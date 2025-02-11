Пионер Валя Котик: маленький герой большой войны

История пионера Вали Котика. Большой вклад в Победу маленького героя Великой Отечественной войны
95 лет назад родился легендарный Валя Котик самый молодой Герой Советского Союза. Он погиб в бою в 14 лет в сражениях за город Изяслав, сообщает корреспондент «МИР 24» Анастасия Лиходедова.
Главный герой художественного фильма «Орленок» Валентин Котко это собирательный образ пионера-героя. В финале он взрывает гранату и убивает немецкого офицера. Но в реальной жизни с ликвидации фашиста начался боевой путь Вали Котика.
Историю Вали Котика писатель Владимир Кудинов знает лучше всех. Автор книги о детях-партизанах не один день провел в архивах.
Владимир Кудинов, доктор исторических наук, писатель:
«Была государственная тайна о запрете участия детей в боевых действиях. Вот почему мы до 1990-х годов не знали о массовости. Мы видели шесть героев Советского Союза пионеров и школьников. А на самом деле 263 тысячи пионеров и школьников награждены боевыми орденами и медалями».
Валя Котик с немцами столкнулся в Шепетовке на Западной Украине, когда город был оккупирован. С захватчиками боролся, как мог. Однажды устроил засаду и гранатой подорвал автомобиль с начальником полевой жандармерии.
Алексей Санько, методист научно-методического отдела Музея Победы:
«Однажды даже перевез пулемет через город в разобранном, конечно, виде, на велосипеде, но прям под носом у полицаев, немцев, которые находились в этом городе и опять не смотрели, не обращали внимания. Ну, ездит подросток на велосипеде и ездит».
На Валю обратили внимание партизаны. В 1943 году он стал разведчиком шепетовского отряда имени Кармелюка. Пионер собирал сведения о численности и передвижении врага, потом ему стали давать задание посерьезнее. Так, он оборвал кабель противника, по которому велась связь со ставкой Гитлера. И даже спас свой отряд, заметив карателей.
«В период, когда Валя пришел в партизанский отряд, взрослые мужчины-партизаны, бойцы научили его обращению с различными видами оружия, научили его работать с гранатами, с закладками мин. И впоследствии он участвовал с ними в вооруженных рейдах по тылам противника, атаковал с ними вместе склады», - рассказал Алексей Санько.
К 14 годам на счету Вали Котика было уже шесть подорванных эшелонов. Он носил на груди орден Отечественной войны и партизанскую медаль. Свой последний бой пионер принял 14 февраля. В сражении за город Изяслав он был смертельно ранен в живот. Золотой Звезды был удостоен уже после войны, став самым юным Героем Советского Союза.
О герое-пионере Вале Котике знал каждый советский ребенок. Его имя было присвоено не только пионерским отрядам, но и теплоходу. Памятник юному герою установили перед школой, в которой он учился, и в Москве.
Памятник Вале Котику в Москве находится на ВДНХ. Решительный взгляд, на тулупе - несколько медалей и звезда Героя Советского Союза. Это по большей части художественный образ: фотографий Вали Котика времен войны не сохранилось, а звание героя, как и другие пионеры, он получил лишь через 15 лет после смерти в 1958 году.