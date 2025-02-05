Почему дочь «вождя народов» отказалась от фамилии отца

У Иосифа Сталина было четверо детей: трое родных и один приемный. И все четверо известны под разными фамилиями. Старший сын, Яков, родившийся в первом браке, имел фамилию Джугашвили, поскольку появился на свет, когда его отец еще не стал «великим вождем» и «отцом народов». Сын Василий известен нам под фамилией Сталин, хотя впоследствии, после смерти Иосифа Виссарионовича и отбытия срока в лагере, правительство Хрущева вынудило Василия поменять фамилию на Джугашвили. Приемный сын Артем сохранил фамилию родного отца, революционера Федора Сергеева, который был другом молодости Сталина.

Единственная дочь вождя при рождении была так же, как и Василий, записана под фамилией Сталина. Однако сегодня ее знают, как Светлану Аллилуеву.

Детство и юность «кремлевской принцессы»

Из мемуаров Светланы Аллилуевой, из ее интервью и воспоминаний современников становится очевидно, что детство «кремлевской принцессы», несмотря на то, что она бесспорно была любимицей отца, трудно назвать особенно счастливым.

Разумеется, она росла в достатке и комфорте, о которых большинство детей в СССР могли только мечтать. Но Светлана была лишена главного – нормальных отношений с мамой и папой, родительской ласки и внимания. Мать относилась к детям, судя по всему, довольно сдержано, была очень требовательна и строга. Светлана знала доброту и ласку лишь своей няни. Отец был постоянно занят. Когда Надежда Аллилуева покончила с собой (Светлане было тогда 6 лет), ситуация несколько изменилась, Иосиф Виссарионович стал заниматься дочерью, внимательно просматривал ее дневник и как образцовый родитель, расписывался в нем. Он баловал девочку, называл ее «воробушком», и придумал игру в «приказы»: писал письма дочке, в которых называл себя «секретаришкой» или «бедняком Сталиным», а от Светланы просил «приказов». Маленькая принцесса «приказывала»: взять ее с собой на праздник, поехать на дачу и т.п. «Бедняк Сталин» послушно исполнял пожелания своего «воробушка».

Впрочем, Светлане никогда не давали забыть, что она – дочь великого вождя, и по этой причине должна быть образцовой девочкой, самой лучшей в стране. Она хорошо училась в школе, а затем – так же хорошо на истфаке МГУ, куда поступила по приказанию отца. Сталин бывал авторитарен и груб по отношению к подрастающей дочери. Сохранились воспоминания очевидцев о том, как на каком-то празднике, когда Светлана не захотела выйти и танцевать вместе с другими гостями, отец за волосы втащил ее в круг. Излишне говорить, что у Светланы не было подруг и общение со сверстниками было крайне ограниченным.

Отец вмешивался и в личную жизнь Светланы. Он не позволил ей выйти замуж за сценариста Алексея Каплера. Пару не просто разлучили, возлюбленного Светланы осудили и отправили в лагерь. Не одобрил Сталин и брака Светланы с другом ее брата Василия, Григорием Морозовым. Второго мужа он нашел ей сам, это был Юрий Жданов, сын секретаря ЦК партии. Этот брак счастья никому не принес.

После смерти отца

Смерть Сталина стала настоящим потрясением для Светланы. Она любила отца, несмотря на то, что и в семье он был таким же тираном, как и для всей страны. Участь брата Василия, которого осудили и отправили в лагерь, Светлану миновала. Она сохранила возможность жить в хорошей квартире, ежемесячно ей выплачивали сумму, более чем достаточную для жизни, за ней был закреплен автомобиль и возможность лечиться в «кремлевской» больнице. Светлана Иосифовна работала в Институте мировой литературы и была там на хорошем счету.

Тем не менее, в 1957 году Светлана Иосифовна меняет фамилию отца на материнскую. Она становится Светланой Аллилуевой. Почему?

Причин, видимо, несколько. Во-первых, некоторые исследователи, в том числе, писатель Николай Долгополов, считают, что ей убедительно «порекомендовали» сменить фамилию. Ее брату Василию даже ничего и не рекомендовали, ему просто выдали паспорт на фамилию Джугашвили, когда он освободился из мест заключения. А к Светлане Хрущев относился не в пример лучше, и поэтому женщину уговорили отказаться от фамилии отца. Во-вторых, Светлана прекрасно знала, что творилось в стране в годы правления ее отца. После XX съезда КПСС, на котором прозвучало публичное осуждение «культа личности Сталина», жить с этой фамилией стало особенно неуютно. Съезд был в 1956 году. Через год Светлана поменяла фамилию.

Какие еще фамилии носила дочь Сталина?

Эта смена фамилии стала не последней в жизни дочери вождя. В 1966 году она эмигрировала в США, оставив в СССР двоих детей. В Америке ее накрыла волна невероятной популярности. Мемуары «дочери Сталина» вышли гигантскими тиражами и принесли ей гонорар в 2,5 миллиона долларов. В 1970 году Светлана Аллилуева вышла замуж за архитектора-строителя Питерса, приняла его фамилию, изменила имя и стала Ланой Питерс.

В 1984 году она приехала в СССР, но не смогла жить на родине. Дети ее не простили, после нескольких интервью к дочери Сталина утратила интерес и прочая публика. Светлана Иосифовна вновь вернулась в США. Она умерла в 2011 году, в штате Висконсин, в доме для престарелых.

Незадолго до смерти она написала: