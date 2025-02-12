Почему лучший в мире теннисист не любил теннис

Андре Агасси — первый теннисист в истории, который собрал карьерный «Золотой шлем». Это означает, что он выиграл все четыре турнира «Большого шлема» и стал чемпионом Олимпийских игр. Теннисом Агасси начал заниматься с подачи отца, который был одержим идеей сделать из сына великого чемпиона. Это ему удалось, но путь к славе оказался усеян множеством скандалов — наркотики, слитые матчи, многочисленные романы со звездами, одна из которых была старше Андре на 28 лет. Все это в совокупности с достижениями на корте сделало Агасси одним из самых интересных игроков в истории. «Лента.ру» — подробнее об американце с армянскими корнями, который навсегда оставил свой след в теннисе.

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«Я лежу на полу, рядом с кроватью. Да, точно, ночью я переполз с постели на пол. Делаю это почти каждую ночь — так нужно для спины. За несколько часов сна на мягком матрасе приходится расплачиваться адскими болями», — так Агасси описывает утро в день старта US Open-2006, его последнего турнира в карьере. На тот момент ему 36 лет, но, по собственному признанию, каждый раз, открывая глаза, он чувствует себя на 96. 30 лет ускорений и резких остановок дают о себе знать. «Мое тело словно чужое», — признается теннисист.

«Математику мой сын выучит, подсчитывая призовые»

Андре Агасси родился 29 апреля 1970 года в Лас-Вегасе (США). Мать теннисиста Элизабет была коренной американкой, отец Майк был рожденным в Тегеране армянином. Настоящее имя отца Агасси — Эмануэль Аганесян. Он серьезно занимался боксом и дважды ездил на Олимпийские игры в составе сборной Ирана, в 1948 году в Лондон и в 1952 году в Хельсинки. Больших успехов Майк Агасси не добился, но собственные нереализованные амбиции решил воплотить через Андре, который был младшим из четырех детей в семье.

М а т е м а т и к у Андре выучит, подсчитывая призовые, географию узнает, путешествуя по турнирам, а историю мой сын будет творить сам Майк Агасси отец Андре Агасси

Именно отец — первый тренер Агасси, хотя сам он никогда не играл на сколько-нибудь серьезном уровне. По словам Андре, отец был деспотом, который свято верил в математику. У будущей звезды была ежедневная норма — 2500 отбитых мячей. «Я ненавижу теннис всем сердцем, но продолжаю играть все утро и весь день, потому что у меня нет выбора», — писал Агасси в автобиографии «Откровенно».

Для беспрекословного выполнения тренировочной нормы отец Агасси соорудил своими руками «дракона». Так Андре называл аппарат, который выбрасывает мячи на разную высоту, с разной скоростью и интенсивностью. «Дракон» напоминал те агрегаты, что стоят в любом теннисном клубе, но отец Агасси специально сделал его выше обычного и устанавливал непосредственно перед сеткой.

Е с л и п о д у м а т ь , « д р а к о н » п о х о ж н а м о е г о о т ц а . Т о л ь к о о т е ц е щ е х у ж е . П о к р а й н е й м е р е д р а к о н с т о и т п р я м о п е р е д о м н о й . А о т е ц в с е г д а с т о и т с з а д и . Я н е в и ж у е г о , л и ш ь с л ы ш у , к а к о н о р е т м н е в у х о д н е м и н о ч ь ю Андре Агасси восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема»

Такой беспощадный подход отца к спортивному воспитанию сына быстро начал давать плоды. В возрастной категории до десяти лет Андре выиграл семь своих первых турниров. В 13 лет Агасси попал в академию Ника Боллетьери, где были собраны лучшие теннисисты со всего мира. Обучение там стоило 12 тысяч долларов в год, денег у семьи особо не было, поэтому отец отправил туда будущего победителя турниров «Большого шлема» всего на три месяца. Однако основатель академии, впервые посмотрев тренировку Андре, позвонил отцу Агасси и сказал, что дальше юный теннисист может оставаться сколько угодно долго и бесплатно, так как из него собираются сделать первую ракетку мира.

Агасси такая перспектива не слишком радовала. Он по-прежнему ненавидел теннис и просто хотел вернуться домой, в Лас-Вегас. Он начал устраивать регулярные акты неповиновения спортивной дисциплине. Пил виски, лежа прямо в кровати, жевал табак, проколол оба уха, отрастил ирокез, а на одном из турниров вышел играть финал в джинсах и с накрашенными глазами. Позднее этот бунтарский стиль станет фирменным для Агасси, а пока Андре наказывали — он чистил все туалеты в академии Боллетьери.

«Мне все это дерьмо осточертело»

В 16 лет Агасси принял участие в первом в карьере турнире «Большого шлема». Это был US Open-1986. Туда Андре приехал уже в качестве игрока первой сотни мирового рейтинга. Но в стартовом круге проиграл британцу Джереми Бейтсу в четырех партиях. На дебютном для себя «Ролан Гаррос» Андре с трудом прошел лишь одного соперника, а на первом в карьере Уимблдоне снова уступил в стартовом круге. После поражения в Лондоне , по его собственному признанию, случилось нечто похожее на нервный срыв. Он пошел в парк Рок Крик и раздал все свои ракетки встретившимся там бездомным.

М н е в с е э т о д е р ь м о о с т о ч е р т е л о ! М н е , ч е р т п о б е р и , к о н е ц ! Я в ы д о х с я ! З а б и р а й т е , в с е з а б и р а й т е ! М н е э т о у ж т о ч н о н е п о н а д о б и т с я ! И з в с е х и г р т е н н и с б о л ь ш е о с т а л ь н ы х п о х о ж н а о д и н о ч н о е з а к л ю ч е н и е Андре Агасси восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема»

Тогда Агасси всерьез размышлял о том, чтобы закончить заниматься ненавистным теннисом. Ненадолго задержаться на профессиональном корте будущего чемпиона заставил страх перед отцом и уговоры родного брата Фила, который готов был поддержать решение Андре, но сказал, что уходить лучше не с пустыми карманами. В конце 1987 года 17-летний Агасси выиграл первый профессиональный титул в карьере. Это случилось в бразильском островном городе Итапарика. За победу Андре получил чек на 90 тысяч долларов, что заставило его пересмотреть свое решение об уходе из спорта.

Победа на турнире в Бразилии, кроме денег, дала Агасси необходимую уверенность. В начале 1988-го он выиграл еще и соревнования в Мемфисе. «Бью, будто простреливая соперников. Все они смотрят на меня удивленно, в глазах читается вопрос: "Черт возьми, откуда это взялось?"», — рассказывал о том периоде Агасси. В целом 1988 год можно уверенно назвать прорывным в карьере американца.

Он выиграл шесть титулов, дошел до полуфиналов на двух турнирах «Большого шлема», по итогам года стал третьей ракеткой мира, а его заработок с момента начала карьеры перевалил за два миллиона долларов. 18-летний Агасси на тот момент оказался самым молодым игроком в истории, который заработал такую сумму призовых.

Агасси стал звездой. Титулов на турнирах «Большого шлема» у него еще не было, но пресса в США уже называла его спасителем американского тенниса. Болельщики копировали стиль Андре. Он выходил на корт в коротких джинсовых шортах, единственный во всем профессиональном туре, и с ирокезом, которым теннисист скрывал начавшееся облысение. В таком внешнем виде он выражал протест. «Люди хотят быть Андре Агасси, но сам я им быть не хочу», — признается спортсмен.

«Она стала обращаться со мной как с мальчиком по вызову»

Следующим знаковым годом в карьере и жизни Агасси стал 1992-й. Тогда он впервые выиграл турнир «Большого шлема» и начал встречаться со звездой, каких дальше будет еще не одна. Что касается спортивной победы, то случилась она на самом нелюбимом из четырех «Больших шлемов» — на Уимблдоне. Впервые приехав сюда, Агасси называл покрытие не травой, а льдом, который смазывали вазелином. Его раздражало все — от еды до того факта, что его, бунтаря, заставляют играть в белом.

В 1992-м Агасси приехал на Уимблдон далеко не в лучшей форме. Он был посеян в Лондоне только под 12-м номером, по собственным словам, мог бы оказаться еще ниже. Однако в ходе турнира выбил немца Бориса Беккера, финалиста шести из семи последних Уимблдонов, и Джона Маккинроя, который брал титул в Лондоне трижды. В финале Агасси попал на хорвата Горана Иванишевича и понимал, как мало у него шансов против обладателя настолько мощной подачи, которая на травяном покрытии является решающим фактором.

П р о т и в Иванишевича у меня нет шансов, как у боксера среднего веса против супертяжа. Вопрос лишь в том, будет ли нокаут или все обойдется поражением по очкам Андре Агасси чемпион Уимблдона-1992

В тяжелейшем пятисетовом матче Агасси одержал победу и в 22 года стал чемпионом Уимблдона. Больше лондонские корты никогда не покорятся американцу с армянскими корнями, но тогда он был лучшим. «Два года они называли меня аферистом, артистом погорелого театра и бунтовщиком без причины — и вот превозносят на все лады», — описывал тогда свои чувства Агасси.

После финала на бале победителей он должен был танцевать с немецкой чемпионкой в женском одиночном разряде Штеффи Граф, в которую был давно влюблен. Однако в последний момент бал отменили, а до романа двух теннисистов оставалось еще несколько лет и несколько других знаменитых женщин. Первая из них, актриса Барбра Стрейзанд, была старше Агасси на 28 лет.

« К о г д а я н а д о е л Барбре, она стала обращаться со мной как с мальчиком по вызову, а потом в один прекрасный день просто выставила за дверь. Но все равно это была самая прекрасная женщина в моей жизни!» — говорил Агасси в одном из интервью сразу после расставания.

Следующий роман со звездой совпал по времени с самым большим кризисом теннисиста в карьере. К 1997 году кроме Уимблдона Агасси успел по разу выиграть US Open и Australian Open и стать первой ракеткой мира. Но 1997-й оказался провальным, американец не взял ни одного титула на турнирах ATP и выпал за пределы первой сотни рейтинга. Светские журналисты связывали это с романом с Брук Шилдс, успешной американской актрисой. Агасси и Шилдс поженились в 1997-м, правда, брак длился всего пару лет.

В 1997 году Агасси также попал в скандал, который едва не стоил ему продолжения карьеры. Теннисист подсел на амфетамин, и допинг-тест показал наличие наркотиков в крови. В своей биографии Андре позднее признавался, что соврал на слушаниях по делу, пытаясь избежать длительной дисквалификации. Он заявил, что наркотик попал к нему в организм через воду его ассистента, который был наркоман и подмешивал себе метамфетамин. Агасси якобы перепутал бутылки. Ассоциация теннисистов-профессионалов приняла объяснение Андре, и он не понес вообще никакого наказания.

«Я бы изменил только одно: заставил тебя играть в гольф»

Расставшись с Шилдс и поборов пристрастие к метамфетамину, Агасси сумел перезапустить свою карьеру. В 1998 он выиграл пять турниров серии ATP, а в 1999-м ему покорился единственный невыигранный «Большой шлем» — «Ролан Гаррос». В финале американец встречался с россиянином Андреем Медведевым (не имеет родственных связей с Даниилом Медведевым — прим. «Ленты.ру»), уступал 0:2 по сетам, но сумел победить.

Этот успех стал историческим. Агасси первым в мире стал обладателем «Золотого карьерного шлема». Это значит, что он выиграл все четыре турнира «Большого шлема» плюс Олимпийские игры. Они покорились Андре еще в 1996 году в Атланте (США). Он также вернул себе титул первой ракетки мира и впервые в карьере завершил сезон на лидирующей позиции рейтинга ATP.

Тогда же Агасси одержал важную личную победу. Судьба снова свела его со Штеффи Граф, которая тогда заканчивала карьеру и уже рассталась с автогонщиком Михаэлем Бартольсом. У Агасси и Граф завязался роман, который закончился свадьбой. Эти отношения дали дополнительный импульс американцу и на корте. До завершения карьеры в 2006 году Андре успел выиграть еще четыре турнира «Большого шлема». Итого за время выступления на корте у него было восемь самых престижных титулов в теннисном мире.

Граф родила Андре двоих детей и помирила с отцом, с которым у теннисиста были натянутые отношения из-за происходящего в детстве. Во время прощального турнира «Большого шлема», US Open-2006, отец Агасси впервые проявил сочувствие, подошел к Андре и сказал, что больше не в состоянии видеть, как его сын мучается из-за многочисленных травм. Но как признавался теннисист в книге «Откровенно», отец все равно оставался собой до конца своих дней — жестким и деспотичным человеком.

Е с л и б ы я м о г н а ч а т ь с н а ч а л а , я б ы и з м е н и л т о л ь к о о д н о : з а с т а в и л б ы т е б я и г р а т ь в г о л ь ф — о н п р и н о с и т б о л ь ш е д е н е г , и в н е г о м о ж н о и г р а т ь д о с т а р о с т и Майк Агасси отец Андре Агасси

После завершения карьеры Агасси занялся бизнесом и благотворительностью. Сейчас ему 55 лет и вместе со Штеффи Граф они воспитывают двоих детей. Заслуги американца в гуманитарной сфере дважды отмечались призом АТР «За человечность и благотворительность» имени Артура Эша. В 2011 году имя Андре Агасси было включено в списки Международного зала теннисной славы, несмотря на признание в приеме метамфетамина.