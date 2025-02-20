День сияющей звезды: как лидер КНДР повел страну особым путем

Корейская Народно-Демократическая Республика отмечает национальный праздник — День сияющей звезды. Такое название ему дали в честь Ким Чен Ира — руководителя КНДР, отца действующего лидера. На Западе его называли диктатором, а собственный народ считал божеством, передает корреспондент телеканала «МИР 24 Роман Бирюков.

Корейская Народно-Демократическая Республика утопает в кимченириях. Это специальный сорт бегоний, названный так в честь корейского вождя Ким Чен Ира. По всей стране к его памятнику возлагают именные цветы.

Кан Чон Сон, житель Пхеньяна:

Сегодня знаменательный День — день рождения Ким Чен Ира. Каждый раз в этот праздник приходим сюда, к памятнику нашего великого генерала. Мы чувствуем, что скучаем по нему, возлагаем цветы и кланяемся ему.

По официальным данным, великий вождь родился в феврале 1942 года в хижине в партизанском лагере на культовой корейской горе Пэктусан. На небосводе в тот день появилась радуга. По советским и китайским источникам, звезда будущего северо-корейского вождя зажглась совсем в другом месте. В селе Вятское Хабаровского края, где его отец Ким Ир Сен нес службу в Красной армии. И было это не в 1942-м, а в 1941-м.

Александр Жебин, ведущий научный сотрудник центра корейских исследований ИКСА РАН:

Командиром первого батальона был Ким Ир Сен, где, по рассказам очевидцев, и по некоторым документам, и появился на свет будущий руководитель.

В начале 70-х Ким Чен Ир курирует культуру, развивает особый жанр — революционную оперу. За пару лет появляется сразу пять постановок. Его называли великим архитектором. Говорят, это он лично спроектировал 170-метровую башню Чучхе в столице. После смерти отца возглавил страну.

Андрей Ланьков, российский ученый, востоковед, кореевед:

Он во много старался править мягко. Отменил систему обязательной семейной ответственности за политические преступления, которые ввел его отец. При отце, если человека сажали в тюрьму за политические преступления, то все те, кто был прописан с ними по тому же адресу, тоже отправлялась в лагерь или ссылку.

Кимирсеновские идеи чучхе Ким Чен Ир развивал так, что отцу не было стыдно. Корейский народ стал обожествлять его самого. Великий руководитель, Центр партии, Великий маршал, Судьба нации, Яркая звезда Пэктусана, Залог объединения родины — все это он, Ким Чен Ир. Человек, который повел страну особым путем.

Роман Файншмидт, специалист по международным отношениям:

Идеи чучхе как раз основываются на особенности корейской нации. В том, что она может развиваться самостоятельно, в том, что все, что ей необходимо развивать, можно получать на своей территории. Можно сказать, это идеология, которая ориентирована на дифференциацию себя от всех остальных режимов.

С Россией Ким Чен Ира связывало многое. Поэтому он несколько раз приезжал в страну на личном поезде. В 2002 и 2011 годах. Встречали его всегда как дорогого гостя. Во Владостоке, в одной из поездок, северокорейский лидер посетил хлебозавод. Во время экскурсии он попробовал фирменный «угольный хлеб черного цвета с добавлением активированного угля.

Любовь Степаненко, сотрудник Музея хлеба во Владивостоке:

Ну, торты, пирожные — это была такая красота неописуемая. Естественно, все самое лучшее выставили. А он обратил внимание на такой вот черный прямоугольничек — это был «угольный хлеб, и спросил у меня: «А что это такое? Почему он черный? Тогда он спросил у доктора, который был в делегации, а можно ли это попробовать ему. Доктору еще раз мне нужно было повторить состав, и она сказала: «Да, можно. И тогда мы нарезали этот хлеб, он его попробовал, сказал: «Ну, нормально. Хороший на вкус, как хлеб.

Для корейцев уход вождя до сих пор великая трагедия. Он умер в декабре 2011 года, после 17 лет у руля государства. Тело вождя мумифицировали и поместили в мавзолей, рядом с отцом основателем КНДР Ким Ир Сеном. После себя он оставил страну с ядерным потенциалом и четвертой по численности армией в мире. Его приемником стал сын Ким Чен Ын, который поклялся продолжать великое дело деда и отца. И у него это отлично получается.