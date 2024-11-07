Британия ввела новые антироссийские санкции

Власти Великобритании пополнили антироссийский санкционный список, следует из опубликованного на сайте правительства документа. В него попали физические и юридические лица.

Теперь в санкционном списке числятся трое россиян и одна компания из-за якобы их причастности к деятельности «Группы Вагнер» в Центральноафриканской Республике. Также ограничения затронули «командира Африканского корпуса» Андрея Аверьянова и саму организацию из-за её деятельности на территории Ливии. Добровольческая бригада «Эспаньола» также оказалась под ограничениями из-за участия в спецоперации.

Кроме того, Британия ввела санкции против россиянина Дениса Сергеева, которого она назвала «офицером ГРУ», и считает причастным к делу об отравлении Скрипалей. Ограничительный список также пополнил экс-президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Ранее сообщалось, что глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал 14 пакетов санкций ЕС против Москвы своим достижением на посту.

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