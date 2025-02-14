Сегодня, 14 февраля 2025 года, государственному деятелю и спортивному функционеру Виталию Георгиевичу Смирнову исполняется 90 лет. Это человек, чья жизнь стала неотъемлемой частью истории отечественного и мирового спорта. Он прошёл путь от студенческих бассейнов до руководящих кабинетов Международного олимпийского комитета. И этот путь был насыщен сложнейшими решениями и триумфальными победами.

Именно он стал одним из ключевых архитекторов Олимпиады-80 в Москве, долгие годы отстаивал интересы российских атлетов на международной арене, заложил фундамент, благодаря которому наша страна долгие годы оставалась великой спортивной державой. Даже в самые сложные времена Смирнов неизменно находил выход и делал всё возможное для развития отечественного спорта.

© Виталий Смирнов // РИА Новости

Без его таланта дипломата, управленца и стратега многое в российском спорте могло бы сложиться иначе. В день его 90-летнего юбилея самое время вспомнить, как Виталий Георгиевич шаг за шагом создавал мощную олимпийскую систему страны, которая позволила нашим спортсменам долгие годы оставаться в числе лучших.

От спортсмена до великого организатора

Виталий Георгиевич Смирнов всегда знал, что спорт – это не только борьба за медали на аренах, но и система, государственный престиж, дипломатия. Он начинал как ватерполист, но вскоре понял, что его призвание – не только побеждать в бассейне, но и создавать условия для побед в масштабах всей страны.

Смирнов вошёл в высшие круги спортивной власти ещё в 1970 году, когда был назначен заместителем председателя Комитета по физической культуре и спорту СССР. Благодаря интеллектуальному поиску по нашим архивам от Яндекса мы нашли одно из первых упоминаний Смирнова в газете «Советский спорт». В №120 от 1970 года лаконично сообщалось: «Совет Министров СССР назначил Виталия Георгиевича Смирнова заместителем председателя Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР».

© Шамиль Тарпищев и Виталий Смирнов // РИА Новости

Следом приводилась небольшая справка о новом заместителе главы комитета: «B. Г. Смирнов в 1958 году окончил Московский институт физкультуры, работал председателем Московского областного совета Союза спортивных обществ и организаций. Шесть лет он находился на руководящей комсомольской работе. B 1968 году товарищ Смирнов был избран первым секретарём Пушкинского горкома КПСС Московской области».

Но за этими строчками скрывалось нечто большее – началась эпоха Смирнова. Виталий Георгиевич быстро завоевал авторитет и начал выстраивать новые связи, способствовавшие развитию спорта в Советском Союзе. Уже тогда он мыслил глобально: изучал мировой опыт, искал лучшие практики, убеждал, договаривался.

После болезненного проигрыша Москвы в борьбе за Олимпиаду-76 советское руководство осознало, что нужно действовать иначе. Смирнов стал одним из тех, кто проанализировал ошибки и начал кропотливую работу по подготовке новой заявки. В 1972 году он приехал на Олимпиаду в Мюнхене, наблюдал за организацией, искал контакты.

© Виталий Смирнов, Виталий Мутко, Александр Жуков // РИА Новости

Олимпиада-80: триумф вопреки всему

24 октября 1974 года Москва получила право проведения Олимпийских игр. Это был колоссальный успех. Смирнов не просто договаривался с МОК, а доказал, что СССР способен провести Игры мирового уровня.

Но проблемы только начинались. Политическая обстановка накалялась, страны Запада начали говорить о бойкоте. В 1980 году президент США Джимми Картер объявил, что американская сборная не поедет в Москву. Смирнов понимал, что этот бойкот – не просто отказ от участия, а попытка нанести удар по всему советскому спорту. Он дал понять: Олимпиада состоится, несмотря ни на что.

Игры-80 прошли блестяще. Москва доказала, что способна организовать праздник спорта мирового уровня. Новый президент МОК Хуан Антонио Самаранч назвал Олимпиаду одной из лучших в истории, назначив Смирнова вице-президентом МОК – первым представителем СССР в высшем органе мирового спорта.

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Лихие 90-е и борьба за сохранение спорта

После распада СССР российский спорт оказался в глубоком кризисе. Финансирования практически не было, спортсмены уезжали за границу, тренеры теряли работу. Многие тогда считали, что с великой спортивной державой покончено.

В 1992 году наш герой возглавил Олимпийский комитет России и сразу же начал искать пути спасения. Он договаривался со спонсорами, добивался поддержки от государства, привлекал бизнес. Его принцип был прост: спортсмены должны чувствовать, что они нужны стране.

Тогда же он выступил с одним из главных своих заявлений: «Спортсмен всегда прав». Он понимал, что без поддержки атлетов, без создания для них нормальных условий нельзя рассчитывать на успех. Этот принцип стал основой всей его работы.

Несмотря на кризис, российская сборная в 1994 году на Олимпиаде в Лиллехамере выиграла командный зачёт, завоевав 11 золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые медалей. Это стало настоящим чудом. Но Смирнов знал: одного успеха мало, надо менять систему. И он это сделал.

Возвращение на пьедестал и олимпийский Сочи

2000-е стали временем возрождения российского спорта. Смирнов продолжал работать в МОК, продвигал интересы нашей страны, помогал решать сложнейшие дипломатические вопросы. В 2007 году он сыграл одну из ключевых ролей в том, что Россия получила право на проведение зимней Олимпиады-2014 в Сочи. На сессии МОК в Гватемале именно Смирнов убеждал коллег, что Россия достойна этих Игр. Мы все верили в победу – и победа пришла. Олимпиада в Сочи стала одной из лучших в истории зимнего спорта. Это был триумф, который показал всему миру: Россия остаётся великой спортивной державой.

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Вдохновение для будущих побед

Сегодня российский спорт переживает непростые времена. Наших атлетов не пускают на Олимпиады под национальным флагом, запрещают исполнять гимн, ограничивают составы команд. Это тяжёлое испытание не только для спортсменов, но и для всей страны. Однако история Виталия Смирнова показывает: никакие трудности не могут сломить настоящий олимпийский дух.

Виталий Георгиевич своим личным примером неоднократно доказывал, что за каждой победой стоят годы борьбы, терпения и силы духа. Наши атлеты, как и прежде, продолжают упорно трудиться, чтобы сражаться за честь России и доказать миру свою силу. Оптимизм и несломленная воля, которые всегда были визитной карточкой Смирнова, и сегодня помогают нам идти вперёд.

И хочется верить, что впереди у России ещё будут великие Олимпиады, новые триумфы и новые легенды, которыми мы будем гордиться. Виталий Георгиевич, спасибо вам за всё, что вы сделали для нашего спорта! С 90-летием!