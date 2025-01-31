Как воевал и жил легендарный подводник Александр Маринеско

Советская подводная лодка С-13 потопила крупный фашистский транспорт 80 лет назад
Ненастной ночью 30 января 1945 года в Балтийском море советская подводная лодка С-13 под командованием Александра Маринеско атаковала фашистский транспорт. Погибли несколько тысяч человек — и военнослужащие, и гражданские лица, пытавшиеся убежать от наступавшей на запад Советской армии. Военные историки до сих пор дискутируют о военном значении тех событий, названных в СМИ «атакой века».
Ненастной ночью 30 января 1945 года в Балтийском море советская подводная лодка С-13 под командованием Александра Маринеско атаковала фашистский транспорт. Погибли несколько тысяч человек — и военнослужащие, и гражданские лица, пытавшиеся убежать от наступавшей на запад Советской армии. Военные историки до сих пор дискутируют о военном значении тех событий, названных в СМИ «атакой века».
«Не любили мы передвижение строем»
«Я родился в городе тепла, красоты и веселья — Одессе».
Так начинаются незаконченные автобиографические записки будущего Героя Советского Союза Александра Маринеско цитата из записок приводится в повести «Капитан дальнего плавания» авторства хорошего знавшего Маринеско писателя Александра Крона.
Его мать — крестьянка из Херсонской губернии. Отец — эмигрант из Румынии.
«Его отец, мой дед, Иона Маринеско <...> служил в Королевском румынском флоте. Но человек был гордый, несмотря на то, что был кочегаром простым, — вспоминала дочь Маринеско Татьяна. — Какой-то офицер дал ему пощечину. Ну и тот ему ответил. Тоже очень хорошо. Дал в лицо, так сказать. За это его под стражу посадили и должны были судить. Но сторожил его дружок и они вместе с этим дружком перебрались <...> в Россию, в Одессу и там обосновались».
Сложный, мягко говоря, характер, по наследству достался сыну. Маринеско свое дело знал хорошо, но воинскую дисциплину нарушал часто, отмечали потом многие биографы «подводника №1».
Александр Маринеско после окончания шести классов трудовой школы устроился учеником матроса, окончил школу юнг, ходил на судах Черноморского пароходства матросом первого класса, позднее работал третьим, а затем вторым помощником капитана. Побывал в портах Ближнего Востока: Константинополе, Смирне, Перее, Салониках, Яфе, Хайфе, Александрии, Порт-Саиде. Словом, повидал мир.
В начале 1930-х в СССР началось массовое строительство подводных лодок. Нужны были кадры. Маринеско в ноябре 1933 года был призван на военную службу и направлен на курсы комсостава Военно-морских сил Рабоче-крестьянской Красной армии.
«Военная служба многих не устраивала, больше всего не любили мы строевые занятия и всякое, даже на короткое расстояние, передвижение строем», — писал Маринеско в своих автобиографических записках.
По окончании учебы был направлен на Балтийский флот, где и встретил начало войны — в должности командира «малютки» — так называли подводные лодки класса М. Эти субмарины на тот момент были самыми малоразмерными длина – 36,9 м, ширина – 3,13 м в Советском Союзе, что позволяло транспортировать их в собранном виде по железной дороге между удаленными друг от друга морскими театрами боевых действий.
М-96, которой командовал Александр Маринеско, базировалась на полуострове Ханко (арендованном СССР у Финляндии по итогам советско-финской войны), но в первый же день войны была переведена в Эстонию, а затем совершила переход в Ленинград.
Согласно архивным документам, опубликованным в 2015 году в сборнике «Подводник №1 Александр Маринеско. Документальный портрет», в октябре 1941-го Маринеско «за пьянство и организацию в дивизионе подводных лодок азартных карточных игр» исключили из кандидатов в члены ВКП(б).
И дисциплинарных взысканий, и представлений к наградам у подводника будет еще много.
Первый бой
В первый бой М-96 под командованием Александра Маринеско вступила 14 августа 1942 года — на позиции между Таллином и Хельсинки подлодка атаковала немецкий конвой из транспорта, двух тяжелых плавбатарей и трех сторожевых катеров противника.
«... Действуя исключительно умело и осторожно, снайперски утопил одной торпедой 12 каб. больше 2 км транспорт противника водоизмещением 7000 тонн», — отмечалось в наградном листе для представления к награждению командира М-96 орденом Ленина по итогам этого похода Документы цитируются по изданию «Подводник №1 Александр Маринеско. Документальный портрет».
Послевоенный анализ документов кригсмарине официальное наименование военно-морских сил нацистской Германии показал, что у немцев в том конвое потерь не было. Советские подводники, действительно, иногда выдавали желаемое за действительное. Но тому были объективные причины. Средств объективного контроля у них не было, выводы об успехе или неуспехе атаки делались на основании того, что видел командир в перископ, и что слышал в отсеках личный состав. Но командир наблюдал цель в перископ в лучшем случае до пуска торпед, зачастую в условиях плохой видимости.
А минутами созерцать результаты своей работы — значит демаскировать находящуюся на перископной глубине лодку, что почти равнозначно самоубийству.
В «послужном списке» М-96 за 1942 год значится и поход на Балтике со специальным разведывательным заданием — высадка разведгруппы из шести человек на резиновых шлюпках. Разведчики вернулись на борт с некоей «спецаппаратурой», как писали в официальных документах. В некоторых публикациях нашего времени утверждается, что целью разведгруппы была знаменитая немецкая шифровальная машина «Энигма».
Морская разведывательно-десантная операция у побережья Нарвского залива получила хорошую оценку командования, Маринеско был произведен в капитаны 3-го ранга и снова принят в кандидаты ВКП(б).
Смерть по борту
Во время тех походов командир субмарины Маринеско столкнулся с грозой подводников — минными заграждениями.
Немцы приступили к минированию Финского залива буквально в первые дни войны. И в дальнейшем только крепили этот заслон. Это должно было воспрепятствовать выходу базировавшихся в Кронштадте и Ленинграде советских субмарин.
«Само по себе полное подавление Ленинграда артиллерийскими обстрелами не устраняет угрозы со стороны подлодок, пока Кронштадт сохраняется в качестве базы. Каждая вырвавшаяся подлодка будет угрожать всей Балтике, беспокоить ее и создаст угрозу дальнейшего уменьшения нашего скудного тоннажа», — отмечал в 1942 году главком ВМС Германии Эрих Редер.
Финский залив был просто нафарширован минами самых разных конструкций — гальваноударными, магнитными, антенными — и стальными сетями.
«Это как схватка с невидимым врагом, — описывал Александр Маринеско свой опыт форсирования минных полей в разговоре с писателем Александром Кроном. — Мина не выдает себя ничем, недаром ее зовут молчаливой смертью. От мин никуда не уйдешь, можно только догадываться об их расположении, опираясь на рассказы товарищей, ходивших до тебя, и на собственное чутье. Попал на минное поле — ползи. Иди не виляя, самым малым».
Аналога обстановки для действий подводных лодок на Балтике в 1942—1944 годах, наверное просто нет в мировой практике, считают многие российские историки. Каждый рубеж противолодочной обороны, помимо минных полей, включал в себя корабельные дозоры, береговые артиллерийские батареи, шумопеленгаторные станции.
«Усиление противолодочного рубежа в Финском заливе весной 1943 года <...> практически исключило использование подводных лодок КБФ на морских коммуникациях противника в Балтийском море. Эта задача, однако, с подводных лодок КБФ снята не была», — отмечалось в монографии «Советское военно-морское искусство в Великой отечественной войне».
Обстановка радикально изменилась после полного снятия блокады Ленинграда в январе 1944 года и после выхода Финляндии из войны в сентябре того же года. Краснознаменный Балтийский флот получил возможность базироваться в финских портах.
Именно в одном из этих портов после очередного и результативного похода боевой командир ударился в новый загул.
«Алкоголь и женщины помешали Александру Маринеско своевременно вернуться из увольнения на свою подлодку к началу большого наступления на Балтике и в Восточной Пруссии. По слухам, его выбила из колеи и довела до беспамятства понтикка, финская картофельная водка», — писал в своем романе «Траектория краба» знаменитый немецкий писатель Гюнтер Грасс.
Нобелевский лауреат в данном случае не фантазировал, Александр Маринеско действительно увлекся не только местным алкоголем, но и женщинами. Ему грозил трибунал — командующий КБФ разрешил ему выход в боевой поход с переносом рассмотрения его дела судом после возвращения. Так что командир подводной лодки С-13, покинувший базу 11 января 1945 года, понимал, что вернуться он должен с результатом.
«Атака века»
12 января 1945 года началась Висло-Одерская наступательная операция, на следующий день — Восточно-Прусская. Советская армия неудержимо двигалась на запад. В этой ситуации руководство Третьего рейха отдает распоряжение о проведении операции «Ганнибал» — эвакуации Балтийским морем войск и гражданского населения с территории Восточной Померании, Курляндии и Восточной Пруссии вглубь Германии.
В этой операции был задействован и лайнер «Вильгельм Густлофф».
Десятипалубное круизное судно водоизмещением 25 тыс. тонн было спущено на воду в 1937 году, а назвали его в честь убитого студентом-евреем нацистского партийного лидера Вильгельма Густлоффа Гитлер на его похоронах заявил, что убиенный «будет в рядах бессмертных мучеников нашей нации». До начала Второй мировой ходил в круизы вдоль побережья Германии и по Северному морю — купить путевку на него могли позволить себе и рядовые немцы. После нападения Германии на Польшу был сначала переоборудован в плавучий госпиталь, а потом — в казарму для курсантов школы подводников.
На борту вышедшего 30 января 1945 года из Готенхафена так немцы назвали оккупированную польскую Гдыню лайнера находились 918 офицеров, унтер-офицеров и курсантов из 2-й учебной дивизии подводных лодок, раненые солдаты, женщины из вспомогательной службы ВМС и — более 3 тыс. беженцев.
Вечером того дня, когда лайнер шел по направлению к Килю, Гитлер выступил, как потом оказалось, с последним радиообращением к нации. Он призвал немцев еще больше укрепить в себе дух сопротивления.
В 21:10 лайнер был замечен сигнальщиками С-13. Через несколько минут на подлодке была объявлена боевая тревога. В 23:08, после того как субмарина сблизилась с лайнером, Александр Маринеско скомандовал «Пли»! Из носовых торпедных аппаратов вышли три «сигары».
Первая торпеда поразила левый борт в районе мостика через 37 секунд. Буквально через несколько секунд цель поразили еще две торпеды.
У «Вильгельма Густлоффа» не было шансов.
«Многие прыгали за борт. А потом они все пытались забраться в шлюпки и конечно, шлюпки переворачивались. Сидящие в шлюпках били их по головам и рукам веслами», — вспоминал потом один из выживших.
Через час лайнер ушел под воду. Спаслись около тысячи человек.
Был ли лайнер законной военной целью? Да, потому что он был включен в список вспомогательных судов кригсмарине и нес на борту вооружение. Кроме того, лайнер шел в сопровождении боевого корабля.
Поздно вечером 9 февраля С-13 под командованием Маринеско обнаружила еще один немецкий конвой — транспорт «Штойбен» и два корабля охранения. Как отмечают российские военные историки, по продолжительности преследования и проявленной командиром настойчивости этот эпизод не имел аналогов в нашем подводном флоте за все время войны, субмарина маневрировал четыре часа. Конвой шел на высокой скорости и с погашенными огнями. Из-за сильного охранения залп было произведен с дистанции 12 кабельтовых (больше 2 километров).
«Штойбен» перевозил военнослужащих, раненых и беженцев — всего более 4200 человек. И «Штойбен» тоже был законной целью.
15 февраля С-13 вернулась на базу. О трибунале уже никто и не вспомнил. Потери, которые понесла фашистская Германия в последнем рейсе «Штойбена», насчитывали порядка 3 тыс. солдат и офицеров.
«Это было максимальным показателем погибших солдат вермахта при гибели какого-либо судна от действий советских морских сил», — отмечал историк Алексей Исаев.
Кроме того, было потоплено в одном походе два крупных судна противника общим водоизмещением 40 тыс. тонн. Именно поэтому эти события в СМИ начали называть «атакой века».
Маринеско был представлен к званию Героя Советского Союза, однако из-за дисциплинарных проступков получил лишь второй орден Красного Знамени.
«Герой» или просто человек?
Александр Маринеско был уволен в запас в конце 1945 года, дослуживал он уже будучи понижен в звании за нарушения дисциплины, на должности командира минного тральщика. Потом ходил на гражданских судах, работал на «гражданке», был судим за растрату, провел в заключении несколько лет, был топографом.
В 1960 году, после многочисленных ходатайств участников Великой Отечественной войны, Маринеско восстановили в звании капитана 3-го ранга. А в ноябре 1963-го он скончался на 51-м году жизни в безвестности. И фактически в нищете.
Звание Героя Советского Союза было присвоено капитану 3-го ранга Маринеско Александру Ивановичу посмертно, в 1990 году, после многочисленных обращений ветеранов и публикаций в СМИ.
«К многочисленным серьезным проступкам А. Маринеско на службе и в быту я, как адмирал, отношусь совершенно определенно — отрицательно. Но зная его смелость, решительность и умение добиваться крупных боевых успехов, я готов многое простить ему и воздать должное за его заслуги перед Родиной», — писал спустя много лет после окончания войны главнокомандующий ВМФ Николай Кузнецов.