«Отравленные часы для убийцы Троцкого»: тайна смерти Рамона Меркадера

После того, как Рамон Меркадер ликвидировал Льва Троцкого, он стал в Советском Союзе настоящим героем. Недаром, освободившись из тюрьмы, Меркадер обосновался в Москве. Однако в 1974 году он собрался переехать на Кубу. Перед отъездом герою вручили на память золотые часы.

Убийство Троцкого

Как известно, последние годы своей жизни Лев Давидович Троцкий провел в Мексике. Там же опальный революционер нашел свою смерть. Ликвидация Троцкого оказалась непростой задачей, так как его дом охраняли вооруженные люди. Однако отставному майору испанской армии Рамону Меркадеру, завербованному советскими спецслужбами, удалось-таки подобраться к Троцкому. Как утверждает автор издания «История внешней разведки», Леонид Млечин, Меркадер выдавал себя за сына бельгийского дипломата Жака Морнара, но пользовался фальшивым канадским паспортом на имя канадца Фрэнка Джексона. Однако Троцкий называл Джексона, объявившегося себя сторонником Четвертого Интернационала, просто «Жасон».

Августовским днем 1940 года «Жасон» пожаловал к Льву Давидовичу с деловым визитом: революционер должен был отредактировать статью Джексона перед публикацией. Как пишет в своей книге «Люди: жизнь и смерть», пока Троцкий изучал текст, Меркадер вынул ледоруб, который сумел незаметно пронести под плащом, и ударил им по голове революционера. Однако удар оказался не слишком удачным: Троцкий остался в сознании и закричал. Рамон Меркадер растерялся и не смог воспользоваться запасным вариантом – пистолетом. На шум прибежали телохранители. «Жасон» был схвачен и передан в руки мексиканского правосудия. Троцкий же скончался от полученных ранений на следующий день.

Жизнь в заключении и на свободе

Следствие по делу Рамона Меркадера длилось не один год. По крайней мере, Э. Бояджи в первом томе издания «История шпионажа», пишет о том, что приговор убийце Льва Троцкого был вынесен только в апреле 1943 года. Согласно решению мексиканского суда, Меркадер (причем все еще под именем Фрэнка Джексона) был отправлен за решетку на 20 лет. В то время это было высшей мерой наказания в Мексике. В первые годы условия пребывания Джексона в тюрьме оставляли желать лучшего. Однако потом, когда не без помощи советских агентов мексиканские власти узнали о том, кем на самом деле был «канадец», отношение к Меркадеру изменилось. Между тем Рамон отбыл назначенный ему срок полностью и вышел на свободу только в 1960 году.

У тюремных ворот его встречали представители СССР. Если верить Вадиму Ильину, автору книги «Тайны смерти великих людей», поначалу Рамона Меркадера переправили на Кубу, после – в Чехию, а уж потом – в Советский Союз. В 1961 году Меркадеру было присвоено звание Героя. Ему выделили квартиру в Москве и разрешили пользоваться дачей. Мало того, убийцу Троцкого обеспечили работой: под именем Рамона Ивановича Лопеса Меркадер трудился в столичном Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Он достиг определенных успехов на профессиональном поприще и даже стал одним из авторов «Истории Испанской коммунистической партии».

Версия об отравленных часах

Как правило, в большинстве источников биография Рамона Меркадера обрывается на словах вроде:

« В ы й д я н а з а с л у ж е н н ы й о т д ы х , М е р к а д е р у е х а л н а п о с т о я н н о е м е с т о ж и т е л ь с т в а н а К у б у , г д е и с к о н ч а л с я в 1 9 7 8 г о д у » .

Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что у ликвидатора Троцкого остался родной брат Луис. Луис в конце 1930-х годов эмигрировал из Европы в СССР. Он получил советское гражданство и стал ученым в области связи. Однако в год смерти Рамона Луис Меркадер предпочел перебраться в родную Испанию. После распада Советского Союза бывший советский ученый решился открыть тайну смерти своего брата. Теперь версия об отравлении Рамона Меркадера упоминается во многих современных изданиях, например, в книге «Московский календарь: девять веков жизни столицы», Анны и Юрия Безелянских.

По словам Луиса Меркадера, которые приведены в книге Николая Зеньковича «Покушения и инсценировки», в 1974 году перед отъездом на Кубу Рамону в Москве вручили наручные золотые часы с гравировкой «Герою Советского Союза Рамону Лопесу в память о Дне Победы». Эти часы, как утверждал Луис, были отравлены радиоактивным таллием, вследствие чего у Рамона Меркадера развилась болезнь легкого, а также саркома левой руки, на которой тот и носил злополучные часы. В связи с упомянутыми недугами ликвидатор Троцкого провел в Центральной клинической больнице около трех месяцев и только после этого его отпустили на Кубу. Примечательно также, что незадолго до смерти Рамон Меркадер сломал ключицу все той же левой руки, когда заводил свои золотые часы.