Почему ученый Менделеев не имеет отношения к изобретению водки

Как Ньютон якобы открыл силу тяжести после падения яблока на голову, так Менделеев изобрел русскую водку, чей мифологический день рождения приурочен к защите ученым диссертации «О соединении спирта с водою». Приписывание изобретения водки Менделееву стало хорошим маркетинговым ходом и позволило укрепить фольклорную связь между русским народом и алкоголем. О том, почему Менделеев никогда не изобретал водку и не мог это сделать, и какой на самом деле он внес вклад в производство спиртных напитков — в материале «Газеты.Ru».

Чем вообще занимался Менделеев?

Как и многие ученые XIX века, Дмитрий Менделеев успел за жизнь сменить дюжину научных тем и направлений. Объем знаний в химии в ту пору был не столь велик, как сейчас, и потому в разные годы он успел коснуться свойств кристаллов, капиллярного эффекта, физики газов, химии растворов, происхождения нефти, органической химии, металлургии, пороха, кораблестроения, воздухоплавания, экономики, демографии и многих других тем, которые с развитием науки совмещать стало почти невозможно.

Главным вкладом Менделеева в науку считается создание периодической таблицы элементов, в которой порядок физически обоснован и потому позволил упростить последующие научные открытия. По расхожему мифу, она ему приснилась, и в подтверждение этого факта обычно цитируют рассказ геолога Иностранцева, знавшего ученого лично. Забавная легенда о гениальном озарении на самом деле оскорбляет ученого, потому что в реальности эта работа отняла десятилетия кропотливого труда и размышлений, а также потребовала нахождения в тесном контакте с научным сообществом. Возможно, в разговоре с Иностранцевым он и обронил какую-то фразу о видении таблицы во сне, но в серьезных разговорах, напротив, всегда подчеркивал объем вложенного труда:

« Я н а д н е й , м о ж е т , д в а д ц а т ь п я т ь л е т д у м а л , а в ы п о л а г а е т е : с и д е л , и в д р у г п я т а к з а с т р о ч к у , п я т а к з а с т р о ч к у , и г о т о в о » .

Как и многих других великих ученых, некоторые пытаются превратить Менделеева в пророка, хотя, как и все люди, он ошибался. Например, от адептов паранауки иногда можно услышать мнение, будто краеугольным камнем периодической таблицы был эфир, легчайший элемент, существование которого современная наука исключает. На деле эфирная теория была популярной в то время физической концепцией, и логично, что Менделеев из нее исходил. Однако в статье «Попытка химического понимания мирового эфира», написанной в 1902 году за несколько лет до смерти, он не настаивает на его существовании, приводя доказательства, а выражает, по собственным словам, лишь личное впечатление от долгих лет научной работы и пытается систематизировать догадки.

Менделеев жил в эпоху больших перемен, родившись в 1834 году, при царе Николае I и крепостном праве, а умер в 1907, после первой русской революции. События современной ему политической жизни он тоже пытался отрефлексировать через призму науки и, в частности, сформулировал основную задачу государства — рост населения и умножение рода людского. Его экономические взгляды можно назвать либеральными, схожими с классической протестантской трудовой этикой. Он призывал к накоплению капитала путем честного труда и объединения в производственные коллективы, но порицал рыночные спекуляции, не связанные с реальным производством благ.

Русский стандарт

Человек с настолько обширной научно-философской биографией едва ли мог обойти тему спирта. 31 января 1865 года молодой Менделеев защитил диссертацию по теме «О соединении спирта с водою», что породило еще один миф, не менее живучий, чем открытие таблицы во сне. Якобы именно Менделеев изобрел водку как смесь воды и спирта в идеальной пропорции 60/40. Легенда существует во множестве вариаций и по-разному объясняет природу идеальности этой пропорции, но общий вывод всегда один — за русской водкой стоит русский гений.

На западе легенда иногда печатается на водочных этикетках, что должно придать продукту флер научного обоснования. Это также хорошо ложится на ориенталистское восприятие России. Это обстоятельство якобы заставило русских спиртные напитки довести до совершенства. Миф любят и в самой России, возможно, потому, что он хорош в качестве застольного анекдота и служит дополнительным поводом выпить.

В действительности в водке нет ничего выдающегося с точки зрения науки, сам Менделеев не был известен любовью к спиртным напиткам, а его диссертация не касается водки как напитка. Она была посвящена в первую очередь сверхточному измерению плотности смеси воды и спирта.

Оказалось, что при 46% массовой доле спирта плотность смеси возрастает на 2,5%. Ученый попытался объяснить этот феномен и выразил гипотезу, что в растворе возникают ассоциации молекул H2O и C2H5OH, и стабильность этих ассоциаций зависит от концентрации. Незнакомому с химией человеку это мало о чем говорит, но, в целом эта работа предвосхитила открытие водородных связей, играющих определяющую роль в биологических молекулах. В качестве побочного продукта работы Менделеев также создал метод получения 100% спирта из 96% раствора.

Водку же изобрели задолго до Менделеева примерно в XIV--XVI веках, как только алхимики довели до ума метод ректификации спирта. Технология повышения концентрации алкоголя породила множество напитков, в том числе коньяк, бренди, виски, текилу, а водка была известна у множества народов под разными именами, например, «хлебное вино» или «вода жизни» (aqua vitae). Традиционная русская водка выделяется на фоне напитков-конкурентов лишь чистотой состава, — только чистый спирт и чистая вода, и использованием угольного фильтра, который придает легкий приятный привкус.

Менделеев в своей дальнейшей работе коснулся водки лишь единственным способом — будучи экспертом-химиком и всегда готовым послужить государству, он разработал наиболее эффективный способ обложить производство водки налогом.

При участии ученого был выработан государственный стандарт крепости водки, — 38% спирта по объему, позже увеличенный до 40%. Крепость ниже считалась обманом покупателей.

Этот стандарт соблюдается при производстве водки до сих пор, и только в этом смысле Менделеева можно считать ее «изобретателем».