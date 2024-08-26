Рентгенолог раскрыл два дела при помощи самодельного устройства
Рентгенолог из США стал успешным детективом после того, как собрал самодельный эхолокатор. Об этом пишет WRAL.
Джейсон Сухрада самостоятельно собрал устройство из интереса. В июне, как только эхолокатор был готов, рентгенолог решил опробовать его на ближайшем водоеме в Северной Каролине. Ему сразу повезло обнаружить под водой утонувший автомобиль, в котором оказались останки троих мужчин. Их искали на протяжении 40 лет. Вдохновившись тем, что он сумел раскрыть нераскрытое дело, мужчина решил начать искать пропавших людей.
Вскоре Сухрада узнал о Дэниеле Риггсе, который пропал в 2015 году. В последний раз его видели покупавшим масло в супермаркете в Джорджтауне. Сухрала изучил полицейские отчеты и выяснил, где последний раз ловил сигнал мобильный телефон пропавшего — это было недалеко от пляжа. Он отправился в нужный сектор и нашел ближайший причал. Опустив в воду эхолокатор, Сухрада обнаружил около 25 машин. Тогда он позвал на помощь друга, у которого был подводный дрон. Вместе они изучили дно и идентифицировали автомобиль Риггса по модели и номерному знаку.
После этого мужчины связались с полицией. К машине спустились водолазы, которые нашли внутри человеческие останки.
«Единственная причина, по которой я этим занялся, — я увидел, как другие ребята делают это на YouTube, и мне захотелось почувствовать то же самое. Я хотел иметь возможность помочь», — объяснил свое необычное хобби Сухрада.
Он также посоветовал семьям пропавших не переставать говорить о тех, кого они ищут. Потому что только это может помочь людям, как он, и другим поисковым командам найти и идентифицировать пропавших.
Ранее в американском штате Флорида волонтеры нашли машину со скелетами, которые, предположительно, принадлежат матери и дочери, пропавшим 50 лет назад. Это произошло после того, как волонтеры объединились с местной полицией, чтобы раскрыть дело пропавших Дорис Вурст и ее трехлетней дочери Карен.