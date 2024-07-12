Появились подробности о помолвке вдовы Шатунова

В СМИ проскользнули слухи о том, что Светлана Шатунова, вдова знаменитого исполнителя Юрия Шатунова, якобы готовится к новому браку. Источник этой информации — бывший продюсер группы «Ласковый май».

Он заявил, что Светлана планирует выйти замуж за директора Юрия и что новый избранник намерен переписать на себя права на торговую марку певца. Однако Аркадий Кудряшов, директор покойного артиста, решительно опроверг эти утверждения. С его точки зрения, слухи — не более чем выдумка продюсера, который, по всей видимости, обладает богатым воображением и стремлением привлечь к себе внимание.

Кудряшов утверждает, что это не первый раз, когда от данного продюсера поступают подобные недостоверные сообщения:

«У нас собралась уже огромная папка, и там такое — волосы дыбом встают от его фантазий!»



Кудряшов также подчеркнул, что все права на песни Юрия Шатунова законно принадлежат его семье, и директор не собирается претендовать на наследство артиста. Это остается в ведении его вдовы и детей, которые являются законными наследниками его творческого наследия.