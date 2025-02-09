Ученые установили, чем болел и от чего умер Петр I

Рак или отравление мышьяком? Запущенная стадия венерической болезни или простуженные почки? К 300-летию со дня смерти Петра I исследователи из Сеченовского университета выпустили книгу "История болезни и смерти Петра Великого".

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Проанализировав массу исторических документов, в которых упоминались врожденные и приобретенные болезни императора, они поставили ему современный развернутый диагноз.

На протяжении столетий родилось много слухов, было много споров о причинах болезней и смерти Петра I.

" И с к р е н н и е о н и и л и з л о в р е д н ы е - н е н а ш а з а д а ч а р е ш а т ь . Н а м х о т е л о с ь д о к о п а т ь с я д о и с т и н ы - м ы о с н о в ы в а л и с ь н а ф а к т а х и з н а и б о л е е д о с т о в е р н ы х и с т о ч н и к о в " , - п р о к о м м е н т и р о в а л о д и н и з а в т о р о в к н и г и , з а м д и р е к т о р а п о у ч е б н о й и в о с п и т а т е л ь н о й р а б о т е И н с т и т у т а к л и н и ч е с к о й м о р ф о л о г и и и ц и ф р о в о й п а т о л о г и и С е ч е н о в с к о г о у н и в е р с и т е т а Д м и т р и й П р о ц е н к о .

В работе с историческими материалами ученые использовали комплексный подход. В течение пяти лет ученица известного гематолога академика А. И. Воробьева Юлия Виноградова, доцент кафедры госпитальной терапии № 2, анализировала болезни родственников и предков царя и сопоставляла эту информацию с известными симптомами самого Петра.

" П о д а г р а , б о л е з н и п о ч е к , м о ч е к а м е н н а я б о л е з н ь , с к л о н н о с т ь к г и г а н т и з м у … о ж и р е н и е , а р т е р и а л ь н а я г и п е р т о н и я , б е с п л о д и е у р я д а ч л е н о в р о д а , с л и ш к о м в ы с о к а я ( д а ж е п о т е м в р е м е н а м ) с м е р т н о с т ь д е т е й в п е р в ы е г о д ы ж и з н и … т и к и с к л о н н о с т ь к с у д о р о ж н ы м п р и п а д к а м … р е з к о п р о т и в о п о л о ж н ы й у р о в е н ь и н т е л л е к т у а л ь н ы х с п о с о б н о с т е й у о т д е л ь н ы х ч л е н о в р о д а , н о в о с н о в н о м д о с т а т о ч н о в ы с о к и й " , - с е м е й н а я м е д и ц и н с к а я и с т о р и я р о д а Р о м а н о в ы х к р а й н е и н т е р е с н а с т о ч к и з р е н и я г е н е т и к и .

Комплексный подход позволил составить более полную историю болезни Петра I, систематизировать имеющиеся у него патологии и, что важно, связать их с развитием осложнений, которые привели императора к трагическому концу.

В книге развенчан ряд мифов о болезни и кончине императора.

" М ы о п р о в е р г а е м г о л о с л о в н ы е у т в е р ж д е н и я р я д а а в т о р о в о т о м , ч т о ц а р ь у м е р о т с и ф и л и с а . У д и в л я е т н а с т о й ч и в о е ж е л а н и е н е к о т о р ы х п р и п и с ы в а т ь э т у б о л е з н ь р а з н ы м и з в е с т н ы м л ю д я м , в к л ю ч а я Л е н и н а " , - г о в о р и т Д м и т р и й П р о ц е н к о .

Последние годы и недели жизни Петра описывали многие его современники.

" В 1 7 2 2 г о д у , в о в р е м я п е р с и д с к о г о п о х о д а , у н е г о о т к р ы л и с ь я в н ы е п р и з н а к и з а д е р ж к и м о ч и , к о т о р ы е с з и м ы 1 7 2 3 г о д а п р и н я л и п е р и о д и ч е с к и й х а р а к т е р " , - о т м е ч а е т в з а п и с я х к " И с т о р и и П е т р а I " А . С . П у ш к и н .

Петр работал до самой смерти, несмотря на то, что большую часть последних трех месяцев жизни проводил в постели. В дни облегчения он вставал и выходил из помещения. Например, участвовал в тушении пожара на Васильевском острове и присутствовал на обручении своей дочери Анны и герцога Голштинского.

В середине января 1725 года приступы участились, а затем стали просто ужасными. Несколько дней Петр кричал так громко, что было слышно далеко вокруг. Скончался он в страшных мучениях.

" Т о л и к а я ж е и т о г д а е щ е к р е п о с т ь в т е л е е г о б ы л а , ч т о х о т я и п о в с я м и н у т ы к а з а л о с ь , ч т о к о н ч и т с я ; о д н а к о д о п я т и н а д е с я т и ч а с о в б о р о л с я с о с м е р т и ю … " - п и с а л а р х и е п и с к о п Ф е о ф а н ( П р о к о п о в и ч ) , к о т о р ы й п о с т о я н н о н а х о д и л с я в о з л е ц а р я в э т о т п е р и о д .

Ученые Сеченовского университета завершают "Историю болезни и смерти Петра Великого" развернутым патологоанатомическим диагнозом и кратким эпикризом.

От чего же умер Петр I?