Пионер Валя Котик: маленький герой большой войны

95 лет назад родился легендарный Валя Котик самый молодой Герой Советского Союза. Он погиб в бою в 14 лет в сражениях за город Изяслав, сообщает корреспондент «МИР 24» Анастасия Лиходедова.

Главный герой художественного фильма «Орленок» Валентин Котко это собирательный образ пионера-героя. В финале он взрывает гранату и убивает немецкого офицера. Но в реальной жизни с ликвидации фашиста начался боевой путь Вали Котика.

Историю Вали Котика писатель Владимир Кудинов знает лучше всех. Автор книги о детях-партизанах не один день провел в архивах.

Владимир Кудинов, доктор исторических наук, писатель:

« Б ы л а г о с у д а р с т в е н н а я т а й н а о з а п р е т е у ч а с т и я д е т е й в б о е в ы х д е й с т в и я х . В о т п о ч е м у м ы д о 1 9 9 0 - х г о д о в н е з н а л и о м а с с о в о с т и . М ы в и д е л и ш е с т ь г е р о е в С о в е т с к о г о С о ю з а п и о н е р о в и ш к о л ь н и к о в . А н а с а м о м д е л е 2 6 3 т ы с я ч и п и о н е р о в и ш к о л ь н и к о в н а г р а ж д е н ы б о е в ы м и о р д е н а м и и м е д а л я м и » .

Валя Котик с немцами столкнулся в Шепетовке на Западной Украине, когда город был оккупирован. С захватчиками боролся, как мог. Однажды устроил засаду и гранатой подорвал автомобиль с начальником полевой жандармерии.

Алексей Санько, методист научно-методического отдела Музея Победы:

« О д н а ж д ы д а ж е п е р е в е з п у л е м е т ч е р е з г о р о д в р а з о б р а н н о м , к о н е ч н о , в и д е , н а в е л о с и п е д е , н о п р я м п о д н о с о м у п о л и ц а е в , н е м ц е в , к о т о р ы е н а х о д и л и с ь в э т о м г о р о д е и о п я т ь н е с м о т р е л и , н е о б р а щ а л и в н и м а н и я . Н у , е з д и т п о д р о с т о к н а в е л о с и п е д е и е з д и т » .

На Валю обратили внимание партизаны. В 1943 году он стал разведчиком шепетовского отряда имени Кармелюка. Пионер собирал сведения о численности и передвижении врага, потом ему стали давать задание посерьезнее. Так, он оборвал кабель противника, по которому велась связь со ставкой Гитлера. И даже спас свой отряд, заметив карателей.

« В п е р и о д , к о г д а В а л я п р и ш е л в п а р т и з а н с к и й о т р я д , в з р о с л ы е м у ж ч и н ы - п а р т и з а н ы , б о й ц ы н а у ч и л и е г о о б р а щ е н и ю с р а з л и ч н ы м и в и д а м и о р у ж и я , н а у ч и л и е г о р а б о т а т ь с г р а н а т а м и , с з а к л а д к а м и м и н . И в п о с л е д с т в и и о н у ч а с т в о в а л с н и м и в в о о р у ж е н н ы х р е й д а х п о т ы л а м п р о т и в н и к а , а т а к о в а л с н и м и в м е с т е с к л а д ы » , - р а с с к а з а л А л е к с е й С а н ь к о .

К 14 годам на счету Вали Котика было уже шесть подорванных эшелонов. Он носил на груди орден Отечественной войны и партизанскую медаль. Свой последний бой пионер принял 14 февраля. В сражении за город Изяслав он был смертельно ранен в живот. Золотой Звезды был удостоен уже после войны, став самым юным Героем Советского Союза.

О герое-пионере Вале Котике знал каждый советский ребенок. Его имя было присвоено не только пионерским отрядам, но и теплоходу. Памятник юному герою установили перед школой, в которой он учился, и в Москве.

Памятник Вале Котику в Москве находится на ВДНХ. Решительный взгляд, на тулупе - несколько медалей и звезда Героя Советского Союза. Это по большей части художественный образ: фотографий Вали Котика времен войны не сохранилось, а звание героя, как и другие пионеры, он получил лишь через 15 лет после смерти в 1958 году.