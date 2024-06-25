Виктор Цой известен большинству как легендарный рок-музыкант и лидер группы «Кино». Однако за пределами музыкальной сцены у него были и другие творческие увлечения, о которых знают немногие.

Мало кто знает, что Цой изначально планировал стать художником. Он поступил в художественное училище, но не окончил его. Вместо этого он получил профессию резчика по дереву, что стало еще одним проявлением его разносторонних талантов.

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Несмотря на то, что Цой не получил формального художественного образования, он продолжал рисовать на протяжении всей жизни.

Интерес к творчеству Цоя не угасает и сегодня. Подтверждением тому служит аукцион, прошедший в 2021 году, на котором одна из его картин была продана за впечатляющую сумму в 2,5 миллиона рублей.