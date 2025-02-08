После того, как Владимир Высоцкий зарегистрировал брак с Мариной Влади, он получил возможность путешествовать по всему миру. Чаще всего за границей бард работал, но не забывал он и о достопримечательностях. Бывал Высоцкий и в Мексике, где посетил город майя. Там на одном из барельефов он увидел самого себя.

Заграничные путешествия

Как известно, в советские годы за границу могли попасть только избранные. Однако, по словам Марии Немировской, автора книги «Высоцкий и Марина Влади», Владимир Семенович Высоцкий, бунтарь и пьяница, которого обвиняли в организации подпольных концертов, в число этих избранных не входил. Положение Высоцкого усугублялось тем, что он был женат на иностранке, французской актрисе русского происхождения Марине Влади. Заявление в ОВИР на получение визы для барда супруги решились подать только через 6 лет совместной жизни. Сами сотрудники ОВИРа убеждали Высоцкого в том, что визу ему никогда не дадут. Однако случилось чудо, и вскоре артист вместе со своей женой отправился во Францию.

С этого момента Владимир Семенович частенько бывал за рубежом. Если верить Ю. А. Андрееву и И. Н. Богуславскому, авторам книги «Владимир Высоцкий: человек, поэт, актер», Высоцкий побывал не только во Франции, но и во многих других европейских странах, а также в США, Канаде и даже на Таити. Свои впечатления о путешествиях Высоцкий выражал в творчестве. Так, Николай Скатов в издании «Русская литература ХХ века» пишет о том, что первая поездка во Францию нашла отражение в цикле стихов «Из дорожного дневника». Хотя в основном бард выезжал за пределы СССР на гастроли, он никогда не забывал о культурной программе и в обязательном порядке посещал местные достопримечательности.

Визиты в Мексику

Вот и будучи в Мексике Владимир Высоцкий посетил самые загадочные места этой страны. Как утверждает Марк Цыбульский, автор книги «Жизнь и путешествия В. Высоцкого», впервые в Южную Америку Высоцкий прилетел в 1975 году. Об этом путешествии барда мало что известно, но зато второй визит в Мексику, который случился спустя 2 года, был даже зафиксирован на видеопленку. Дело в том, что сохранилась запись выступления Владимира Семеновича на мексиканском телевидении. Да и мексиканская пресса о Высоцком тогда много писала. Как бы то ни было, ни в свой первый прилет в Мексику, ни во второй Высоцкий не только работал, но и не забывал о культурной программе.

По утверждению Дениса Лобкова, автора издания «Мистика в жизни выдающихся людей», Владимир Высоцкий, будучи в Мексике, изъявил желание полюбоваться древними архитектурными памятниками, воздвигнутыми представителями племени майя. Как пишет Лобков, на одном из барельефов Высоцкий вдруг с ужасом заметил изображение самого себя. Понятно, что артист тут же поинтересовался у экскурсовода, кто же запечатлен на камнях. А тот ответил, что люди, фигуры которых были высечены на стенах древнего города, «больны душой». Высоцкий тогда посчитал это сигналом, посланным ему свыше.

Мистика в жизни артиста

Однако этот эпизод биографии Владимира Высоцкого можно трактовать, скорее, как недобрый знак: к тому моменту ему оставалось жить от 3 до 5 лет в зависимости от того, в какой из двух визитов в Мексику бард посещал город майя. А вообще подобных «сигналов» в жизни Высоцкого хватало всегда. Так, Наталья Попович в своей книге «Роковые пророчества и знаки судьбы» упоминает о том, что однажды Владимиру Семеновичу предложили погадать на картах цыгане. Артист вытянул из колоды две карты: туз червей и девятку пик, обозначавшие смерть и любовь соответственно. И в самом деле, любовью, а особенно смертью была пронизана вся судьба Владимира Высоцкого.

Владимир Высоцкий мог погибнуть много раз. Например, в детстве он вместе со своими товарищами бросил в костер найденные боеприпасы и чудом остался невредим. Спустя 30 лет у барда пошла горлом кровь. Как утверждает Федор Раззаков, автор книги «Владимир Высоцкий: козырь в тайной колоде», со ссылкой на слова Марины Влади, врачи «скорой» отказались везти Высоцкого в больницу, сказав, что им «не нужен в машине покойник». Влади все-таки уговорила докторов, и через несколько часов артист вернулся с того света. А в 1979 году Владимир Семенович перенес клиническую смерть. Как известно, подобные случаи были связаны с употреблением алкоголя и наркотиков. Из-за своих нездоровых пристрастий Высоцкий даже лежал в психиатрической больнице. Это к вопросу о тех, кто «больны душой».