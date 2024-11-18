Какие роли не сыграла главная красавица советского кино

Не стало Светланы Светличной, одной из самых ярких актрис советского кино. Народную артистку РСФСР запомнили по роли Анны Сергеевны из «Бриллиантовой руки», а она мечтала сыграть Анну Каренину, передает «МИР 24».

© Кадр из фильма «Стряпуха»

При взгляде на нее все мужчины Советского Союза теряли дар речи. Яркая блондинка с холодным взглядом. Словно с обложки заграничного журнала.

«Этот образ был революционный, потому что, во-первых, впервые возник стриптиз. Вся эта сцена вызывала легкий шок, потому что никто ничего подобного не видел», – рассказал историк кино Александр Шпагин.

Яркая внешность, но пуританское воспитание. Дочь офицера, она стеснялась раздеваться до купальника на съемочной площадке. Роль сообщницы контрабандистов длится всего 10 минут. Но за это время Светлана Светличная влюбила в себя миллионы. Она была не похожа на замученных бытом советских женщин. Ей завидовали, ее ревновали.

«Она мне как-то сказала: «Знаешь, меня только лет десять, как бабы перестали ненавидеть. Я это стала чувствовать. Раньше иду по улице, просто женщина с мужем, с мужиком. Он начинает на меня смотреть, а баба начинает меня в это время ненавидеть», – рассказал друг актрисы Александр Ярошенко.

Образ беззаботной красавицы с реальной жизнью не имел ничего общего. Саму актрису не радовал творческий путь. Режиссеры как будто побаивались ее. Нетипичная красота. Сложный характер. Ролей было не так много. И все не те.

«Если бы вы видели меня в роли Марьи Тимофеевны Лебядкиной в «Бесах» в театре, то вы бы никогда не поверили, что это я, актриса яркая из «Бриллиантовой руки», – рассказывала Светлана Светличная.

Это интервью со Светланой Светличной телеканал «МИР» записывал в 2017 году. Актрисе тогда было 77 лет. В любом возрасте она всегда была элегантна и неотразима.

«Я ее люблю. Мне так нравится Павлина. Это надо было себя, знаете, как перелопатить? Вот», – рассказывала Светлана Светличная.

Деревенская повариха Павлина Хуторная у Светличной получилась немного городской. Опять не такая, как все.

«Многие называли ее практически самой красивой актрисой советского кино», – рассказал народный артист России, кинорежиссер Евгений Герасимов.

Снимали «Стряпуху» на Кубани за два месяца, поэтому график работы был плотный. Артисты вставали в пять утра, а в шесть уже звучала команда «Мотор!».

«Володя мой приезжал туда. Он снимался тогда у Ростоцкого в «Печорине», – рассказала Светлана Светличная.

Володя – это муж Светличной, актер Владимир Ивашов. Они познакомились еще во время учебы во ВГИКе. Когда снимали «Героя нашего времени», актеры уже были мужем и женой. Светлане тогда исполнился 21 год.

Периодами отношения в звездной паре были сложными. Особенно после рождения первенца. Оба родителя больше были заняты карьерой. Мальчика воспитывали бабушки. И когда до Светланы дошли слухи об изменах мужа, она решила спасти семью. Через 11 лет после свадьбы родила второго сына. Это был 1972 год. У Светличной творческий кризис.

«Мы должны были каждый вечер звонить на «Мосфильм» и узнавать, нет ли заявки. У Володи какие-то еще заявки были. А у меня ну просто ноль», – рассказывала Светлана Светличная.

Актрису вернула на экраны Татьяна Лиознова. В «Семнадцати мгновениях весны» Светличная сыграла немецкую журналистку Габи. После этой роли она даже хотела имя Габи в паспорт вписать. Глубину драматической актрисы разглядел Станислав Говорухин и предложил Светличной сняться у себя. После перерыва Светличная так соскучилась по работе, что даже образ своей героини придумала сама.

«Я помню маму. Знаю, что у нее были кудряшки. Я ей делала прически, я очень любила делать прически маме. Я знала, она у меня была модницей, и у нее тоже был какой-то вот такой пиджачочек, узкая юбочка», – рассказывала Светлана Светличная.

В этом небольшом эпизоде Светличная перевоплотилась до неузнаваемости. «Когда папа смотрел вместе с мамой, они не узнали меня. Значит, это вот и есть признак того, что я попала в десятку», – рассказала Светлана Светличная.

В 90-е с ролями стало еще хуже. Актриса торговала обувью, подрабатывала домработницей. Ее муж пошел работать на стройку. Пока ехал в телогрейке до работы, сгорал со стыда. Его узнавали. Тяжелый труд окончательно подорвал здоровье Ивашова. Артист скончался после обострения язвы желудка на 56-м году жизни. А в 2006-м в жизни Светланы Светличной случилась еще одна трагедия: от болезни печени умирает ее младший сын. Для матери самое страшное горе – хоронить ребенка.

Последние годы актрису мучали постоянные головные боли. В лобной части мозга врачи диагностировали новообразование. Она перестала двигаться. А вместе с онкологией развилась сердечно-сосудистая недостаточность. До последнего вздоха Светлана Афанасьевна просила называть себя просто Светлана.