«Оскар» и признание Сталина: как Сергей Бондарчук стал главным режиссером СССР

Сергей Бондарчук — советский актер, режиссер, сценарист, Народный артист СССР. Он наиболее известен зрителям по главной роли в фильме «Тарас Шевченко». Самой узнаваемой режиссерской работой Бондарчука стала экранизация романа Льва Толстого «Война и мир». О его биографии, получении «Оскара» и признании Сталина — в материале URA.RU.

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Ранние годы и начало актерской карьеры

Сергей Бондарчук родился 25 сентября 1920 года в селе Белозерка Херсонской губернии. Его детство прошло в Ейске и Таганроге, где он окончил среднюю школу в 1938 году и уже в школьные годы начал посещать театральный кружок.

Актерскую карьеру Сергей начал в Таганрогском драматическом театре в 1937 году, а затем продолжил обучение в Ростовском театральном училище. Во время Великой Отечественной войны служил актером в Театре Красной армии. После войны, в 1946 году, Бондарчук был принят на 3-й курс актерского факультета ВГИКа, который окончил в 1948 году.

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Признание Сталина

Ключевым моментом в его карьере стал выпуск фильма «Тарас Шевченко» в 1951 году. Эта работа не только принесла ему широкую известность, но и получила высокую оценку от советского вождя Иосифа Сталина. Признание такого высокого уровня позволило Бондарчуку получить Сталинскую премию первой степени и звание Народного артиста СССР в возрасте 32 лет, что было редкостью для актеров того времени.

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Режиссерский дебют и международное признание

В 1959 году вышла первая режиссерская работа Бондарчука — фильм «Судьба человека», который также принес ему широкую известность. Однако настоящим триумфом стала его экранизация знаменитого романа Льва Толстого «Война и мир». Эта картина не только получила «Оскар» за лучший иностранный фильм в 1968 году, но и завоевала 10 международных наград, став символом советского кинематографа.

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Поздние годы и наследие

В последующие десятилетия Бондарчук продолжил свою работу, сняв ряд фильмов, таких как «Они сражались за Родину» и «Борис Годунов». Его способность создавать масштабные батальные сцены и глубокие психологические портреты сделали его одним из самых известных режиссеров своего времени.

В 1986-м году Бондарчук вынужден был покинуть руководство Союза кинематографистов СССР, так как попал в немилость. Продолжительное время последняя работа Сергея Бондарчука, фильм «Тихий Дон», снятый в 1989—1990 годах совместно с итальянским продюсером Энцо Рисполи, оставалась недоступной для российских зрителей. Проект не был завершен из-за того, что продюсер объявил банкротство своей компании, и весь отснятый материал остался за границей.

Умер Бондарчук 20 октября 1994 года в Москве от инфаркта. Он оставил после себя наследие, которое продолжает вдохновлять новые поколения режиссеров по всему миру.