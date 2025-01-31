Как воевал и жил легендарный подводник Александр Маринеско

Ненастной ночью 30 января 1945 года в Балтийском море советская подводная лодка С-13 под командованием Александра Маринеско атаковала фашистский транспорт. Погибли несколько тысяч человек — и военнослужащие, и гражданские лица, пытавшиеся убежать от наступавшей на запад Советской армии. Военные историки до сих пор дискутируют о военном значении тех событий, названных в СМИ «атакой века».

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Ненастной ночью 30 января 1945 года в Балтийском море советская подводная лодка С-13 под командованием Александра Маринеско атаковала фашистский транспорт. Погибли несколько тысяч человек — и военнослужащие, и гражданские лица, пытавшиеся убежать от наступавшей на запад Советской армии. Военные историки до сих пор дискутируют о военном значении тех событий, названных в СМИ «атакой века».

«Не любили мы передвижение строем»

« Я р о д и л с я в г о р о д е т е п л а , к р а с о т ы и в е с е л ь я — О д е с с е » .

Так начинаются незаконченные автобиографические записки будущего Героя Советского Союза Александра Маринеско цитата из записок приводится в повести «Капитан дальнего плавания» авторства хорошего знавшего Маринеско писателя Александра Крона.

Его мать — крестьянка из Херсонской губернии. Отец — эмигрант из Румынии.

« Е г о о т е ц , м о й д е д , И о н а М а р и н е с к о < . . . > с л у ж и л в К о р о л е в с к о м р у м ы н с к о м ф л о т е . Н о ч е л о в е к б ы л г о р д ы й , н е с м о т р я н а т о , ч т о б ы л к о ч е г а р о м п р о с т ы м , — в с п о м и н а л а д о ч ь М а р и н е с к о Т а т ь я н а . — К а к о й - т о о ф и ц е р д а л е м у п о щ е ч и н у . Н у и т о т е м у о т в е т и л . Т о ж е о ч е н ь х о р о ш о . Д а л в л и ц о , т а к с к а з а т ь . З а э т о е г о п о д с т р а ж у п о с а д и л и и д о л ж н ы б ы л и с у д и т ь . Н о с т о р о ж и л е г о д р у ж о к и о н и в м е с т е с э т и м д р у ж к о м п е р е б р а л и с ь < . . . > в Р о с с и ю , в О д е с с у и т а м о б о с н о в а л и с ь » .

Сложный, мягко говоря, характер, по наследству достался сыну. Маринеско свое дело знал хорошо, но воинскую дисциплину нарушал часто, отмечали потом многие биографы «подводника №1».

Александр Маринеско после окончания шести классов трудовой школы устроился учеником матроса, окончил школу юнг, ходил на судах Черноморского пароходства матросом первого класса, позднее работал третьим, а затем вторым помощником капитана. Побывал в портах Ближнего Востока: Константинополе, Смирне, Перее, Салониках, Яфе, Хайфе, Александрии, Порт-Саиде. Словом, повидал мир.

В начале 1930-х в СССР началось массовое строительство подводных лодок. Нужны были кадры. Маринеско в ноябре 1933 года был призван на военную службу и направлен на курсы комсостава Военно-морских сил Рабоче-крестьянской Красной армии.

« В о е н н а я с л у ж б а м н о г и х н е у с т р а и в а л а , б о л ь ш е в с е г о н е л ю б и л и м ы с т р о е в ы е з а н я т и я и в с я к о е , д а ж е н а к о р о т к о е р а с с т о я н и е , п е р е д в и ж е н и е с т р о е м » , — п и с а л М а р и н е с к о в с в о и х а в т о б и о г р а ф и ч е с к и х з а п и с к а х .

По окончании учебы был направлен на Балтийский флот, где и встретил начало войны — в должности командира «малютки» — так называли подводные лодки класса М. Эти субмарины на тот момент были самыми малоразмерными длина – 36,9 м, ширина – 3,13 м в Советском Союзе, что позволяло транспортировать их в собранном виде по железной дороге между удаленными друг от друга морскими театрами боевых действий.

М-96, которой командовал Александр Маринеско, базировалась на полуострове Ханко (арендованном СССР у Финляндии по итогам советско-финской войны), но в первый же день войны была переведена в Эстонию, а затем совершила переход в Ленинград.

Согласно архивным документам, опубликованным в 2015 году в сборнике «Подводник №1 Александр Маринеско. Документальный портрет», в октябре 1941-го Маринеско «за пьянство и организацию в дивизионе подводных лодок азартных карточных игр» исключили из кандидатов в члены ВКП(б).

И дисциплинарных взысканий, и представлений к наградам у подводника будет еще много.

Первый бой

В первый бой М-96 под командованием Александра Маринеско вступила 14 августа 1942 года — на позиции между Таллином и Хельсинки подлодка атаковала немецкий конвой из транспорта, двух тяжелых плавбатарей и трех сторожевых катеров противника.

« . . . Д е й с т в у я и с к л ю ч и т е л ь н о у м е л о и о с т о р о ж н о , с н а й п е р с к и у т о п и л о д н о й т о р п е д о й 1 2 к а б . б о л ь ш е 2 к м т р а н с п о р т п р о т и в н и к а в о д о и з м е щ е н и е м 7 0 0 0 т о н н » , — о т м е ч а л о с ь в н а г р а д н о м л и с т е д л я п р е д с т а в л е н и я к н а г р а ж д е н и ю к о м а н д и р а М - 9 6 о р д е н о м Л е н и н а п о и т о г а м э т о г о п о х о д а Д о к у м е н т ы ц и т и р у ю т с я п о и з д а н и ю « П о д в о д н и к № 1 А л е к с а н д р М а р и н е с к о . Д о к у м е н т а л ь н ы й п о р т р е т » .

Послевоенный анализ документов кригсмарине официальное наименование военно-морских сил нацистской Германии показал, что у немцев в том конвое потерь не было. Советские подводники, действительно, иногда выдавали желаемое за действительное. Но тому были объективные причины. Средств объективного контроля у них не было, выводы об успехе или неуспехе атаки делались на основании того, что видел командир в перископ, и что слышал в отсеках личный состав. Но командир наблюдал цель в перископ в лучшем случае до пуска торпед, зачастую в условиях плохой видимости.

А минутами созерцать результаты своей работы — значит демаскировать находящуюся на перископной глубине лодку, что почти равнозначно самоубийству.

В «послужном списке» М-96 за 1942 год значится и поход на Балтике со специальным разведывательным заданием — высадка разведгруппы из шести человек на резиновых шлюпках. Разведчики вернулись на борт с некоей «спецаппаратурой», как писали в официальных документах. В некоторых публикациях нашего времени утверждается, что целью разведгруппы была знаменитая немецкая шифровальная машина «Энигма».

Морская разведывательно-десантная операция у побережья Нарвского залива получила хорошую оценку командования, Маринеско был произведен в капитаны 3-го ранга и снова принят в кандидаты ВКП(б).

Смерть по борту

Во время тех походов командир субмарины Маринеско столкнулся с грозой подводников — минными заграждениями.

Немцы приступили к минированию Финского залива буквально в первые дни войны. И в дальнейшем только крепили этот заслон. Это должно было воспрепятствовать выходу базировавшихся в Кронштадте и Ленинграде советских субмарин.

« С а м о п о с е б е п о л н о е п о д а в л е н и е Л е н и н г р а д а а р т и л л е р и й с к и м и о б с т р е л а м и н е у с т р а н я е т у г р о з ы с о с т о р о н ы п о д л о д о к , п о к а К р о н ш т а д т с о х р а н я е т с я в к а ч е с т в е б а з ы . К а ж д а я в ы р в а в ш а я с я п о д л о д к а б у д е т у г р о ж а т ь в с е й Б а л т и к е , б е с п о к о и т ь е е и с о з д а с т у г р о з у д а л ь н е й ш е г о у м е н ь ш е н и я н а ш е г о с к у д н о г о т о н н а ж а » , — о т м е ч а л в 1 9 4 2 г о д у г л а в к о м В М С Г е р м а н и и Э р и х Р е д е р .

Финский залив был просто нафарширован минами самых разных конструкций — гальваноударными, магнитными, антенными — и стальными сетями.

« Э т о к а к с х в а т к а с н е в и д и м ы м в р а г о м , — о п и с ы в а л А л е к с а н д р М а р и н е с к о с в о й о п ы т ф о р с и р о в а н и я м и н н ы х п о л е й в р а з г о в о р е с п и с а т е л е м А л е к с а н д р о м К р о н о м . — М и н а н е в ы д а е т с е б я н и ч е м , н е д а р о м е е з о в у т м о л ч а л и в о й с м е р т ь ю . О т м и н н и к у д а н е у й д е ш ь , м о ж н о т о л ь к о д о г а д ы в а т ь с я о б и х р а с п о л о ж е н и и , о п и р а я с ь н а р а с с к а з ы т о в а р и щ е й , х о д и в ш и х д о т е б я , и н а с о б с т в е н н о е ч у т ь е . П о п а л н а м и н н о е п о л е — п о л з и . И д и н е в и л я я , с а м ы м м а л ы м » .

Аналога обстановки для действий подводных лодок на Балтике в 1942—1944 годах, наверное просто нет в мировой практике, считают многие российские историки. Каждый рубеж противолодочной обороны, помимо минных полей, включал в себя корабельные дозоры, береговые артиллерийские батареи, шумопеленгаторные станции.

« У с и л е н и е п р о т и в о л о д о ч н о г о р у б е ж а в Ф и н с к о м з а л и в е в е с н о й 1 9 4 3 г о д а < . . . > п р а к т и ч е с к и и с к л ю ч и л о и с п о л ь з о в а н и е п о д в о д н ы х л о д о к К Б Ф н а м о р с к и х к о м м у н и к а ц и я х п р о т и в н и к а в Б а л т и й с к о м м о р е . Э т а з а д а ч а , о д н а к о , с п о д в о д н ы х л о д о к К Б Ф с н я т а н е б ы л а » , — о т м е ч а л о с ь в м о н о г р а ф и и « С о в е т с к о е в о е н н о - м о р с к о е и с к у с с т в о в В е л и к о й о т е ч е с т в е н н о й в о й н е » .

Обстановка радикально изменилась после полного снятия блокады Ленинграда в январе 1944 года и после выхода Финляндии из войны в сентябре того же года. Краснознаменный Балтийский флот получил возможность базироваться в финских портах.

Именно в одном из этих портов после очередного и результативного похода боевой командир ударился в новый загул.

« А л к о г о л ь и ж е н щ и н ы п о м е ш а л и А л е к с а н д р у М а р и н е с к о с в о е в р е м е н н о в е р н у т ь с я и з у в о л ь н е н и я н а с в о ю п о д л о д к у к н а ч а л у б о л ь ш о г о н а с т у п л е н и я н а Б а л т и к е и в В о с т о ч н о й П р у с с и и . П о с л у х а м , е г о в ы б и л а и з к о л е и и д о в е л а д о б е с п а м я т с т в а п о н т и к к а , ф и н с к а я к а р т о ф е л ь н а я в о д к а » , — п и с а л в с в о е м р о м а н е « Т р а е к т о р и я к р а б а » з н а м е н и т ы й н е м е ц к и й п и с а т е л ь Г ю н т е р Г р а с с .

Нобелевский лауреат в данном случае не фантазировал, Александр Маринеско действительно увлекся не только местным алкоголем, но и женщинами. Ему грозил трибунал — командующий КБФ разрешил ему выход в боевой поход с переносом рассмотрения его дела судом после возвращения. Так что командир подводной лодки С-13, покинувший базу 11 января 1945 года, понимал, что вернуться он должен с результатом.

«Атака века»

12 января 1945 года началась Висло-Одерская наступательная операция, на следующий день — Восточно-Прусская. Советская армия неудержимо двигалась на запад. В этой ситуации руководство Третьего рейха отдает распоряжение о проведении операции «Ганнибал» — эвакуации Балтийским морем войск и гражданского населения с территории Восточной Померании, Курляндии и Восточной Пруссии вглубь Германии.

В этой операции был задействован и лайнер «Вильгельм Густлофф».

Десятипалубное круизное судно водоизмещением 25 тыс. тонн было спущено на воду в 1937 году, а назвали его в честь убитого студентом-евреем нацистского партийного лидера Вильгельма Густлоффа Гитлер на его похоронах заявил, что убиенный «будет в рядах бессмертных мучеников нашей нации». До начала Второй мировой ходил в круизы вдоль побережья Германии и по Северному морю — купить путевку на него могли позволить себе и рядовые немцы. После нападения Германии на Польшу был сначала переоборудован в плавучий госпиталь, а потом — в казарму для курсантов школы подводников.

На борту вышедшего 30 января 1945 года из Готенхафена так немцы назвали оккупированную польскую Гдыню лайнера находились 918 офицеров, унтер-офицеров и курсантов из 2-й учебной дивизии подводных лодок, раненые солдаты, женщины из вспомогательной службы ВМС и — более 3 тыс. беженцев.

Вечером того дня, когда лайнер шел по направлению к Килю, Гитлер выступил, как потом оказалось, с последним радиообращением к нации. Он призвал немцев еще больше укрепить в себе дух сопротивления.

В 21:10 лайнер был замечен сигнальщиками С-13. Через несколько минут на подлодке была объявлена боевая тревога. В 23:08, после того как субмарина сблизилась с лайнером, Александр Маринеско скомандовал «Пли»! Из носовых торпедных аппаратов вышли три «сигары».

Первая торпеда поразила левый борт в районе мостика через 37 секунд. Буквально через несколько секунд цель поразили еще две торпеды.

У «Вильгельма Густлоффа» не было шансов.

« М н о г и е п р ы г а л и з а б о р т . А п о т о м о н и в с е п ы т а л и с ь з а б р а т ь с я в ш л ю п к и и к о н е ч н о , ш л ю п к и п е р е в о р а ч и в а л и с ь . С и д я щ и е в ш л ю п к а х б и л и и х п о г о л о в а м и р у к а м в е с л а м и » , — в с п о м и н а л п о т о м о д и н и з в ы ж и в ш и х .

Через час лайнер ушел под воду. Спаслись около тысячи человек.

Был ли лайнер законной военной целью? Да, потому что он был включен в список вспомогательных судов кригсмарине и нес на борту вооружение. Кроме того, лайнер шел в сопровождении боевого корабля.

Поздно вечером 9 февраля С-13 под командованием Маринеско обнаружила еще один немецкий конвой — транспорт «Штойбен» и два корабля охранения. Как отмечают российские военные историки, по продолжительности преследования и проявленной командиром настойчивости этот эпизод не имел аналогов в нашем подводном флоте за все время войны, субмарина маневрировал четыре часа. Конвой шел на высокой скорости и с погашенными огнями. Из-за сильного охранения залп было произведен с дистанции 12 кабельтовых (больше 2 километров).

«Штойбен» перевозил военнослужащих, раненых и беженцев — всего более 4200 человек. И «Штойбен» тоже был законной целью.

15 февраля С-13 вернулась на базу. О трибунале уже никто и не вспомнил. Потери, которые понесла фашистская Германия в последнем рейсе «Штойбена», насчитывали порядка 3 тыс. солдат и офицеров.

« Э т о б ы л о м а к с и м а л ь н ы м п о к а з а т е л е м п о г и б ш и х с о л д а т в е р м а х т а п р и г и б е л и к а к о г о - л и б о с у д н а о т д е й с т в и й с о в е т с к и х м о р с к и х с и л » , — о т м е ч а л и с т о р и к А л е к с е й И с а е в .

Кроме того, было потоплено в одном походе два крупных судна противника общим водоизмещением 40 тыс. тонн. Именно поэтому эти события в СМИ начали называть «атакой века».

Маринеско был представлен к званию Героя Советского Союза, однако из-за дисциплинарных проступков получил лишь второй орден Красного Знамени.

«Герой» или просто человек?

Александр Маринеско был уволен в запас в конце 1945 года, дослуживал он уже будучи понижен в звании за нарушения дисциплины, на должности командира минного тральщика. Потом ходил на гражданских судах, работал на «гражданке», был судим за растрату, провел в заключении несколько лет, был топографом.

В 1960 году, после многочисленных ходатайств участников Великой Отечественной войны, Маринеско восстановили в звании капитана 3-го ранга. А в ноябре 1963-го он скончался на 51-м году жизни в безвестности. И фактически в нищете.

Звание Героя Советского Союза было присвоено капитану 3-го ранга Маринеско Александру Ивановичу посмертно, в 1990 году, после многочисленных обращений ветеранов и публикаций в СМИ.