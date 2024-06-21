Как Черная жемчужина русского балета обаяла Хичкока и весь Голливуд

Выдающаяся советская балерина Тамара Туманова была человеком мира. Даже место ее рождения в разных биографиях трактуется по-разному. Дело в том, что она появилась на свет в товарном вагоне поезда, следовавшего в марте 1919 года из Тифлиса (ныне — Тбилиси) в Тюмень. Хотя некоторые источники и вовсе указывают на то, что будущая икона балета родилась неподалеку от Шанхая.

Впрочем, не так важно, где Тамара родилась: через 20 лет о ней знал уже весь цивилизованный мир. Искусству этой необычайной красавицы, в которой смешалась грузинская, русская, армянская и польская кровь, рукоплескали лучшие театры. Ее называли Черной жемчужиной русского балета. А после ухода со сцены Тамара сделала успешную актерскую карьеру.

Настоящая фамилия Тамары — Хасидович. Ее мать, если верить семейной легенде, происходила из древнего грузинского княжеского рода. В 1919 году ей, жене белого офицера, пришлось уехать из родного Тифлиса, когда там установилась советская власть. В поисках мужа она отправилась в Тюмень, а по дороге родилась дочка. Воссоединившись, семья перебралась сначала в Китай, потом в Египет и, наконец, во Францию. Получается, Тамара оказалась в эмиграции еще до того, как узнала, что такое родина.

В Париже Тамара поступила в балетную школу и уже с девяти лет выступала на сцене. В тринадцать ее приняли в труппу Русского балета, в которую входили и две другие знаменитые танцовщицы — Ирина Баронова и Татьяна Рябушинская. Их трио «бэби-балерин» буквально оглушило театральную сцену.

Фамилию ее отца европейцы выговаривали с большими проблемами, поэтому Тамара выбрала для себя звучный псевдоним Туманова. В каком-то смысле даже говорящий: она была весьма непроницаемой женщиной.

К 20 годам Тамаре рукоплескали уже и парижская Гранд-опера, и миланский «Ла Скала», и лондонский «Ковент-Гарден». Настало время покорять Новый Свет. Из-за экзотичной внешности, темных глаз и волос и, само собой, за неординарность таланта Туманову в западных СМИ окрестили Черной жемчужиной русского балета. Другое прозвище — Трагическая артистка — появилось как дань прекрасному артистизму. Злопыхатели даже обвиняли балерину в излишней игре на публику.

Танцор Юрий Зорич говорил:

«Тамара всегда была гордостью балета! У нее фантастическая техника; мы шутили: когда она делает арабеск, то можно выйти пообедать, вернуться, а она все еще будет стоять в арабеске».



Сойдя со сцены, Тамара нашла себя как актриса. Ее первой киноработой стала роль цыганской гадалки, исполнявшей испанские танцы. А первая полновесная драматическая роль ей досталась в фильме «Дни славы». В 1966 году сам Альфред Хичкок пригласил Туманову в свою картину «Разорванный занавес». Говорят, знаменитый режиссер был без ума от глаз бывшей танцовщицы.

Тамара была в браке, но лишь десять лет. В 44-м году вышла замуж за американского писателя, продюсера и режиссера Кейси Робинсона, который ради нее оставил семью. А через десять лет вернулся к первой жене.

Туманова, до последних дней сохраняя необычайный шарм, ушла в возрасте 77 лет в городе Санта-Моника, штат Калифорния. Незадолго до смерти она передала в дар Академии русского балета в Санкт-Петербурге свои сценические костюмы. В истории европейского и американского балета ей отводят роль звезды первой величины, а у нас вспоминают лишь от случая к случаю.