«Ледяной поход» Тойво Антикайнена: как «красный финн» воевал против своих

«Герой» с древнегреческого переводится как «доблестный муж». Ну, а «доблестным», как ни крути, всегда «назначает» официальная власть. Никуда от этого не деться: герои должны вписываться в официальную конъюнктуру. В противном случае они, увы, признаются уже не героями, а злодеями. Такая участь, в частности, постигла отважного «красного» финна Тойво Антикайнена на родине.

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Начало жизненного пути

Тойво Антикайнен появился на свет 8 июня 1898 года – в городе Хельсинки, в рабочей семье. Стремление к справедливости, тягу к общественной работе, неравнодушие к интересам простого народа – все это он впитал буквально с молоком матери. Родители будущего революционера сами активно участвовали в борьбе против капиталистических угнетателей.

С младых ногтей Антикайнен понял, что образование и учеба в пыльных библиотеках и душных аудиториях – это не для него. После 6 класса он ушел из школы и устроился на работу – сперва посыльным, а затем – учеником шорника.

В 8 лет паренек вступил в молодежное общество социалистической направленности — «Совершенство», а уже в 12 трудился на посту председателя его местного отделения. В 1913 году 15-летний Антикайнен стал членом Социалистического Союза рабочей молодежи Финляндии. А в 1915 году, будучи 17-летним юнцом, – членом Социал-демократической рабочей партии.

В 1918 году он был уже на руководящей работе в финском социалистическом лагере. Но в том же году, летом, обстоятельства принудили его спастись бегством в Советскую Россию: на родине началась активная «зачистка» недовольных и несогласных.

Самоотверженная борьба во имя общего дела

В июле 1918 года Тойво Антикайнен пополнил ряды Красной Армии. Руководству молодой РСФСР нужны были светлые и свежие умы способные продвигать интересы мировой революции в ближайшем зарубежье.

29 августа 1918 года в Москве состоялся Учредительный съезд Коммунистической партии Финляндии, на котором присутствовали преимущественно финские левые эмигранты, Антикайнен был в их числе.

Весной 1919 года Тойво окончил пехотные курсы Международной школы красных командиров, после чего был направлен на фронт. В 1921 году он хорошо зарекомендовал себя при подавлении Кронштадтского мятежа. Примерно тогда же вспыхнул новый мятеж – Карельский. Пришлось душить «империалистическую гидру», воюя уже напрямую против своих.

В начале октября 1921 года с территории Финляндии на советскую землю перешли несколько вооруженных отрядов, в течение нескольких недель оккупировавших 15 населенных пунктов.

В середине октября того же года на территории Тунгудской волости захватчики создали «Временный Карельский комитет» под руководством видного деятеля карельско-финского партизанского движения Василия Левонена. «Комитет» тут же поставил под ружье местных мужчин в возрасте от 17 до 40 лет. Началась череда диверсий и вылазок.

6 ноября 1921 года вредители вторглись в Восточную Карелию – и принялись сеять хаос. Убивали сторонников советской власти, устраивали засады против советских войск, уничтожали административные учреждения, разрушали транспортные коммуникации. Предпринимались даже попытки подорвать Мурманскую железную дорогу.

Уже 14 ноября, с ликвидацией моста через реку Онду, Карелия оказалась фактически в руках злоумышленников. Большевики создали единое военное командование – и приняли верное решение опереться, главным образом, на местных финских и карельских коммунистов.

В частности, 9 января 1922 года в деревне Паданы был сформирован рейдовый отряд – 136 человек на лыжах с пулеметами и автоматическими винтовками. Командиром подразделения назначили Тойво Антикайнена. Еще 79 человек с пулеметами под командованием Александра Инно обеспечивали безопасность ударного отряда с фланга.

Лыжникам нужно было совершить рейд в тылы неприятеля по маршруту Паданы – Лазарево – Гонги-Наволок – Печенга – Чолка – Реболы – Конец-остров – Кимас-озеро. Далее планировался выход через фронт противника на Руг-озеро, где отряд должен был соединиться с 88-м стрелковым полком РККА.

В течение первых нескольких боев лыжники не потеряли ни одного человека. А путь на участке «Масельская-Ребола», а это 265 километров, им удалось пройти со средней скоростью 10-12 километров в час, то есть абсолютно беспрепятственно.

Отряд совершил 920-километровый «марш-бросок» по захваченной территории. Бойцы Тойво заняли 7 деревень, станцию «лыжной почты», в ходе 9 боевых столкновений уничтожили и захватили в плен 117 мятежников, освободили 30 советских военнопленных. При этом собственные потери составили: всего 8 человек – убитыми, и 10 – ранеными.

21 марта 1922 года в Москве было подписано Соглашение между правительствами РСФСР и Финляндии о принятии мер по обеспечению неприкосновенности советско-финской границы.

Антикайнена удостоили Ордена Красного Знамени. А на родине его ждали крупные неприятности.

Трагический финал

6 ноября 1934 года Тойво арестовали, началась длительная судебная волокита, а 12 мая 1937 года суд приговорил пламенного революционера к пожизненной каторге. Однако 3 мая 1940 года Советское правительство, опираясь на положения Московского мирного договора, сумело добиться освобождения Антикайнена и передачи его СССР.

Осенью 1941 года «красному» финну поручили допрашивать земляков-перебежчиков. А 8 октября 1941 года Тойво погиб в авиакатастрофе вблизи Архангельска – и был похоронен на Архангельском кладбище. Обстоятельства трагедии до сих пор остаются непроясненными: не исключается злой умысел.

На могиле Антикайнена установлен обелиск с выгравированной на нем надписью о том, что герой при жизни проявил себя в международном рабочем движении и бился против интервентов.