Слава, алкоголь и мужчины: как сложилась судьба последней поэтессы СССР

В 1983 году в СССР вышел поэтический сборник девятилетней девочки Ники Турбиной, который назывался «Черновик». Ребенка сразу же назвали гением. Стихи Ники звучали на радио и телевидении, их печатали в газетах и журналах. Трубину под творческое покровительство взял сам Евгений Евтушенко. Благодаря его поддержке девочка вошла в литературные круги Москвы и в 10 лет смогла принять участие в международном поэтическом фестивале «Поэты и Земля» (в рамках Венецианского биеннале). Жюри по достоинству оценило талант совсем еще юной поэтессы и вручило ей «Золотого льва».

Огромная популярность, а также слухи о том, что настоящим автором стихов Турбиной была ее мать быстро подкосили психику ребенка. В 1985 году семья Ники перебралась из Ялты в Москву. Девочку отдали в школу № 710, но училась она плохо и часто бунтовала против учителей.

В 1987 году Турбина посетила США, где со слов бабушки встретилась с Иосифом Бродским. Американские врачи также обратили внимание на состояние здоровья ребенка. К этому времени страсть к стихам у юной поэтессы начала угасать.

В 1989 году она сыграла в художественном фильме режиссёра Аян Шахмалиевой «Это было у моря». В одной из самых напряженных сцен картины ее героиня выходит на карниз, но в последний момент девушку подхватывают другие воспитанники интерната и затаскивают обратно в комнату. Поклонники творчества Ники стали считать этот эпизод пророческим.

Благодаря роли в кино Трубину по протекции Армена Джигарханяна зачислили во ВГИК. К тому времени поэтесса уже вела богемный образ жизни: выпивала, часто заводила романы, подолгу не жила дома.

Желание стать актрисой не пересилило пагубные привычки. Уже через год экс-звезда советской литературы бросила учебу и укатила в Швейцарию, куда ее пригласил 74-летний психиатр Джованни Мастропаоло. Профессор обещал Нике, что декламация ее стихов поможет больным в его психиатрической клинике. К сожалению, правда о том, чем на самом деле там занималась девушка, вскрылась довольно быстро.

«Никого она там не лечила, а была на содержании у этого профессора, ублажала его в постели и пила — у Джованни была большая коллекция алкоголя, там Ника и спилась», — рассказывал изданию Starhit исследователь творчества Турбиной и близкий знакомый ее семьи Александр Ратнер.



Вернувшись в Россию поэтесса попробовала взять себя в руки и в 1994 году без экзаменов поступила в Московский институт культуры. В это время девушка сблизилась с Алёной Галич, одной из преподавательниц. Благодаря ее влиянию первое время Нике удавалось сохранять мотивацию и, что главное, трезвость. Но в день своего 20-летия Турбина сорвалась и вновь вылетела из института.

«Лихие 90-е» захлестнули девушку с головой. Ника меняла мужчин, веселилась и нигде не работала. В моменты просветления она боролась с алкогольной зависимостью, а также участвовала в художественной самодеятельности.

Впоследствии богемный образ жизни привел Турбину к трагедии. Поэтесса погибла, упав с подоконника открытого окна пятого этажа вечером 11 мая 2002 года. Показания свидетелей сходятся на том, что смерть Ники была не самоубийством, а несчастным случаем.

Свой второй и последний сборник, «Ступеньки вверх, ступеньки вниз…» она выпустила в далеком 1990 году. На момент гибели, девушка успела забыть почти все стихи, написанные в детстве.

Какой была звезда советской поэзии Ника Турбина — в галерее «Рамблера».