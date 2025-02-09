Ученые установили, чем болел и от чего умер Петр I

Ученые Сеченовского университета: Петр I умер от болезни почек
Рак или отравление мышьяком? Запущенная стадия венерической болезни или простуженные почки? К 300-летию со дня смерти Петра I исследователи из Сеченовского университета выпустили книгу "История болезни и смерти Петра Великого".
Проанализировав массу исторических документов, в которых упоминались врожденные и приобретенные болезни императора, они поставили ему современный развернутый диагноз.
На протяжении столетий родилось много слухов, было много споров о причинах болезней и смерти Петра I.
"Искренние они или зловредные - не наша задача решать. Нам хотелось докопаться до истины - мы основывались на фактах из наиболее достоверных источников", - прокомментировал один из авторов книги, замдиректора по учебной и воспитательной работе Института клинической морфологии и цифровой патологии Сеченовского университета Дмитрий Проценко.
В работе с историческими материалами ученые использовали комплексный подход. В течение пяти лет ученица известного гематолога академика А. И. Воробьева Юлия Виноградова, доцент кафедры госпитальной терапии № 2, анализировала болезни родственников и предков царя и сопоставляла эту информацию с известными симптомами самого Петра.
"Подагра, болезни почек, мочекаменная болезнь, склонность к гигантизму… ожирение, артериальная гипертония, бесплодие у ряда членов рода, слишком высокая (даже по тем временам) смертность детей в первые годы жизни… тик и склонность к судорожным припадкам… резко противоположный уровень интеллектуальных способностей у отдельных членов рода, но в основном достаточно высокий", - семейная медицинская история рода Романовых крайне интересна с точки зрения генетики.
Комплексный подход позволил составить более полную историю болезни Петра I, систематизировать имеющиеся у него патологии и, что важно, связать их с развитием осложнений, которые привели императора к трагическому концу.
В книге развенчан ряд мифов о болезни и кончине императора.
"Мы опровергаем голословные утверждения ряда авторов о том, что царь умер от сифилиса. Удивляет настойчивое желание некоторых приписывать эту болезнь разным известным людям, включая Ленина", - говорит Дмитрий Проценко.
Последние годы и недели жизни Петра описывали многие его современники.
"В 1722 году, во время персидского похода, у него открылись явные признаки задержки мочи, которые с зимы 1723 года приняли периодический характер", - отмечает в записях к "Истории Петра I" А. С. Пушкин.
Петр работал до самой смерти, несмотря на то, что большую часть последних трех месяцев жизни проводил в постели. В дни облегчения он вставал и выходил из помещения. Например, участвовал в тушении пожара на Васильевском острове и присутствовал на обручении своей дочери Анны и герцога Голштинского.
В середине января 1725 года приступы участились, а затем стали просто ужасными. Несколько дней Петр кричал так громко, что было слышно далеко вокруг. Скончался он в страшных мучениях.
"Толикая же и тогда еще крепость в теле его была, что хотя и по вся минуты казалось, что кончится; однако до пятинадесяти часов боролся со смертию…" - писал архиепископ Феофан (Прокопович), который постоянно находился возле царя в этот период.
Ученые Сеченовского университета завершают "Историю болезни и смерти Петра Великого" развернутым патологоанатомическим диагнозом и кратким эпикризом.
От чего же умер Петр I?
- Основное заболевание. Мочекаменная болезнь: калькулезный пиелонефрит. Хроническая болезнь почек, стадия 5. Почечная артериальная гипертензия.
- Фоновое заболевание. Доброкачественная узловая гиперплазия предстательной железы. Хронический цистит. Неспецифический уретрит. Подагра.
- Осложнения. Уремия. Внутримозговое кровоизлияние в правое полушарие головного мозга. Отек головного мозга. Гангрена уретры. Сепсис. Хроническая анемия.
- Сопутствующие заболевания. Синдром Туретта. Наследственная дисплазия соединительной ткани: синдром Марфана. Мигрень. Хронический гастрит. Хронический колит. Хронический холецистит. Хронический геморрой.
- Непосредственная причина смерти. Отек головного мозга вследствие внутримозгового кровоизлияния, осложнившего хроническую болезнь почек с уремией.