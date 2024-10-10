Умер глава компании-производителя растительных масел "Благо" Фосман

Основатель и председатель совета директоров ГК "Благо" Аркадий Фосман умер в возрасте 55 лет. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"С прискорбием сообщаем, что после болезни в возрасте 55 лет в кругу семьи и близких скончался Аркадий Валерьевич Фосман", - говорится в сообщении.

Причина смерти Фосмана и чем он болел - не уточняется.

Аркадий Фосман родился 4 января 1969 года, окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО имени Ю. В. Андропова.

В 1993 году он основал компанию "Благо", ставшую одним из крупнейших компаний-производителей растительных масел в России. В настоящее время у компании семь заводов в России и производства в трех федеральных округах. В портфель брендов ГК входят "Благо", "Дары Кубани", Almador и другие.