявол большевиков, реальный организатор Октябрьской революции. Еще больше мифов вокруг него появилось в последние годы. Свердлова обвиняли в убийстве царской семьи, краже золота партии, изменении имени...

© Яков Свердлов, 1919 год // ТАСС

Черным по белому

Несколько лет назад в Государственный реестр уникальных документов Нижегородской области была включена "Метрическая книга еврейского раввина Нижнего Новгорода за 1885 год с записью о рождении Якова Михайловича (Моисеевича) Свердлова".

- Главные события жизни подданных Российской империи (рождение, женитьба, смерть), которая не была светским государством, заносились именно в метрические книги, хранившиеся при церквях, синагогах, костелах, мечетях.

После революции ответственными за регистрацию подобных событий стали органы ЗАГС. А метрические книги у служителей культов были реквизированы, - поясняет начальник отдела публикаций и использования документов Центрального архива Нижегородской области (ЦАНО) Михаил Дингес. - Уже при Временном правительстве в метриках перестали указывать восприемников, то есть крестных, и сословие.

Именно в метрической книге нижегородского раввина, заполненной в XIX веке, нужно искать точную информацию.

- На фоне растущей сегодня демонизации фигуры Свердлова архивные документы как раз дают ответы на очень многие вопросы. Разночтения в биографии Свердлова начинаются с его рождения. Его имя - один из моментов искажения, - подтверждает Борис Пудалов, руководитель Комитета по делам архивов Нижегородской области. - Метрическая запись о рождении Свердлова опровергает все нынешние версии о его имени: Янкель, Ешуа... Когда он родился, его записали под двойным именем Яков-Аарон.

Отчество же "Михайлович" - перевод для удобства при произнесении. Михайловичем Якова Свердлова называли еще с дореволюционных времен. В советское время его так продолжили звать автоматически.

Любопытно, что первоначально в метрике Свердлов записан как Светлов.

- Но "Светлов" зачеркнуто и к нему приписано "Свердлов". Из моего опыта работы с метрическими книгами знаю, что такие ошибки встречаются довольно часто, - добавляет Михаил Дингес.

© РИА Новости // Яков Свердлов и Клавдия Новгородцева (Свердлова) с дочерью Верой. Кремль, конец 1918 - начало 1919 гг.

Математик и книголюб

Развенчивают архивные документы и мифы о том, что Яков Свердлов в детстве и юности был хулиганом, вором и вообще отморозком.

- Сохранился кондуит, то есть журнал провинностей гимназистов. Из него следует, что Яков - самый обычный мальчик из ремесленной семьи. С хорошими способностями, в первую очередь - к математике. Учился хорошо. И, кстати, его очень уважал как ученика преподаватель математики знаменитый Адрианов - дед нашего поэта Юрия Адрианова, - констатирует Пудалов. - У Якова Свердлова были дружеские отношения с одноклассником Мстиславом Даниловым как раз на почве любви к русской классике. Они оба очень хорошо знали поэзию Некрасова.

Не находит подтверждения и версия о том, что Свердлова исключили из четвертого или пятого класса гимназии за неуспеваемость. Четвертый класс Яков окончил успешно и решением педсовета переведен в пятый класс. Однако во время летних каникул умерла его мать. И в силу материальных условий семьи отец вынужден был забрать трех своих сыновей из гимназии. Они пошли работать.

- В кондуите записывались проступки гимназистов. За Яковом ничего, кроме совершенно мелких школьных провинностей, не числилось, - опровергает домыслы Борис Пудалов. - Например, когда в класс вошел учитель, Свердлов, вставая, стукнул откидной крышкой парты. Один раз он вместе со своим соседом по парте, будущим известным советским ученым, доктором исторических наук Николаем Георгиевичем Бережковым заигрался в снежки и опоздал на урок.

По уголовным делам не проходил

В фондах ЦАНО сохранились документы нижегородской полиции: и канцелярии полицмейстера, и полицейского управления, и всех участков. Нигде и никогда ни Яков Свердлов, ни его братья ни по каким уголовным делам, в том числе воровству, не проходили.

- А нижегородские полицейские свою работу знали. Это были серьезные профессионалы, мимо которых ничто пройти не могло, - подчеркивает главный архивист региона.

И уж совсем нелепо в связи с этим выглядят разговоры о причастности Якова Свердлова к убийству царской семьи.

- Эта популярная ныне версия зиждется на странном и двусмысленном источнике - воспоминаниях Льва Троцкого, якобы надиктованных им спустя лет 10 после изгнания из Советского Союза, - говорит Пудалов. - Получается, Троцкий сказал, что ему Свердлов сказал, что ему Ленин сказал...

Но история - наука точная. На сегодня есть только один источник - шесть телеграмм Ленина с требованием обеспечить безопасность царской семьи. Есть свидетельские показания одного из командиров того уральского отряда Белобородова, который боялся, что его расстреляют за самоуправство. Это сделали полевые командиры, которые не подчинялись никому. У нас нет оснований для демонизации фигуры Свердлова.

По словам Бориса Пудалова, нет причин приписывать ему и политику расказачивания: под директивой нет подписи Свердлова, там стоит подпись Оргбюро ЦК РКП(б). Сохранился черновик директивы, и известно, кто его писал - председатель Донбюро ЧК казак Сергей Сырцов.

Заходер и все-все-все

Открытием для большинства станет имя человека, зарегистрировавшего рождение Якова Свердлова. На метрике стоит роспись раввина Нижнего Новгорода Бориса Ивановича Заходера (1848-1905) - родного деда знаменитого детского писателя, поэта, переводчика Бориса Владимировича Заходера, известного по пересказам произведений зарубежной детской литературы: "Винни-Пух и все-все-все", "Мэри Поппинс", "Питер Пэн" и других.

Борух Бер-Залманов Заходер, сам себя называвший Борисом Ивановичем, был первым казенным раввином Нижнего Новгорода с 1874 года.

"Раввин Борух Заходер - из мещанской семьи, уроженец города Шклов Могилевской губернии в Белоруссии, - рассказывает Пудалов. - Окончив раввинскую школу, надеялся поступить в университет. Но для этого требовалось принятие православия. Он отказался. Стал работать частным поверенным, то есть юрисконсультом у богатых купцов. В этом качестве нижегородская еврейская община обратила на него внимание.

Молодой толковый парень был скорее не религиозным деятелем, а просветителем. Он состоял в открытой переписке с Тургеневым и скрытой - с Салтыковым-Щедриным. Известно, что Борис Иванович Заходер патронировал Владимира Короленко в первые месяцы пребывания его в Нижнем Новгороде, давая ему возможность заработка.

Шутливое выражение Короленко "обзаходеривание статьи" обозначает сделать статью легальной, иногда подписать ее фамилией Заходера с его согласия".

Именно Борис Заходер добился разрешения на строительство в городе синагоги: на 20 тысяч рублей в 1880 году был приобретен участок на стыке переулков Мышкина (ныне Университетский) и Болотова (ныне отрезок улицы Грузинской).