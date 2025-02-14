Советские разведчики: семейная «легенда» стала любовью на всю жизнь

Они стали супругами по заданию Центра. Но влюбились друг в друга и счастливо прожили почти четыре десятка лет. В далекой Японии никому и в голову не могло прийти, что Хатыча и Энвер Садык, эта идеальная пара, советские разведчики. Настолько, что даже резидент ЦРУ поселился у них в доме. И уж тем более он никогда не узнал, что их настоящие имена — Ирина Алимова и Шамиль Хамзин.

© ГлагоL

Япония после Второй мировой войны оказалась для Советского Союза закрытой территорией – никакой информации оттуда. Только скудные сведения от сотрудников представительства, которые были под постоянным контролем и ограничены в передвижениях и контактах.

Даже в 1930-1940-е годы сведений было больше – действовала разведгруппа Банзая. Это разведчик Рихард Зорге, который в 1941 году предупредил о нападении Германии за два дня до него. Но после ареста в ноябре того же года, разведсведения давать стало почти некому.

А по окончании войны стало еще хуже – даже просто обстановку в стране описать никто не мог. Япония оказалась оккупирована Америкой — СЩА установили над ней полный контроль. В 1951 году в Сан-Франциско был подписан мирный договор между Японией и победителями, но составляли его США, которые вообще не учли интересов СССР. Советская Россия отказалась его подписывать. Нет у нас мирного договора с Японией и по сию пору.

А тем временем ситуация на Дальнем Востоке складывалась критичная – в 1950 году началась война в Корее. Кроме того, американцы «нашпиговали» Японские острова своими базами, и их авиация вполне дотягивалась до наших тихоокеанских баз. Эту страну начали называть «непотопляемым авианосцем».

В Москве давно поняли – в Японии нужны свои люди. Вот тогда и началась операция по внедрению советских разведчиков.

© Ирина Алимова

Бибииран Алимова родилась в Туркмении, в городе Мары в 1918 году. Ее отец, Карим Алимов, был татарином, уроженцем Казани, после Гражданской войны остался в Средней Азии и быстро заслужил уважение как изумительный часовщик и ювелир. Вскоре семья переехала в Ашхабад, а дочка не в шутку увлеклась театром – стала непременной участницей школьной самодеятельности. Но решила быть врачом, чтобы помогать семье.

Однако судьбу не обманешь. Ее заметили на «Туркменфильме», где уговорили сыграть невесту главного героя в картине Александра Маковского «Умбар». Она вышла на экраны в 1937 году и имела большой успех – Ирину, как часто называли Бибииран, стали узнавать на улице. Она уезжает в Ленинград и поступает в театральное училище на курс к самим Георгию Козинцеву и Леониду Траубергу. Потом актерское мастерство ей очень пригодится.

По окончании училища пригласили в «Узбекфильм». Но тут началась Великая Отечественная война, и Алимова уходит на фронт добровольцем. Отпускать не хотели — для нее готова была новая роль, но преодолеть железный характер девушки еще никому не удавалось.

Стала радисткой, прошла от Сталинграда до Кракова. А потом осталась в органах госбезопасности. После успешного выполнения задания в Иране в разведке поняли – Алимова тот человек, который нам нужен в Японии!

В конце 1953 года в Китай приехала дочь богатого уйгура – госпожа Хатыча. Здесь ее ждал жених Энвер Садык. Он же советский разведчик Шамиль Хамзин. Так появилась пара, которую в Москве теперь знали как Бир и Халеф.

Шамиль Хамзин родился 29 декабря 1915 года в Архангельске. Когда мальчику исполнилось 7 лет, семья переехала в Казань. Потом учился в Ленинградском электротехническом институте, когда началась война, работал на оборонном предприятии в Москве. В 1944 году Шамиль получил приглашение на работу во внешней разведке, закончил спецшколу. Знал семь языков. За всю свою карьеру, а командировка в Японию была не единственной, не было ни одного провала.

© Ирина Алимова и Шамиль Хамзин

До той встречи «жених» и «невеста» в реальности никогда друг друга не видели. Сыграли свадьбу и зарегистрировали брак по местным законам. Кто ж знал тогда, что она окажется самой настоящей и свяжет их на всю жизнь!

После свадьбы супруги Садык перебрались в Японию. Здесь они открыли малый бизнес – Хатыча невероятно красиво вышивала узоры на воротничках женских блузок и очень быстро стала популярна у модниц Токио. Появился свой магазин. Это позволило поправить материальное положение – Центр в первое время не имел никакой возможности передавать им деньги.

Но главным оказалось другое – Хатыча и Энвер завели нужные знакомства, причем в самых высоких кругах. Алимова стала постоянной посетительницей женских клубов, в которых состояли и жены американских офицеров и иностранных дипломатов. В «пустой болтовне» за чашкой чая проскальзывали ценные сведения.

Лишь однажды сгустились тучи, когда один белогвардейский офицер заподозрил неладное. Он пошел в полицию — за супругами установили слежку. Тогда они обратились в посольство страны, гражданами которой числились, и там поручились за супругов Садык. Слежку сняли.

Приветливые и общительные супруги стали очень популярны. Как жена завела себе подруг, так и Энвер подружился со многими офицерами. К тому же они оказались невероятно гостеприимными и их дом всегда был открыт.

Вот это обстоятельство привело к невероятной удаче. В 1959 году в Токио прибыл новый резидент ЦРУ. Предшественника сняли с должности, потому что происходили постоянные утечки о положении в Корее. В Вашингтоне же не знали, что очаровательная пара Садык столь эффективна. Заменили старого, а новому с супругой надо было как-то обживаться.

Иностранцу в японской столице снять жилье было невероятно трудно – схема отличалась от принятых в Америке и Европе. Тогда резидент обратился за помощью к американским офицерам, и те посоветовали ему приятных во всех отношениях супругов Садык.

И они буквально очаровали американскую пару. Так в доме советских разведчиков поселился глава разведки США в Японии. Стоит ли говорить, что информация, которая пошла в Москву стала еще более полной и интенсивной.

Но это было не единственное достижение агентов Бир и Халеф. Несколько раз Алимовой удавалось раздобыть аэрофотоснимки – американских баз, аэродромов, пунктов дислокации японских войск. Что и сколько передали разведчики не раскрывается полностью до сих пор, но известно, что их оперативное дело с донесениями содержит более семи тысяч страниц.

В 1967 году в Центре решили, что командировка Садык должна закончиться. Пара уехала якобы в отпуск, но в Японии их больше не видели. А Шамиль Хамзин и Ирина Алимова, разведчики Бир и Халеф, через Францию, Испанию, Италию и Швейцарию вскоре вернулись на родину, где были награждены орденами.

Они так и остались супругами – ведь их брак, который начинался как фиктивный, давно уже стал настоящим. Шамиль Абдуллазянович Хамзин еще неоднократно совершит командировки и скончается в 1991 году после очередного инфаркта. Ирина (Бибииран) Каримовна Алимова будет жить в Москве и покинет этот мир в декабре 2011 года.