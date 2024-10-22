Дочь сантехника и баронесса: первая в мире летчица Элиза де Ларош

22 октября 1909 года первая в мире женщина - француженка Элиза де Ларош - совершила одиночный полет на аэроплане. До нее дамы поднимались в воздух только как пассажиры.

© Элиза де Ларош, 1909 // Российская Газета

Кем же была храбрая до отчаянности авиатрисса? Как пишут историки, Элиза Леонтина Дерош родилась в Париже в семье слесаря-водопроводчика. Она стала актрисой и приняла благородный сценический псевдоним "баронесса Раймонда де ля Роше".

Судя по сохранившимся фото, отличалась утонченной красотой. А еще, как вспоминали современники, страстью к скорости. Увлекалась автогонками. А вдохновленная демонстрациями Уилбурта Райта в 1908 году в Париже и личным знакомством с несколькими авиаторами, Раймонда решила заняться полетами.

Близким ее другом стал Шарль Вуазен, воздухоплаватель и конструктор самолетов. Именно на его биплане Элиза де Ларош сделала свой исторический рывок в небо. Причем существует легенда: Вуазен после трех уроков лишь дал ей "порулить" по взлетному полю. Но она, рискуя жизнью, оторвала машину от земли и пролетела аж триста ярдов.

Менее чем через полгода - 8 марта 1910 года - Элиза Дерош получила удостоверение пилота №36, которое ей выдал аэроклуб Франции.

В сентябре 1912 года Вуазен погиб в автокатастрофе. С ним в машине была и Раймонда де Ларош, которая получила травмы, но выжила и смогла вновь летать.

В Первую мировую, когда женщин официально отстранили от полетов, служила водителем во французской армии.

Надо сказать, что летная судьба оказалась к Элизе сурова. Так, в июле 1910 года ее самолет задел дерево и, на современном языке, совершил жесткую посадку. Сотрясение мозга, поломанные кости. Восстанавливалась два года. И опять в небо.

Де Ларош участвовала в авиационных встречах в Санкт-Петербурге, Будапеште и Руане. Во время шоу в Санкт-Петербурге ее лично поздравил царь Николай II.

"Он спросил, что я чувствовала, - говорила де Ларош в интервью журналу "Колье", - и я ответила, что сердце едва не выпрыгнуло у меня изо рта".

25 ноября 1913 года она выиграла Кубок Фемины за беспосадочный перелет на дальние расстояния продолжительностью более четырех часов. Кубок Coupe Femina вручался женщине, которая к заходу солнца 31 декабря каждого года совершала самый длинный перелет по времени и расстоянию без посадки.

В июне 1919 года де Ларош поставила два "женских" мировых рекорда - поднялась на высоту 4800м, а также пролетела 323км. Летом того же 1919-го Элиза отправилась в полет вторым пилотом на новой модели аэроплана, надеясь стать первой женщиной-испытателем. Но при заходе на посадку машина разбилась…

© Летом 1919-го Элиза отправилась в полет вторым пилотом на новой модели аэроплана, надеясь стать первой женщиной-испытателем. Но при заходе на посадку машина разбилась… // commons.m.wikimedia.org

Авиационный мир помнит отважную пилотессу. А в аэропорту Ле Бурже ей был установлен памятник.

Кстати

В России первой дипломированной авиатриссой стала Лидия Зверева. В 1911 году, успешно сдав экзамены в Гатчинском аэроклубе "Гамаюн", она получила диплом пилота № 31. А уже в 1913 году вместе с мужем Владимиром Слюсаренко открыла в Риге собственную мастерскую по постройке самолетов и небольшую школу летчиков. Зверева стала первой женщиной в мире, выполнившей целую серию сложнейших фигур высшего пилотажа: мертвую петлю, штопор Арцеулова и пикирование с выключенным мотором.